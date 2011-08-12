Facebook'tan Google+ Games'e cevap

Google+’ın yeni oyun platformunun testlerine başladığını duyurduğumuz saatlerde Facebook’da oyun oynayanlar tasarımın biraz değiştiğini farketmişlerdir. Facebook, Google+’a cevap vermekte yine gecikmedi ve birkaç önemli yeniliği oyunlarına ekledi.





Yeniliklerden ilki Game Ticker adında sağ tarafa yerleşen ve arkadaşların oyun aktivitelerini gösteren bir oyun hikayeleri kolonu. Kolon tam olarak sohbet penceresinin olduğu yerde ortaya çıkıyor. Arkadaşların ne kadar süredir oyunda olduğu, başarıları ve yüksek skorları bu hikayelerden takip edilebiliyor.





Bir hikayeye tıklandığında kullanıcı direkt olarak ilgili oyuna yönlendiriliyor. Haber beslemelerinde olduğu gibi Game Ticker da kullanıcının hangi hikayelerin görünüp hangilerinin görünmeyeceğini ayarlayabildiği bir menü sunuyor.





Diğer bir yenilik oyunlar için sunulan genişletilmiş ekran modu. Oyuncular daha geniş bir ekran içinde ekinlerini biçip düşmanlarına saldırabiliyor. Bu daha büyük bir görüş açısı sunuyor. Simgeler ve bildirimler birbirine karışmıyor. Ayrıca bazı oyunlarda eksik olan fare tekerleğiyle zoom yapma özelliği de tamamlanmış.





Facebook oyun platformunun sunduğu son yenilik ise sadece oyunları değil uygulamaları da sık kullanılanlar arasına almaya imkan tanıyor. Böylece haber kaynağından kolaylıkla ulaşılabiliyor.





Google ile Facebook’un sosyal ağları arasındaki rekabet daha yoğun bir biçimde yaşanmaya devam ediyor. Her iki firma da yenilikleri çok hızlı biçimde uygulamaya koyuyor. Bundan en karlı çıkan da yine sosyal ağ kullanıcıları oluyor.