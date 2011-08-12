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Facebook'tan Google+ Games'e cevap

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google+’ın yeni oyun platformunun testlerine başladığını duyurduğumuz saatlerde Facebook’da oyun oynayanlar tasarımın biraz değiştiğini farketmişlerdir. Facebook, Google+’a cevap vermekte yine gecikmedi ve birkaç önemli yeniliği oyunlarına ekledi.

Yeniliklerden ilki Game Ticker adında sağ tarafa yerleşen ve arkadaşların oyun aktivitelerini gösteren bir oyun hikayeleri kolonu. Kolon tam olarak sohbet penceresinin olduğu yerde ortaya çıkıyor. Arkadaşların ne kadar süredir oyunda olduğu, başarıları ve yüksek skorları bu hikayelerden takip edilebiliyor. 

Bir hikayeye tıklandığında kullanıcı direkt olarak ilgili oyuna yönlendiriliyor. Haber beslemelerinde olduğu gibi Game Ticker da kullanıcının hangi hikayelerin görünüp hangilerinin görünmeyeceğini ayarlayabildiği bir menü sunuyor. 

Diğer bir yenilik oyunlar için sunulan genişletilmiş ekran modu. Oyuncular daha geniş bir ekran içinde ekinlerini biçip düşmanlarına saldırabiliyor. Bu daha büyük bir görüş açısı sunuyor. Simgeler ve bildirimler birbirine karışmıyor. Ayrıca bazı oyunlarda eksik olan fare tekerleğiyle zoom yapma özelliği de tamamlanmış.

Facebook oyun platformunun sunduğu son yenilik ise sadece oyunları değil uygulamaları da sık kullanılanlar arasına almaya imkan tanıyor. Böylece haber kaynağından kolaylıkla ulaşılabiliyor.

Google ile Facebook’un sosyal ağları arasındaki rekabet daha yoğun bir biçimde yaşanmaya devam ediyor. Her iki firma da yenilikleri çok hızlı biçimde uygulamaya koyuyor. Bundan en karlı çıkan da yine sosyal ağ kullanıcıları oluyor. 

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Recharged 7 yıl en beğenilen
Bl00dyHell
Google+ çıktığından beri Facebook yeniliklere yenilik katıyor

Demek ki bir rakip lazımmış.
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abrenax 7 yıl
oyun da önemli ama farmville gibi oyunların yerine eğer google strateji türü ya da daha anlamlı oyunlar getirirse üye kazanması bence daha kolay olur.
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s0d 7 yıl
Oyunlara yenilik yaptıkça daha fazla oyun isteği geliyor
. Birilerinin G+'a dur demesi lazım, gittikçe fenalık geliyor
.
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alito 7 yıl
kopyacı facebook her zaman olduğu gibi iş başında. google'ın çöplerini toplamaya devam et bakalım nereye kadar.
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KalemKolik 7 yıl
Bl00dyHell
Google+ çıktığından beri Facebook yeniliklere yenilik katıyor

Cidden bir kullanıcıların iyiliği için hiçbir firma yada site tekel olmayacakmış.Google+ çıkmasa facebook son 1 aydır yaptığı gelişimleri belki 3-4 yıl içinde yapacaktı.
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Volkanbaba 7 yıl
Google+ facebooka rakip olamaz diyen arkadaşlara gelsin bu haberler.G+ çıktığından beri yeniliklerini hızlandırdı.Bunlar zaten yapılıyor G+ la ne alakası var diyenlerde gözünü açsın biraz.
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Farwynd 7 yıl
Eagle Claw
Bl00dyHellGoogle+ çıktığından beri Facebook yeniliklere yenilik katıyor
Demek ki bir rakip lazımmış.

Onla bir alakası yok aslında. Facebook yapacağı yeniliklerin çok üstünde duruyordu ve bu güne kadar yapılan büyük-küçük bütün değişiklikler ufak bir yadırgamadan sonra kabulleniyordu. Ancak Google+ çıktığından beri yeni fikirlerini sanıyorum ki çok fazla test etmeden çabucak sunuyorlar. Skype eklentisi kabul görmedi, yeni chat ekranı kabul görmedi. Bakalım Game Ticker ne katıcak?
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Recharged 7 yıl en beğenilen
Bl00dyHell
Google+ çıktığından beri Facebook yeniliklere yenilik katıyor

Demek ki bir rakip lazımmış.
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Bl00dyHell 7 yıl
Google+ çıktığından beri Facebook yeniliklere yenilik katıyor
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Besiktask34 7 yıl
çok gereksiz oyunlara bir yenisi daha eklendi demek
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