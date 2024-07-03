Google yeşil enerjiye önemli yatırım yapıyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ yatırımları nedeniyle sera gazı salınımında yüzde 50 civarında artış yaşayan Google, bir yandan da yeşil enerjiye yatırım yapıyor. Firma Tayvan’ın yeşil enerji dönüşümüne önemli bir katkıda bulunacak.

Google ve yeşil enerji

Gelen bilgilere göre Google, Tayvanlı yeşil enerji şirketine, 1GW seviyesinde bir güneş enerjisi tarlası kurulması amacıyla önemli bir yatırım yapıyor. Yatırım BlackRock şirketinin Yeni Yeşil Enerji yatırım portfolyosu üzerinden gerçekleşecek.

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Google, Tayvan’da veri merkez de dahil önemli bir varlık grubuna sahip. Tayvan’ın enerji sistemi yüzde 85 oranında fosil yakıtlara dayandığı için böyle bir proje hayata geçirilmiş. Google bu tarladan 300MW güneş enerjisini kendi veri merkezleri için ayıracak.

Ayrıca imkân olursa bölgedeki yarı iletken tedarikçileri ve üreticilerine de temiz enerji sağlamayı hedefliyor. Böylece Google’ın gelecek yıllardaki temiz enerji hedeflerine birlikte ulaşılmış olacak.

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