Facebook Gaming uygulaması kapatılıyor

Hızlı büyüyen oyun yayıncılığına bir cevap olarak Facebook tarafından 2018 yılında testleri başlayan Facebook Gaming platformu 2020 yılında da mobil uygulamasını indirmeye sunmuştu. Beklentilerin altında kalan uygulama kapatılıyor.
Facebook Gaming uygulaması sona geldi
Facebook Gaming platformu oyuncuların oynanış videolarını ve yayınlarını paylaşmasını aynı zamanda da küçük oyunlar oynamasını sağlıyordu. Uygulama performansı Meta’yı pek memnun etmedi.
App Store kuralları nedeniyle iOS kullanıcılarına Facebook Gaming web uygulaması üzerinden sunulması zaten performansını biraz düşürmüştü. Twitch, YouTube Gaming gibi platformlardan pek kullanıcı çalamayınca mobil uygulama da kapandı.
28 Ekim itibariyle Facebook Gaming uygulamaları mağazalardan kaldırılacak ve erişime kapanacak. Bununla birlikte yayın paylaşım özellikleri Facebook ana uygulamasının içerisinde erişilebilir olmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: