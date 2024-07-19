Netflix temel abonelik seçeneğini kaldıracağını duyurdu

Netflix ucuz seçeneğe veda
Yapılan açıklamaya göre en ucuz reklamsız abonelik seçeneği ABD ve Fransa’da sona eriyor. Firma daha önce Kanada ve İngiltere’de test sürecine başlamıştı. Böylece toplam 4 ülkede mevut kullanıcılar ya reklamlı seçeneği ya da Standart seçeneğini tercih edecekler. Normalde bu seçim yeni aboneler için söz konusuydu.
Netflix abone sayısını arttırsa da gelir bir türlü beklentileri karşılamıyor. Firma 40 milyondan fazla reklamlı aboneye sahip ve reklamlardan önemli bir gelir kalemi oluşturmak amacında. Ayrıca daha pahalı seçeneklere geçen aboneler sayesinde gelir de artmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.