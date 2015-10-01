Facebook'dan profil fotoğrafı yerine videolar geliyor

Sosyal medyanın büyük ismi Facebook, mobil uygulamaları için profil tasarımında önemli değişiklikler test ediyor.

Şimdilik Amerika ve İngiltere ile bazı Facebook çalışanları tarafından iOS cihazlarda test edilen süreç, kişilerin sabit profil fotoğraflarını yerine 7 saniyelik kısa videolar koymasına imkan tanıyor. Kullanıcılar isterlerse yine eski tip fotoğraflar kullanabiliyor ancak videolar ile çok daha ilginç ve etkileşimi yüksek bir profil tasarımı elde edilebiliyor. Ayrıca test edilen yeni tasarımda profil fotoğrafı merkeze alınıyor ve altına kişisel bilgiler eklenerek kullanıcıların kendisini daha iyi ifade edebilmesi sağlanıyor.

Facebook'un bu yeni süreci yakın zaman içerisinde herkese sunması bekleniyor.

http://venturebeat.com/2015/07/06/facebook-tests-photo-focused-profile-redesign-on-ios/