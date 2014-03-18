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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook'un iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi

5 yıl
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10
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Facebook'un iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi

Dünyanın en popüler sosyal ağı olan Facebook, iOS platformundaki aynı isimli uygulamasını güncelledi.

Son güncelleme ile birlikte Facebook uygulamasında fotoğraf albümü izleyicisi görüntülemek ve seçmek kolaylaştırılmış; ve iPad’de daha kolay mesaj gönderimi ve paylaşımı için arayüz geliştirilmiş. Bunlar dışında, ayrıca, uygulamanın güvenilirliği ve performansı iyileştirilmiş.

Ücretsiz olan Facebook’un iOS uygulamasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Facebook - Facebook, Inc.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bu kadar büyük şirket hala adam gibi bi uygulama yapamadılar
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Jül Sezar 5 yıl
Bi ios uygulamasina, bir de wp8 uygulamasina baktim da tam bir eziyet
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clopin 5 yıl
Dandroid kullanıcıları eksilemiş yine herkesi legenciler den bu beklenir
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gopgop 5 yıl
5s de bile 3-5 saniyede falan açılıyor şu geç açılmaya çözüm bulamadı adamlar
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VirgilSollozzo 5 yıl
Facebook'un guncelleme vermedigi platformlarin kullanicilari gelmis :) sakin olun beyler :) haberi isteyen okumaz,bu kadar basit
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SturdyHead 5 yıl VirgilSollozzo
VirgilSollozzo

Facebook'un guncelleme vermedigi platformlarin kullanicilari gelmis :) sakin olun beyler :) haberi isteyen okumaz,bu kadar basit

Bu Facebook güncellemesine özel Samsung modeli çıkacakmış onu bekliyorlar
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Recharged 5 yıl
Çok ilgi çekici bir yenilik göremedim açıkcası.
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