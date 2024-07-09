Netflix abonelik ücreti Türkiye'de zamlandı: İşte yeni fiyatlar

Netflix zamlandı
9 Temmuz 2024 itibariyle Netflix'in Temel Plan paketinin fiyatı 149,99 TL, Standart Plan paketinin fiyatı 229,99 TL ve Özel Plan paketinin fiyatı da 299,99 TL olarak belirlendi. Ocak ayındaki ilk zam sonrasında Temel plan aylık 119,99 TL, Standart plan 176,99 TL, Özel plan ise tam 229,99 TL olmuştu. Netflix fiyatları son iki yılda yüzde 295 oranında artış gösterdi.
Netflix'in Temel Planı ile reklamsız olarak 1 cihazdan HD kalitesindeki içeriklere erişim sağlanıyor. Standart pakete geçildiğinde ise cihaz sayısı 2'ye yükseliyor ve desteklenen iki cihazda aynı anda indirme yapılabiliyor. Görüntü kalitesi de Full HD oluyor. En üst paket olan Özel planda ise aynı anda 4 cihazda izleme ve desteklenen 6 cihaza aynı anda indirme yapılıyor. Bu paketin görüntü kalitesi ise 4K çözünürlüğünde.
Yeni üye olacak kullanıcılar için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacak. Mevcut üyeler plan değişikliği yapmamışlarsa üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e‑posta ile bilgilendirilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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