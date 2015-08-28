Facebook'dan video hırsızlığına özel teknoloji

Bildiğiniz gibi Facebook her geçen daha büyük bir video platformu haline geliyor. Kullanıcılar günde milyonlarca video paylaşıyor ve bu büyük ortam malesef bazı video hırsızlıklarına da ev sahipliği yapıyor. İşte sosyal medya devi bu sorunu önlemek ve içerik üreticileri korumak adına yeni bir teknoloji üzerinde çalışma gösteriyor.

27 Ağustos tarihi itibariyle şimdilik sadece belirli kişiler, markalar ve ağlar için hayata geçirilen süreç, yüklenen her videoyu şirketin "Audible Magic System" isimli teknolojisi ile taranıyor ve böylece çalıntı içerikleri rahatlıkla belirlenebiliyor. Bunu videoların ses temelli parmak izleriyle belirleyen teknoloji, çalıntı videonun ağ içerisinde paylaşılması durumunda orijinal içerik üreticiye haber veriyor ve istenirse video hızlı bir şekilde silinebiliyor.

Facebook'un daha etkili hale getirmek için üzerinde çalışmaya devam ettiği teknoloji, emeğe saygı duymayanları belirlemek ve servis dışına almak adına oldukça olumlu yorumlar alıyor.

http://thenextweb.com/facebook/2015/08/27/facebooks-new-video-matching-technology-will-make-life-a-lot-harder-for-pirates/