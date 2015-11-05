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Facebook'dan inanılmaz rakamlar

Dünyanın en büyük sosyal ağı konumunda bulunan Facebook, rakipleriyle olan arayı açmaya devam ediyor. Son rakamların da gösterdiği kadarıyla şirket yavaşlamıyor.
3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook'dan inanılmaz rakamlar

Sosyal medyanın temelini oluşturan büyük isim Facebook, üçüncü çeyrek sonuçları beraber önemli rakamlar paylaştı.
Toplam kullanıcı sayısı 1.55 milyar seviyesine yükselen Facebook, günlük aktif kullanıcı sayısını ise 1 milyar barajını geçerek 1.01 milyar düzeyine getirmeyi başardı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla toplam kullanıcısı %14, günlük aktif kullanıcı miktarıysa %17 oranında artan sosyal ağ, mobil tarafta ise toplam 894 milyon kullanıcıya ulaştı.
Sosyal medya devi aynı zamanda video tarafında da bazı bilgiler verdi. Kendisine rakip olarak YouTube'u koyan ve son dönemde video odaklı çok önemli çalışmaları bulunan Facebook, şirket CEO'su Mark Zuckerberg'in verdiği bilgiye günlük 8 milyarlık video izleme rakamını geride bıraktı.
Twitter'ın aylık aktif kullanıcısı sayısının 320 milyon, Instagram'ın ise 400 milyon seviyesinde olduğu günümüzde Facebook arayı açarak büyümeye devam ediyor. Şirketin aynı zamanda üçüncü çeyrek maddi sonuçları da yüzleri güldürüyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %40 artış yaşayan Facebook, 4.5 milyar dolar gelir ve 1.46 milyar dolar da kar etmeyi başarmış durumda.

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gun 3 yıl en beğenilen
Geleceğin interneti olmaya çalışıyor, şimididen olmadı ise bile.
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Patren 3 yıl
youtube u gecemezlar yine iyi para kazaniyorlar 3 ayda
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kadirirdem 3 yıl
Sunucu lar iyi dayanıyor...
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gcb1903 3 yıl
6 yıl önce artık feysbok oldu kullanmıyorum diye hesabı kapattığımda 200 milyon gibi bir kullanıcı rakamı hedefiydi.
İnsan gerçekten hayret ediyor. Başka ülkeleri bilmem ama burada bu topraklarda tamamen saçma salak bir amacı var. Öyle ki feysbok kullanmıyorsan insanlar garipsiyor seni.
Ne bileyim oy kullanmıyorum dediğimde bu kadar tepki veren yok hatta hiç tepki veren yok.
Kullanmayın kullandırtmayın.
1 Yanıt Yanıtla +2
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swat882 3 yıl gcb1903
gcb1903

6 yıl önce artık feysbok oldu kullanmıyorum diye hesabı kapattığımda 200 milyon gibi bir kullanıcı rakamı hedefiydi.
İnsan gerçekten hayret ediyor. Başka ülkeleri bilmem ama burada bu topraklarda tamamen saçma salak bir amacı var. Öyle ki feysbok kullanmıyorsan insanlar garipsiyor seni.
Ne bileyim oy kullanmıyorum dediğimde bu kadar tepki veren yok hatta hiç tepki veren yok.

Kullanmayın kullandırtmayın.

Facebook, sadece insanlar ne yemiş nereleri gezmiş diye kullanılmıyor...

Organlar, kan ihtiyacı, bilimsel makale, gündem takibi, yurt ve 2. el eşya, kimsesiz kalmış hayvanlara yeni ev bulma gibi şeylerde de kullanılıyor.

Teknolojiyi iyiye kullanmak ve kişiyle alakalı birşey
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EmuMaster 3 yıl
Geriye kalan 5 milyar insan ne yapıyor?
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khaos 3 yıl
Facebook bir sosyal platform yani bir tür moda o yüzden yükselişide düşüşüde hızlı olabilir her an onun yerini ve fazlasını tutabilecek başka bir platform ile facebook tepetaklak olabilir
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Patren 3 yıl
youtube u gecemezlar yine iyi para kazaniyorlar 3 ayda
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gun 3 yıl en beğenilen
Geleceğin interneti olmaya çalışıyor, şimididen olmadı ise bile.
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