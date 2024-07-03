Google yeşil enerjiye önemli yatırım yapıyor

Google ve yeşil enerji
Gelen bilgilere göre Google, Tayvanlı yeşil enerji şirketine, 1GW seviyesinde bir güneş enerjisi tarlası kurulması amacıyla önemli bir yatırım yapıyor. Yatırım BlackRock şirketinin Yeni Yeşil Enerji yatırım portfolyosu üzerinden gerçekleşecek.
Google, Tayvan’da veri merkez de dahil önemli bir varlık grubuna sahip. Tayvan’ın enerji sistemi yüzde 85 oranında fosil yakıtlara dayandığı için böyle bir proje hayata geçirilmiş. Google bu tarladan 300MW güneş enerjisini kendi veri merkezleri için ayıracak.
Ayrıca imkân olursa bölgedeki yarı iletken tedarikçileri ve üreticilerine de temiz enerji sağlamayı hedefliyor. Böylece Google’ın gelecek yıllardaki temiz enerji hedeflerine birlikte ulaşılmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.