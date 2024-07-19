Netflix temel abonelik seçeneğini kaldıracağını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Bir süredir Netflix platformunun en ucuz reklamsız abonelik seçeneğini kaldıracağına dair kullanıcı yorumları gündeme düşmeye başlamıştı. Firma mali dönem toplantısında resmi olarak bu gelişmeyi duyurdu.

Netflix ucuz seçeneğe veda

Yapılan açıklamaya göre en ucuz reklamsız abonelik seçeneği ABD ve Fransa’da sona eriyor. Firma daha önce Kanada ve İngiltere’de test sürecine başlamıştı. Böylece toplam 4 ülkede mevut kullanıcılar ya reklamlı seçeneği ya da Standart seçeneğini tercih edecekler. Normalde bu seçim yeni aboneler için söz konusuydu.

Netflix, 8 milyon yeni abone kazandı: Gelirler ne durumda? 2 sa. önce eklendi

Netflix abone sayısını arttırsa da gelir bir türlü beklentileri karşılamıyor. Firma 40 milyondan fazla reklamlı aboneye sahip ve reklamlardan önemli bir gelir kalemi oluşturmak amacında. Ayrıca daha pahalı seçeneklere geçen aboneler sayesinde gelir de artmış olacak.

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Netflix aboneleri için önemli gelişme