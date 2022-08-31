Facebook Gaming uygulaması kapatılıyor

Tam Boyutta Gör

Hızlı büyüyen oyun yayıncılığına bir cevap olarak Facebook tarafından 2018 yılında testleri başlayan Facebook Gaming platformu 2020 yılında da mobil uygulamasını indirmeye sunmuştu. Beklentilerin altında kalan uygulama kapatılıyor.

Facebook Gaming uygulaması sona geldi

Facebook Gaming platformu oyuncuların oynanış videolarını ve yayınlarını paylaşmasını aynı zamanda da küçük oyunlar oynamasını sağlıyordu. Uygulama performansı Meta’yı pek memnun etmedi.

Facebook Gaming, iOS kullanıcıları için web üzerinden açıldı 1 yıl önce eklendi

App Store kuralları nedeniyle iOS kullanıcılarına Facebook Gaming web uygulaması üzerinden sunulması zaten performansını biraz düşürmüştü. Twitch, YouTube Gaming gibi platformlardan pek kullanıcı çalamayınca mobil uygulama da kapandı.

28 Ekim itibariyle Facebook Gaming uygulamaları mağazalardan kaldırılacak ve erişime kapanacak. Bununla birlikte yayın paylaşım özellikleri Facebook ana uygulamasının içerisinde erişilebilir olmaya devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.