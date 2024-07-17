Wattpad, Türkiye’de erişime engellendi

Wattpad erişime engellendi
Wattpad nedir?
Wattpad, kullanıcıların kendi orijinal yazılı içeriklerini yayınlamak veya diğer yazılı içerikleri okumak için kullanılan bir sosyal okuma ve yazma platformudur. Aylık 90 milyondan fazla kullanıcısı olan platformda, 2023 Temmuz itibariyle aylık 97 milyar dakikadan fazla orijinal hikaye okunuyor.
İnternet sitesinden, mobil siteden ve istemci uygulamalarından (örn, Android İçin Wattpad, iOS İçin Wattpad) ulaşılabilen platform, Allen Lau ve Ivan Yuen tarafından 2006 yılında kurulmuştu. Wattpad, geçtiğimiz yıllarda telif hakkı sorunlarıyla da gündeme gelmişti.Kaynakça https://ifade.org.tr/engelliweb/wattpad-erisime-engellendi/ https://internet.btk.gov.tr/sitesorgu/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.