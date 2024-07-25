Bing, arama sonuçlarına yapay zekayı ekleyerek farklı bir tasarıma geçti

Tam Boyutta Gör Yapay zeka bildiğimiz web aramasının yerini almak için yavaş yavaş geliyor. Google, AI Overviews ile bunu yakında tüm dünya genelinde kullanmaya başlayacak ve bazı aramalarda yapay zeka tarafından üretilmiş cevaplar sağlanacak. Benzer bir şekilde Microsoft Bing, rakibine benzer bir hamle yaparak bazı sorgularda yapay zeka ile üretilmiş hacimli sonuçları listeliyor. Geleneksel arama sonuçları da korunuyor.

Microsoft Bing arama sayfasına AI dokunuşu

Microsoft, Bing arama motorunda sonuçlar sayfasını en iyi hale getirmek için büyük dil modellerinin ve küçük dil modellerinin bir karışımını kullanıyor. Firma, örnek olarak paylaştığı “Spagetti western nedir?” sorgusu için Bing, “İtalyan film yapımcıları tarafından üretilen western filmlerinin bir alt türü” olduğunu ifade eden ve ek bağlamlar sunan birkaç madde sunuyor. Ancak bununla sınırlı değil Spagetti westernler ile ilgili olarak türün tarihi, ilgili videolar, en iyi filmler ve müzikler gibi daha fazla bilgi kullanıcıya sunulacak.

Bing, her sorguda bu tür yapay zeka tarafından oluşturulan içerikleri vermeyecek. Ayrıca bu özellik herkesin kullanımına açılmadı ve küçük bir kullanıcı grubuyla önizleme sürümünde bulunuyor. Yani nihai sürümde değişiklikler olabilir.

Tam Boyutta Gör Bu arada Microsoft, geleneksel arama sonuçlarını tercih ediyorsanız onların ekranın sağ tarafına sıkıştırıldığını görebilirsiniz. Ek olarak Bing, yapay zeka tarafından üretilmiş sonuçlarının tamamında ilgili kaynağa bağlantı veriyor. Firma, yapay zeka modellerinin milyonlarca bilgi kaynağını incelediğini, içeriği dinamik olarak eşleştirip yapılan aramanın amacını daha etkili bir şekilde yerine getirmek için yeni bir düzende arama sonuçları oluşturduğunu söylüyor.

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Açıkçası bu, Google’ın AI Overviews ile yaptığından daha uygun gibi geliyor. Ancak Bing, ilgili özelliğinin mobil tarafta nasıl göründüğünü paylaşmadı. Masaüstünde sağ tarafta geleneksel sonuçlara hemen ulaşmak mümkün olsa da mobilde anlaşıldığı kadar böyle olmayacak. Açıkçası yapay zekalı arama özelliğinin arama motorlarında bir seçenek olarak sunulması veya bir açma-kapama düğmesi olması daha iyi olabilir. Zira üretilen sonuçlar, kaynak ne kadar belirtiliyor olsa da hatalı olabilir.

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