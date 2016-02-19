Facebook'un canlı yayın hizmeti dünya genelinde yayılmaya başladı

Facebook'un yeni "canlı" video özelliği ABD dışındaki diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişlemeye başlıyor. Periscope'a benzer şekilde çalışan Facebook Live özelliği, Facebook uygulaması aracılığıyla iPhone üzerinde canlı video yayını yapılabilmesini sağlıyor. Yeni hizmet şimdiye kadar sadece ABD'li kullanıcılar, ünlüler ve doğrulanmış hesap sahiplerini kapsayan kısıtlı bir topluluk tarafından kullanılabiliyordu.





Şimdilik iOS platformuna özel olan Facebook Live hizmeti ile canlı yayın başlattığınızda, herkes yorum kısmını kullanarak sizinle etkileşime geçebiliyor. Yayın bittikten sonra da videoyu kaydetme ve hesabınız üzerinden paylaşma seçeneklerine sahip oluyorsunuz. Ayrıca, Twitch ve Periscope gibi diğer benzer servislerde olduğu gibi, arkadaşlarınız canlı yayına başladığında bildirim almak için abone olabiliyorsunuz.





Facebook Live ünlüler için popüler bir özellik olabilir, ama standart kullanıcılar canlı yayına geçtiklerinde, Facebook'a bağlı olduklarını herkese bildirmek istemeyebilirler. Yani Periscope muhtemelen çok fazla kullanıcı kaybetmeyecek gibi görünüyor. Öte yandan Facebook, kullanıcıların video etkileşimini arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket kendi platformlarında günlük 3 milyar video izlendiğini söylüyor. Facebook Live servisinin Android platformuna ne zaman geleceği hakkında ise henüz hiçbir bilgi yok.