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    Facebook Gaming uygulaması kapatılıyor

    Oyunculuk ile ilgili yayın paylaşımlarını ve mini oyunlarını mobil cihazlarda da sunmayı hedefleyen Facebook Gaming adlı uygulama kısa süre sonra kapatılacak.   
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    Facebook Gaming
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    Hızlı büyüyen oyun yayıncılığına bir cevap olarak Facebook tarafından 2018 yılında testleri başlayan Facebook Gaming platformu 2020 yılında da mobil uygulamasını indirmeye sunmuştu. Beklentilerin altında kalan uygulama kapatılıyor.

    Facebook Gaming uygulaması sona geldi

    Facebook Gaming platformu oyuncuların oynanış videolarını ve yayınlarını paylaşmasını aynı zamanda da küçük oyunlar oynamasını sağlıyordu. Uygulama performansı Meta’yı pek memnun etmedi.

    App Store kuralları nedeniyle iOS kullanıcılarına Facebook Gaming web uygulaması üzerinden sunulması zaten performansını biraz düşürmüştü. Twitch, YouTube Gaming gibi platformlardan pek kullanıcı çalamayınca mobil uygulama da kapandı.

    28 Ekim itibariyle Facebook Gaming uygulamaları mağazalardan kaldırılacak ve erişime kapanacak. Bununla birlikte yayın paylaşım özellikleri Facebook ana uygulamasının içerisinde erişilebilir olmaya devam edecek.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 1 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 4 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 5 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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