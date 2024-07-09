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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl boyunca dijital platformlarda yaşanan zam furyası 2024 yılında da devam ediyor. Netflix son olarak ocak ayında fiyatlarında değişikliğe gitmiş ve yüzde 20-30 oranında bir zam yapmıştı. Netflix Türkiye şimdi 2024'ün ikinci zammını yapıyor ve fiyatlar yüzde 25 oranında artırılıyor.

Netflix zamlandı

9 Temmuz 2024 itibariyle Netflix'in Temel Plan paketinin fiyatı 149,99 TL, Standart Plan paketinin fiyatı 229,99 TL ve Özel Plan paketinin fiyatı da 299,99 TL olarak belirlendi. Ocak ayındaki ilk zam sonrasında Temel plan aylık 119,99 TL, Standart plan 176,99 TL, Özel plan ise tam 229,99 TL olmuştu. Netflix fiyatları son iki yılda yüzde 295 oranında artış gösterdi.

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Netflix'in Temel Planı ile reklamsız olarak 1 cihazdan HD kalitesindeki içeriklere erişim sağlanıyor. Standart pakete geçildiğinde ise cihaz sayısı 2'ye yükseliyor ve desteklenen iki cihazda aynı anda indirme yapılabiliyor. Görüntü kalitesi de Full HD oluyor. En üst paket olan Özel planda ise aynı anda 4 cihazda izleme ve desteklenen 6 cihaza aynı anda indirme yapılıyor. Bu paketin görüntü kalitesi ise 4K çözünürlüğünde.

Yeni üye olacak kullanıcılar için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacak. Mevcut üyeler plan değişikliği yapmamışlarsa üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e‑posta ile bilgilendirilecek.

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Netflix abonelik ücreti Türkiye'de zamlandı: İşte yeni fiyatlar