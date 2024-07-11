Rekabet Kurumu, Google hakkındaki soruşturmasında ihlal tespit etmedi

Geçen yıl açılan soruturma ile Google arama motorunun masaüstü ve mobil arama sonuç sayfasında sunduğu "videolar", "kullanıcılar bunu da sordu", "çeviri kutucuğu", "spor kutucuğu", "hava durumu kutucuğu" gibi çeşitli arama özellikleriyle internet sitelerinin arama sonuç sayfasında aşağıya itilerek trafik kaybetmelerine neden olduğu yönündeki iddialar incelendi.
Arama sonucu sayfasında listenen bu özelliklerin adil rekabeti engelleyip engellemediği değerlendirildi. Soruşturma sonucunda Google’ın arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğunu ancak bu uygulamalarla pazardaki hakim durumunu kötüye kullanım olmadığı kararlaştırıldı. Google’a herhangi bir idari para cezası uygulanmadı.
Rekabet Kurumu, Google hakkında yürüttüğü başka bir soruşturma Google’ın yerel arama hizmetleri ve konaklama fiyatı karşılaştırma aramalarında kendine avantaj sağladığı tespit edilmişti. Günlük idari para cezasına çarptırılan Google, sonuç sayfasını güncelledi ve Rekabet Kurumu’nun taleplerini yerine getirdi. Bu süreçte Google’a toplam 482 milyon TL idari para cezası kesildi. Rekabet Kurumu, bugüne kadar Google’a 4 ayrı ihlalden kaynaklı olarak toplam 1,25 milyar TL idari para cezası uyguladı.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.