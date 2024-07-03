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    Google yeşil enerjiye önemli yatırım yapıyor

    Bir yandan rekabette öne geçmek için karbon salınımlarını pek de sorun etmeyen Google diğer taraftan temiz enerji için önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor.   
    Google Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ yatırımları nedeniyle sera gazı salınımında yüzde 50 civarında artış yaşayan Google, bir yandan da yeşil enerjiye yatırım yapıyor. Firma Tayvan’ın yeşil enerji dönüşümüne önemli bir katkıda bulunacak.

    Google ve yeşil enerji

    Gelen bilgilere göre Google, Tayvanlı yeşil enerji şirketine, 1GW seviyesinde bir güneş enerjisi tarlası kurulması amacıyla önemli bir yatırım yapıyor. Yatırım BlackRock şirketinin Yeni Yeşil Enerji yatırım portfolyosu üzerinden gerçekleşecek.

    Google, Tayvan’da veri merkez de dahil önemli bir varlık grubuna sahip. Tayvan’ın enerji sistemi yüzde 85 oranında fosil yakıtlara dayandığı için böyle bir proje hayata geçirilmiş. Google bu tarladan 300MW güneş enerjisini kendi veri merkezleri için ayıracak.

    Ayrıca imkân olursa bölgedeki yarı iletken tedarikçileri ve üreticilerine de temiz enerji sağlamayı hedefliyor. Böylece Google’ın gelecek yıllardaki temiz enerji hedeflerine birlikte ulaşılmış olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    H
    Halilcv 3 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    faşist ve komünist ne demek isparta bedelli askerlik yorumları mouse sol tık çalışmıyor prozac ve abilify kullananlar dizel motordan gelen şıkırtı sesi

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