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    Wattpad, Türkiye’de erişime engellendi

    Kullanıcıların kendi hikayelerini ve şiirlerini paylaşabileceği bir sosyal platform olan Wattpad, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar kapsamına erişime engellendi.
    Wattpad, Türkiye’de erişime engellendi Tam Boyutta Gör
    Aylık 90 milyondan fazla kullanıcısı bulunan sosyal okuma ve yazma platformu Wattpad, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar kapsamına erişime engellendi. Erişim engeli nedeniyle Wattpad’e Türkiye’den erişim sağlanamıyor. Bununla birlikte erişim engelinin neden getirildiği konusunda da henüz bir açıklama bulunmamakta.

    Wattpad erişime engellendi

    Wattpad, Türkiye’de erişime engellendi Tam Boyutta Gör
    Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu’na ait web sitesine göre Wattpad, 12 Temmuz tarihli karar kapsamında erişime engellendi. BTK’nın sitesinde ise şu açıklamaya yer veriliyor; “wattpad.com, 12/07/2024 tarihli ve 2024/6507 D.İş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir.

    Wattpad nedir?

    Wattpad, kullanıcıların kendi orijinal yazılı içeriklerini yayınlamak veya diğer yazılı içerikleri okumak için kullanılan bir sosyal okuma ve yazma platformudur. Aylık 90 milyondan fazla kullanıcısı olan platformda, 2023 Temmuz itibariyle aylık 97 milyar dakikadan fazla orijinal hikaye okunuyor.

    İnternet sitesinden, mobil siteden ve istemci uygulamalarından (örn, Android İçin Wattpad, iOS İçin Wattpad) ulaşılabilen platform, Allen Lau ve Ivan Yuen tarafından 2006 yılında kurulmuştu. Wattpad, geçtiğimiz yıllarda telif hakkı sorunlarıyla da gündeme gelmişti.

    Kaynakça https://ifade.org.tr/engelliweb/wattpad-erisime-engellendi/ https://internet.btk.gov.tr/sitesorgu/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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