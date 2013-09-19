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Fansız olarak çalışan Haswell işlemcili hibrit dizüstü bilgisayar: HP Spectre 13 x2

5 yıl
986
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fansız olarak çalışan Haswell işlemcili hibrit dizüstü bilgisayar: HP Spectre 13 x2
Gün içerisinde tanıttığı yeni tablet ve dizüstü bilgisayar modelleri arasına fansız yapıda çalışan Haswell işlemcili hibrit dizüstü bilgisayarı HP Spectre 13 x2'yi de resmen ekleyerek kullanıcıların beğenisine sunan HP, donanım dünyasına oldukça hareketli saatler yaşatıyor.
Ekran bölümü klavyesinden ayrılarak aynı zamanda tablet olarak da kullanılabilen HP Spectre 13 x2 hibrit bilgisayar modeli, fansız olarak çalışıyor ve Windows 8.1 işletim sistemiyle geliyor. Teknik olarak 13-inç 1920 x 1080 piksel IPS dokunmatik ekrana, dördüncü jenerasyon Intel Haswell Core i3 ya da i5 işlemciye, 8GB RAM ve 64GB ile 128GB SSD depolama seçeneklerine sahip olan bilgisayar, klavye ve ekran üzerinde yer alan iki farklı batarya ile 11 saat aktif kullanım ömrü sunabiliyor. Alüminyum gövde kalitesiyle oldukça sağlam olduğu ve ele alındığı zaman sağlamlık hissini rahatlıkla verebildiği belirtilen HP Spectre 13 x2, 2KG ağırlığa, USB 3.0, HDMI, portlarına ve SD kart okuyucuya da sahip. Ses tarafında Beats Audio desteğiyle gelen hibrit bilgisayar, oldukça ince gövde yapısıyla rahatlıkla taşınabiliyor.
HP tarafından tanıtılan Haswell işlemcili hibrit dizüstü bilgisayar HP Spectre 13 x2, Ekim ayında 1,100$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://liliputing.com/2013/09/hands-on-hp-spectre-13-x2.html Yorum Yaz
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mesona 5 yıl en beğenilen
"Fransız olarak çalışan Haswell işlemcili hibrit dizüstü bilgisayar" diye okudum
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1 Avatar
free4200 5 yıl
HP ve fansız.. Soba niyetine kullanırız herhalde ??
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Batuist 5 yıl
geleceğin konsepti olarak görüyorum bu tarzı. bir gün bütün laptopların ekran ve klavyeleri ayrılacak.. netbooklar için ise yeni bir şans doğabilir. daha küçük yapıda tabletler için klavyeli modeller de çıkabilir. zaten eskileri ölmüş durumda bu şekilde yeniden hortlayabilirler..
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Ruoja 5 yıl
tutunamayanlar
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cagataykoroglu 5 yıl
chamicals2
Youtube a Video koymam arkadaş oradan ben reklam geliri alamıyorum diyen DH adminleri (bknz speed-step ) youtubedan video alıp haber yapmanız ne kadar etik acaba ?

Eleştirmek ve saçmalamak arasında çok ince bir çizgi yok. İkisini ayırt etmek çok kolay. Sen neden beceremedin ki?
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DH Misafiri 5 yıl
Basteryus
Hem HP hem de fansız
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Aynen öyle.HP ne yaparsa yapsın sırf HP diye almam.
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Myxo 5 yıl
Tost makinası olarak kullanılır artık.
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cagataykoroglu 5 yıl
Bu Haswell neymiş böyle :S
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Şeker Hapı 5 yıl
mesona
Fransız olarak çalışan Haswell işlemcili hibrit dizüstü bilgisayar diye okudum

aynen dediğin gibi :)
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SliTheRiNN 5 yıl
hp daha fanla cihazları doğru düzgün soğutamıyor, bu cihazın yanında derin dondurucu falan hediye etmeyi düşünüyor herhalde..
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Basteryus 5 yıl
Hem HP hem de fansız

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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mesona 5 yıl en beğenilen
"Fransız olarak çalışan Haswell işlemcili hibrit dizüstü bilgisayar" diye okudum
3 Yanıt Yanıtla +45
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ozzy55ozzy 5 yıl mesona
mesona
"Fransız olarak çalışan Haswell işlemcili hibrit dizüstü bilgisayar" diye okudum

+1
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seven44 5 yıl mesona
mesona

"Fransız olarak çalışan Haswell işlemcili hibrit dizüstü bilgisayar" diye okudum

aynen
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Mr. Jingles 5 yıl mesona
mesona
"Fransız olarak çalışan Haswell işlemcili hibrit dizüstü bilgisayar" diye okudum

Bunu yazmak için girmiştim.
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