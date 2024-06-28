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Tam Boyutta Gör Google’ın sahibi olduğu YouTube tarafından yapılan resmi duyuruda YouTube Premium için gerçekleştirilen güncellemeler ve gelişmelere değinildi. Çift dokunuşla daha istenen video bölümüne daha hızlı gidebilme, Short üzerindeki geliştirmeler ve daha fazlasından bahsedildiği duyuruda en önemli kısım ise YouTube Premium için yeni abonelik planları üzerinde çalışıldığı oldu.

YouTube Premium için yeni planlar

Paylaşılan gönderinin son bölümünde YouTube, mevcut tekliflerin daha fazla bölgeye ve kullanıcıya genişletileceğin, üyelere daha fazla plan seçeneğiyle birlikte yeni abonelik planları sunulacağını belirtiyor. Firma abonelik planları için yeni planlar üzerinde çalıştığını bu şekilde doğrulamış olsa da bu planların neleri içereceği veya ne gibi avantajlar sunacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Benzer şekilde bu planların ne zaman geleceği de bu noktada belirsiz.

Tam Boyutta Gör YouTube Premium için halihazırda 3 abonelik planı bulunuyor. Bireysel plan için aylık 57,99 TL veya 12 ay için 579,99 TL seçeneği sunulurken aile planı için ise aylık 115,99’lik bir seçenek kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca öğrenci planının aylık fiyatı da 37,99 TL seviyesinde bulunuyor.

YouTube, müzik şirketleriyle yapay zeka anlaşmaları yapacak 17 sa. önce eklendi

YouTube ayrıca Premium abonelerin bir süre önce Android'de kullanıma sunulan yapay zeka destekli "ileri atlama" özelliğinin önümüzdeki haftalarda iOS’a da geleceğini açıkladı. Ayrıca Android'de Premium kullanıcılar YouTube Shorts'u resim içinde resim modunda izleyebilecekler.

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YouTube Premium için yeni abonelik planları geliyor