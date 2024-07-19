Google'ın kısa linkleri (goo.gl) artık çalışmayacak

Tam Boyutta Gör Google, 2019'dan bu yana yeni goo.gl linklerinin oluşturulmasına izin vermiyor. 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren mevcut goo.gl bağlantılarının bir kısmı, kullanıcılara bağlantının 25 Ağustos 2025'ten sonra artık desteklenmeyeceğini bildiren bir uyarı mesajı göstermeye başlayacak. Google, kapatma tarihine kadar bu sayfayı gösteren linklerin yüzdesini artıracak. Kapatma tarihinden sonra tüm goo.gl bağlantıları 404 yanıtı verecek.

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Geçiş kademeli olacak, son tarih 25 Ağustos 2025

Google, goog.gl yönlendirmesinin kullanımdan kaldırılmasına ilişkin olarak; “Goo.gl kısa bağlantıları geçişinin bazı rahatsızlıklara yol açabileceğinin farkındayız. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen Firebase Destek'ten bize ulaşın.” açıklamasında bulundu.

Uyarı sayfası, bağlantıların takip edilmesine ve ayarlanmasına yardımcı olsa da, 302 yönlendirmelerinde sorunlara yol açabilir; yönlendirme akışının doğru şekilde tamamlanmasını engelleyebilir. Ayrıca, hedef sayfanın gömülü sosyal meta verileri artık ilk bağlantının nerede görüntülendiğini göstermeyecek. Bu nedenle goo.gl kullanıcılarının bağlantılarını mümkün olan en kısa sürede değiştirmeleri tavsiye ediliyor.

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