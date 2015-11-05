Facebook'dan inanılmaz rakamlar

Sosyal medyanın temelini oluşturan büyük isim Facebook, üçüncü çeyrek sonuçları beraber önemli rakamlar paylaştı.

Toplam kullanıcı sayısı 1.55 milyar seviyesine yükselen Facebook, günlük aktif kullanıcı sayısını ise 1 milyar barajını geçerek 1.01 milyar düzeyine getirmeyi başardı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla toplam kullanıcısı %14, günlük aktif kullanıcı miktarıysa %17 oranında artan sosyal ağ, mobil tarafta ise toplam 894 milyon kullanıcıya ulaştı.

Sosyal medya devi aynı zamanda video tarafında da bazı bilgiler verdi. Kendisine rakip olarak YouTube'u koyan ve son dönemde video odaklı çok önemli çalışmaları bulunan Facebook, şirket CEO'su Mark Zuckerberg'in verdiği bilgiye günlük 8 milyarlık video izleme rakamını geride bıraktı.

Twitter'ın aylık aktif kullanıcısı sayısının 320 milyon, Instagram'ın ise 400 milyon seviyesinde olduğu günümüzde Facebook arayı açarak büyümeye devam ediyor. Şirketin aynı zamanda üçüncü çeyrek maddi sonuçları da yüzleri güldürüyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %40 artış yaşayan Facebook, 4.5 milyar dolar gelir ve 1.46 milyar dolar da kar etmeyi başarmış durumda.