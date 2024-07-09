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    Netflix abonelik ücreti Türkiye'de zamlandı: İşte yeni fiyatlar

    Netflix fiyatı kısa bir süre önce zamlandı. Dünyanın en büyük akış platformu olan Netflix için en düşük abonelik fiyatı 149,99 TL oldu. Netflix fiyatları yüzde 25 oranında arttı.
    Netflix zam Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl boyunca dijital platformlarda yaşanan zam furyası 2024 yılında da devam ediyor. Netflix son olarak ocak ayında fiyatlarında değişikliğe gitmiş ve yüzde 20-30 oranında bir zam yapmıştı. Netflix Türkiye şimdi 2024'ün ikinci zammını yapıyor ve fiyatlar yüzde 25 oranında artırılıyor.

    Netflix zamlandı

    9 Temmuz 2024 itibariyle Netflix'in Temel Plan paketinin fiyatı 149,99 TL, Standart Plan paketinin fiyatı 229,99 TL ve Özel Plan paketinin fiyatı da 299,99 TL olarak belirlendi. Ocak ayındaki ilk zam sonrasında Temel plan aylık 119,99 TL, Standart plan 176,99 TL, Özel plan ise tam 229,99 TL olmuştu. Netflix fiyatları son iki yılda yüzde 295 oranında artış gösterdi.

    Netflix'in Temel Planı ile reklamsız olarak 1 cihazdan HD kalitesindeki içeriklere erişim sağlanıyor. Standart pakete geçildiğinde ise cihaz sayısı 2'ye yükseliyor ve desteklenen iki cihazda aynı anda indirme yapılabiliyor. Görüntü kalitesi de Full HD oluyor. En üst paket olan Özel planda ise aynı anda 4 cihazda izleme ve desteklenen 6 cihaza aynı anda indirme yapılıyor. Bu paketin görüntü kalitesi ise 4K çözünürlüğünde.

    Yeni üye olacak kullanıcılar için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacak. Mevcut üyeler plan değişikliği yapmamışlarsa üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e‑posta ile bilgilendirilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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