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    Bing, arama sonuçlarına yapay zekayı ekleyerek farklı bir tasarıma geçti

    Microsoft Bing, arama sonuçları sayfasına yoğun bir şekilde yapay zekayı ekleyerek farklı bir tasarıma geçti. Yenilenen tasarımda aynı zamanda geleneksel sonuçlar da listelenecek.
    Bing, arama sonuçlarına yapay zekayı ekledi: Farklı görünüyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka bildiğimiz web aramasının yerini almak için yavaş yavaş geliyor. Google, AI Overviews ile bunu yakında tüm dünya genelinde kullanmaya başlayacak ve bazı aramalarda yapay zeka tarafından üretilmiş cevaplar sağlanacak. Benzer bir şekilde Microsoft Bing, rakibine benzer bir hamle yaparak bazı sorgularda yapay zeka ile üretilmiş hacimli sonuçları listeliyor. Geleneksel arama sonuçları da korunuyor.

    Microsoft Bing arama sayfasına AI dokunuşu

    Microsoft, Bing arama motorunda sonuçlar sayfasını en iyi hale getirmek için büyük dil modellerinin ve küçük dil modellerinin bir karışımını kullanıyor. Firma, örnek olarak paylaştığı “Spagetti western nedir?” sorgusu için Bing, “İtalyan film yapımcıları tarafından üretilen western filmlerinin bir alt türü” olduğunu ifade eden ve ek bağlamlar sunan birkaç madde sunuyor. Ancak bununla sınırlı değil Spagetti westernler ile ilgili olarak türün tarihi, ilgili videolar, en iyi filmler ve müzikler gibi daha fazla bilgi kullanıcıya sunulacak.

    Bing, her sorguda bu tür yapay zeka tarafından oluşturulan içerikleri vermeyecek. Ayrıca bu özellik herkesin kullanımına açılmadı ve küçük bir kullanıcı grubuyla önizleme sürümünde bulunuyor. Yani nihai sürümde değişiklikler olabilir.

    Bing, arama sonuçlarına yapay zekayı ekledi: Farklı görünüyor Tam Boyutta Gör
    Bu arada Microsoft, geleneksel arama sonuçlarını tercih ediyorsanız onların ekranın sağ tarafına sıkıştırıldığını görebilirsiniz. Ek olarak Bing, yapay zeka tarafından üretilmiş sonuçlarının tamamında ilgili kaynağa bağlantı veriyor. Firma, yapay zeka modellerinin milyonlarca bilgi kaynağını incelediğini, içeriği dinamik olarak eşleştirip yapılan aramanın amacını daha etkili bir şekilde yerine getirmek için yeni bir düzende arama sonuçları oluşturduğunu söylüyor.

    Açıkçası bu, Google’ın AI Overviews ile yaptığından daha uygun gibi geliyor. Ancak Bing, ilgili özelliğinin mobil tarafta nasıl göründüğünü paylaşmadı. Masaüstünde sağ tarafta geleneksel sonuçlara hemen ulaşmak mümkün olsa da mobilde anlaşıldığı kadar böyle olmayacak. Açıkçası yapay zekalı arama özelliğinin arama motorlarında bir seçenek olarak sunulması veya bir açma-kapama düğmesi olması daha iyi olabilir. Zira üretilen sonuçlar, kaynak ne kadar belirtiliyor olsa da hatalı olabilir.

    Kaynakça https://blogs.bing.com/search/July-2024/generativesearch https://www.engadget.com/microsoft-is-adding-ai-powered-summaries-to-bing-search-results-203053790.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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