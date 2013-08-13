Sosyal medyanın öncü ismi Facebook'un iOS uygulaması, hashtag arama desteğiyle güncellendi.

Geçtiğimiz aylarda Twitter benzeri hashtag özelliğine kavuşan uygulama, iOS için yapılan 6.4 güncellemesiyle ise hastag üzerinden arama desteğine kavuştu. Ayrıca iPad modellerinde zaman tüneli artık daha hızlı yüklenen ve sade bir tasarıma kavuşan uygulama, herhangi bir bildirim olmamasına rağmen çıkan kırmızı bildirim işareti sorunundan da kurtulmuş durumda.

iOS platformu için güncellenen ücretsiz Facebook uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/facebook/id284882215?mt=8