Wattpad, Türkiye’de erişime engellendi

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Tam Boyutta Gör Aylık 90 milyondan fazla kullanıcısı bulunan sosyal okuma ve yazma platformu Wattpad, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar kapsamına erişime engellendi. Erişim engeli nedeniyle Wattpad’e Türkiye’den erişim sağlanamıyor. Bununla birlikte erişim engelinin neden getirildiği konusunda da henüz bir açıklama bulunmamakta.

Wattpad erişime engellendi

Tam Boyutta Gör Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu’na ait web sitesine göre Wattpad, 12 Temmuz tarihli karar kapsamında erişime engellendi. BTK’nın sitesinde ise şu açıklamaya yer veriliyor; “wattpad.com, 12/07/2024 tarihli ve 2024/6507 D.İş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”

Wattpad nedir?

Wattpad, kullanıcıların kendi orijinal yazılı içeriklerini yayınlamak veya diğer yazılı içerikleri okumak için kullanılan bir sosyal okuma ve yazma platformudur. Aylık 90 milyondan fazla kullanıcısı olan platformda, 2023 Temmuz itibariyle aylık 97 milyar dakikadan fazla orijinal hikaye okunuyor.

İnternet sitesinden, mobil siteden ve istemci uygulamalarından (örn, Android İçin Wattpad, iOS İçin Wattpad) ulaşılabilen platform, Allen Lau ve Ivan Yuen tarafından 2006 yılında kurulmuştu. Wattpad, geçtiğimiz yıllarda telif hakkı sorunlarıyla da gündeme gelmişti.

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