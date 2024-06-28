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    YouTube Premium için yeni abonelik planları geliyor

    Google’ın sahibi olduğu YouTube, görünüşe göre yeni abonelik planları üzerinde aktif bir şekilde çalışıyor. YouTube Premium ile kullanıcılar reklamsız ve avantajlı seçeneklere sahip oluyor.
    YouTube Premium için yeni abonelik planları geliyor Tam Boyutta Gör
    Google’ın sahibi olduğu YouTube tarafından yapılan resmi duyuruda YouTube Premium için gerçekleştirilen güncellemeler ve gelişmelere değinildi. Çift dokunuşla daha istenen video bölümüne daha hızlı gidebilme, Short üzerindeki geliştirmeler ve daha fazlasından bahsedildiği duyuruda en önemli kısım ise YouTube Premium için yeni abonelik planları üzerinde çalışıldığı oldu.

    YouTube Premium için yeni planlar

    Paylaşılan gönderinin son bölümünde YouTube, mevcut tekliflerin daha fazla bölgeye ve kullanıcıya genişletileceğin, üyelere daha fazla plan seçeneğiyle birlikte yeni abonelik planları sunulacağını belirtiyor. Firma abonelik planları için yeni planlar üzerinde çalıştığını bu şekilde doğrulamış olsa da bu planların neleri içereceği veya ne gibi avantajlar sunacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Benzer şekilde bu planların ne zaman geleceği de bu noktada belirsiz.

    YouTube Premium için yeni abonelik planları geliyor Tam Boyutta Gör
    YouTube Premium için halihazırda 3 abonelik planı bulunuyor. Bireysel plan için aylık 57,99 TL veya 12 ay için 579,99 TL seçeneği sunulurken aile planı için ise aylık 115,99’lik bir seçenek kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca öğrenci planının aylık fiyatı da 37,99 TL seviyesinde bulunuyor.

    YouTube ayrıca Premium abonelerin bir süre önce Android'de kullanıma sunulan yapay zeka destekli "ileri atlama" özelliğinin önümüzdeki haftalarda iOS’a da geleceğini açıkladı. Ayrıca Android'de Premium kullanıcılar YouTube Shorts'u resim içinde resim modunda izleyebilecekler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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