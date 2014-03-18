Facebook'un iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi

Dünyanın en popüler sosyal ağı olan Facebook, iOS platformundaki aynı isimli uygulamasını güncelledi.

Son güncelleme ile birlikte Facebook uygulamasında fotoğraf albümü izleyicisi görüntülemek ve seçmek kolaylaştırılmış; ve iPad’de daha kolay mesaj gönderimi ve paylaşımı için arayüz geliştirilmiş. Bunlar dışında, ayrıca, uygulamanın güvenilirliği ve performansı iyileştirilmiş.

Ücretsiz olan Facebook’un iOS uygulamasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: