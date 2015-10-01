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Facebook'dan profil fotoğrafı yerine videolar geliyor

3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook'dan profil fotoğrafı yerine videolar geliyor
Sosyal medyanın büyük ismi Facebook, mobil uygulamaları için profil tasarımında önemli değişiklikler test ediyor.
Şimdilik Amerika ve İngiltere ile bazı Facebook çalışanları tarafından iOS cihazlarda test edilen süreç, kişilerin sabit profil fotoğraflarını yerine 7 saniyelik kısa videolar koymasına imkan tanıyor. Kullanıcılar isterlerse yine eski tip fotoğraflar kullanabiliyor ancak videolar ile çok daha ilginç ve etkileşimi yüksek bir profil tasarımı elde edilebiliyor. Ayrıca test edilen yeni tasarımda profil fotoğrafı merkeze alınıyor ve altına kişisel bilgiler eklenerek kullanıcıların kendisini daha iyi ifade edebilmesi sağlanıyor.
Facebook'un bu yeni süreci yakın zaman içerisinde herkese sunması bekleniyor. 

http://venturebeat.com/2015/07/06/facebook-tests-photo-focused-profile-redesign-on-ios/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mimar SaNAN 3 yıl
Adamlar çalışıyor, tebrik ederim. Facebook'u sevmesem de çalışkanlık sıfatlarını severim.
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alemburda34 3 yıl
Aksiyon kameraları ile çok güzel videolar hazirlanabilir.tabi süre kısıtlı yaratıcı olmak lazım.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Hatta görüntülü arama yaparken o dıt sesi yerine müzikte atansın.

Bence video yerine gif olması daha iyi olurdu.
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Paul Klee 3 yıl
Fotoğraf yerine değil alternatif olarak deyin bari. Sanki profile fotoğraf koyamayacağız gibi algılanıyor.
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alp0007 3 yıl
Kişinin profiline girince müzikte olabilmeli.
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JessieJ 3 yıl alp0007
alp0007

Kişinin profiline girince müzikte olabilmeli.

İyice yonjaya çevirdiler
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thy34. 3 yıl
ilginç
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