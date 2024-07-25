Bing, arama sonuçlarına yapay zekayı ekleyerek farklı bir tasarıma geçti

Microsoft Bing arama sayfasına AI dokunuşu
Microsoft, Bing arama motorunda sonuçlar sayfasını en iyi hale getirmek için büyük dil modellerinin ve küçük dil modellerinin bir karışımını kullanıyor. Firma, örnek olarak paylaştığı “Spagetti western nedir?” sorgusu için Bing, “İtalyan film yapımcıları tarafından üretilen western filmlerinin bir alt türü” olduğunu ifade eden ve ek bağlamlar sunan birkaç madde sunuyor. Ancak bununla sınırlı değil Spagetti westernler ile ilgili olarak türün tarihi, ilgili videolar, en iyi filmler ve müzikler gibi daha fazla bilgi kullanıcıya sunulacak.
Bing, her sorguda bu tür yapay zeka tarafından oluşturulan içerikleri vermeyecek. Ayrıca bu özellik herkesin kullanımına açılmadı ve küçük bir kullanıcı grubuyla önizleme sürümünde bulunuyor. Yani nihai sürümde değişiklikler olabilir.
Açıkçası bu, Google’ın AI Overviews ile yaptığından daha uygun gibi geliyor. Ancak Bing, ilgili özelliğinin mobil tarafta nasıl göründüğünü paylaşmadı. Masaüstünde sağ tarafta geleneksel sonuçlara hemen ulaşmak mümkün olsa da mobilde anlaşıldığı kadar böyle olmayacak. Açıkçası yapay zekalı arama özelliğinin arama motorlarında bir seçenek olarak sunulması veya bir açma-kapama düğmesi olması daha iyi olabilir. Zira üretilen sonuçlar, kaynak ne kadar belirtiliyor olsa da hatalı olabilir.Kaynakça https://blogs.bing.com/search/July-2024/generativesearch https://www.engadget.com/microsoft-is-adding-ai-powered-summaries-to-bing-search-results-203053790.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.