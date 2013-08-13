Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook'un iOS uygulaması hashtag arama desteğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
285
1
2
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook'un iOS uygulaması hashtag arama desteğiyle güncellendi
Sosyal medyanın öncü ismi Facebook'un iOS uygulaması, hashtag arama desteğiyle güncellendi.
Geçtiğimiz aylarda Twitter benzeri hashtag özelliğine kavuşan uygulama, iOS için yapılan 6.4 güncellemesiyle ise hastag üzerinden arama desteğine kavuştu. Ayrıca iPad modellerinde zaman tüneli artık daha hızlı yüklenen ve sade bir tasarıma kavuşan uygulama, herhangi bir bildirim olmamasına rağmen çıkan kırmızı bildirim işareti sorunundan da kurtulmuş durumda.
iOS platformu için güncellenen ücretsiz Facebook uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/facebook/id284882215?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Black_Tower 6 yıl
Benim facebook' um arkadaşımınkinden farklı bunun nedeni ne olaiblir acaba ? ikimizde de iphone 5 var amam bende facebook burdaki görsellerin aynısı fakat arkadaşımınkinde sol tarafta bişi yok bildiirmler ve diğer butonlar hep aşağı kısımda ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XanthiN 6 yıl
Geç bile kaldılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl ASUS Memo Pad HD 7 "Fiyatı Uygun, Özellikleri Doygun" 7 inç Tablet video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim