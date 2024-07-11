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    Anlık Bildirim

    Rekabet Kurumu, Google hakkındaki soruşturmasında ihlal tespit etmedi

    Rekabet Kurumu, Google'ın arama sonucu sayfasında listelediği özelliklerin rekabet kurallarını ihlal etmediğine karar verdi. Soruşturma sonucunda Google'a herhangi bir ceza uygulanmadı.
    Rekabet Kurumu, Google hakkındaki soruşturmasında ihlal tespit et
    Rekabet Kurumu, Google hakkında yürüttüğü soruşturmayı sonuçlandırdı. Soruşturma sonucunda Google’a herhangi bir ceza kesilmemesi kararlaştırıldı.

    Geçen yıl açılan soruturma ile Google arama motorunun masaüstü ve mobil arama sonuç sayfasında sunduğu "videolar", "kullanıcılar bunu da sordu", "çeviri kutucuğu", "spor kutucuğu", "hava durumu kutucuğu" gibi çeşitli arama özellikleriyle internet sitelerinin arama sonuç sayfasında aşağıya itilerek trafik kaybetmelerine neden olduğu yönündeki iddialar incelendi.

    Arama sonucu sayfasında listenen bu özelliklerin adil rekabeti engelleyip engellemediği değerlendirildi. Soruşturma sonucunda Google’ın arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğunu ancak bu uygulamalarla pazardaki hakim durumunu kötüye kullanım olmadığı kararlaştırıldı. Google’a herhangi bir idari para cezası uygulanmadı.

    Rekabet Kurumu, Google hakkında yürüttüğü başka bir soruşturma Google’ın yerel arama hizmetleri ve konaklama fiyatı karşılaştırma aramalarında kendine avantaj sağladığı tespit edilmişti. Günlük idari para cezasına çarptırılan Google, sonuç sayfasını güncelledi ve Rekabet Kurumu’nun taleplerini yerine getirdi. Bu süreçte Google’a toplam 482 milyon TL idari para cezası kesildi. Rekabet Kurumu, bugüne kadar Google’a 4 ayrı ihlalden kaynaklı olarak toplam 1,25 milyar TL idari para cezası uyguladı.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 14 saat önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 16 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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