Rekabet Kurumu, Google hakkındaki soruşturmasında ihlal tespit etmedi

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Rekabet Kurumu, Google hakkında yürüttüğü soruşturmayı sonuçlandırdı. Soruşturma sonucunda Google’a herhangi bir ceza kesilmemesi kararlaştırıldı.

Geçen yıl açılan soruturma ile Google arama motorunun masaüstü ve mobil arama sonuç sayfasında sunduğu "videolar", "kullanıcılar bunu da sordu", "çeviri kutucuğu", "spor kutucuğu", "hava durumu kutucuğu" gibi çeşitli arama özellikleriyle internet sitelerinin arama sonuç sayfasında aşağıya itilerek trafik kaybetmelerine neden olduğu yönündeki iddialar incelendi.

Rekabet Kurulu'ndan Google'a 482 milyon TL para cezası 1 ay önce eklendi

Arama sonucu sayfasında listenen bu özelliklerin adil rekabeti engelleyip engellemediği değerlendirildi. Soruşturma sonucunda Google’ın arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğunu ancak bu uygulamalarla pazardaki hakim durumunu kötüye kullanım olmadığı kararlaştırıldı. Google’a herhangi bir idari para cezası uygulanmadı.

Rekabet Kurumu, Google hakkında yürüttüğü başka bir soruşturma Google’ın yerel arama hizmetleri ve konaklama fiyatı karşılaştırma aramalarında kendine avantaj sağladığı tespit edilmişti. Günlük idari para cezasına çarptırılan Google, sonuç sayfasını güncelledi ve Rekabet Kurumu’nun taleplerini yerine getirdi. Bu süreçte Google’a toplam 482 milyon TL idari para cezası kesildi. Rekabet Kurumu, bugüne kadar Google’a 4 ayrı ihlalden kaynaklı olarak toplam 1,25 milyar TL idari para cezası uyguladı.



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Rekabet Kurumu, Google hakkındaki soruşturmasında ihlal tespit et