Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uygulama Haber Video ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook'un canlı yayın hizmeti dünya genelinde yayılmaya başladı

Facebook, Aralık ayından bu yana sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde sınırlı bir kullanıcı kitlesine açtığı Facebook Live canlı yayın hizmetini diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3b
1
4
Uygulama Haber Video
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook'un yeni "canlı" video özelliği ABD dışındaki diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişlemeye başlıyor. Periscope'a benzer şekilde çalışan Facebook Live özelliği, Facebook uygulaması aracılığıyla iPhone üzerinde canlı video yayını yapılabilmesini sağlıyor. Yeni hizmet şimdiye kadar sadece ABD'li kullanıcılar, ünlüler ve doğrulanmış hesap sahiplerini kapsayan kısıtlı bir topluluk tarafından kullanılabiliyordu.

Şimdilik iOS platformuna özel olan Facebook Live hizmeti ile canlı yayın başlattığınızda, herkes yorum kısmını kullanarak sizinle etkileşime geçebiliyor. Yayın bittikten sonra da videoyu kaydetme ve hesabınız üzerinden paylaşma seçeneklerine sahip oluyorsunuz. Ayrıca, Twitch ve Periscope gibi diğer benzer servislerde olduğu gibi, arkadaşlarınız canlı yayına başladığında bildirim almak için abone olabiliyorsunuz.

Facebook Live ünlüler için popüler bir özellik olabilir, ama standart kullanıcılar canlı yayına geçtiklerinde, Facebook'a bağlı olduklarını herkese bildirmek istemeyebilirler. Yani Periscope muhtemelen çok fazla kullanıcı kaybetmeyecek gibi görünüyor. Öte yandan Facebook, kullanıcıların video etkileşimini arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket kendi platformlarında günlük 3 milyar video izlendiğini söylüyor. Facebook Live servisinin Android platformuna ne zaman geleceği hakkında ise henüz hiçbir bilgi yok.

http://thenextweb.com/facebook/2016/02/18/facebooks-opening-up-live-video-streaming-to-everyone/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
bence buna girmeyeceklerdi uygulama zaten pil ve ram canavarı şimdi bu da gelecek..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PadmeSkywalker 3 yıl
ian somerhalderın canlı yayını
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Black_Tower 3 yıl
ben girmek istediğimde doğrulanmamış hesap diyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl İklim değişikliği en çok hangi bölgeleri tehdit ediyor? İşte haritası 3 yıl Asus, bu yıl akıllı telefon satış hedefini düşürdü 3 yıl İşte HP'nin Windows 10 akıllı telefonu 3 yıl HTC A16 sızdırıldı 3 yıl Uzay Turizmi şirketi Virgin Galactic yeni uçağı SpaceShip Two'yu duyurdu 3 yıl LG G5 bu kez tüm ayrıntılarıyla sızdırıldı 3 yıl Xiaomi Mi 5 yeniden kamera karşısında 3 yıl Archos'tan orta seviyede iddialı iki yeni akıllı telefon 3 yıl MEEM ile şarj ederken aynı zamanda mobil cihazınızı yedekleyin 3 yıl Giyilebilir cihazlar için eSIM standardı duyuruldu 3 yıl ARM'dan 5G uyumlu Cortex-R8 gerçek zamanlı işlemci çekirdeği 3 yıl 2si1 "Korkusuz" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Robot astronotlar geliyor 3 yıl Reklam engelleme yazılımlarında operatörler dümene mi geçiyor? 3 yıl Samsung Galaxy S7 lansmanı 360 derece canlı yayınla izlenebilecek 3 yıl Kim Kardashian'ın mobil oyununu 42 milyon kişi indirdi 3 yıl Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu ile fiber internet, kotalar ve 4,5G hakkında konuştuk 3 yıl Yürüyerek akıllı telefon şarj etmede yeni ve daha iyi bir yöntem 3 yıl LG G5 yüksek kaliteli Bang & Olufsen ses teknolojisi ile gelecek 3 yıl Nokia, Mobil Dünya Kongresi'nde çok büyük bir şey açıklayacak 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Facebook'un canlı yayın hizmeti dünya genelinde yayılmaya başladı Sonraki Facebook ve Twitter, FBI'ya karşı Apple'ın arkasında duruyor 3 yıl Nvidia, geçen yılın son çeyreğini rekor gelirle kapattı 3 yıl Dünyanın en güçlü Ubuntu telefonu geliyor 3 yıl Bu üçlü Tesla’yı yerinden edebilir 3 yıl Apple, Hata 53'te geri adım atıyor 3 yıl Seagate, dünyanın en ince 2TB HDD sürücüsünü duyurdu 3 yıl Toshiba, 15nm NAND flash tabanlı SSD ürünlerini duyurdu 3 yıl Akıllı saatler ilk defa klasik Swiss saatleri geride bıraktı 3 yıl Neverware'dan eski laptoplara ChromeOS dopingi 3 yıl Pentax'ın ilk tam kare DSLR modeli Pentax K-1 resmen duyuruldu 3 yıl Blade Runner 2'nin vizyon tarihi belli oldu 3 yıl James Webb Uzay Teleskobu'nun yapımından büyüleyici Time-Lapse video 3 yıl John McAfee: San Bernardino iPhone'unu 3 haftada ücretsiz kırabilirim 3 yıl Victorinox, giyilebilir cihaz pazarına Acer ile adım atıyor 3 yıl Google'ın CEO'su şifreleme savaşı konusunda Apple'a destek verdi 3 yıl Canon, EOS 80D, yeni lens ve diğer aksesuarlarını duyurdu 3 yıl Dünyanın ilk termal kameralı akıllı telefonu Cat S60 ile tanışın 3 yıl LG'nin akıllı robotu evimize misafir olmaya hazırlanıyor 3 yıl Huawei'den MediaPad T2 10.0 Pro geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim