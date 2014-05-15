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Facebook'un iOS uygulaması güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook'un iOS uygulaması güncellendi
Sosyal medyanın popüler isimlerinden Facebook'un iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi.
Sık sık güncellenerek yenilenen uygulama, son sürümüyle ise gönderilerin nasıl görüneceğinin yollanmadan önce gözden geçirilmesi ve bağlantı zayıfken ya da uçak modunda gönderi oluşturulması ile bu içeriklerin sağlıklı bağlantıda otomatik olarak gönderilmesi özelliklerine kavuşmuş durumda. Facebook'un iOS uygulamasına aynı zamanda eski tablet ile telefonlarda haber kaynağının hızlı yüklenmesi için geliştirmeler de yapılmış.
Ücretsiz olarak sunulan Facebook'un iOS uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/us/app/facebook/id284882215?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Stadhouder 5 yıl
Android face de değişti.
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doctor5945 5 yıl
Güncellemeler bile güncellenir yazıyordu appstorede doğruymuş.
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