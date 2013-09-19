Fansız olarak çalışan Haswell işlemcili hibrit dizüstü bilgisayar: HP Spectre 13 x2

Gün içerisinde tanıttığı yeni tablet ve dizüstü bilgisayar modelleri arasına fansız yapıda çalışan Haswell işlemcili hibrit dizüstü bilgisayarı HP Spectre 13 x2'yi de resmen ekleyerek kullanıcıların beğenisine sunan HP, donanım dünyasına oldukça hareketli saatler yaşatıyor.

Ekran bölümü klavyesinden ayrılarak aynı zamanda tablet olarak da kullanılabilen HP Spectre 13 x2 hibrit bilgisayar modeli, fansız olarak çalışıyor ve Windows 8.1 işletim sistemiyle geliyor. Teknik olarak 13-inç 1920 x 1080 piksel IPS dokunmatik ekrana, dördüncü jenerasyon Intel Haswell Core i3 ya da i5 işlemciye, 8GB RAM ve 64GB ile 128GB SSD depolama seçeneklerine sahip olan bilgisayar, klavye ve ekran üzerinde yer alan iki farklı batarya ile 11 saat aktif kullanım ömrü sunabiliyor. Alüminyum gövde kalitesiyle oldukça sağlam olduğu ve ele alındığı zaman sağlamlık hissini rahatlıkla verebildiği belirtilen HP Spectre 13 x2, 2KG ağırlığa, USB 3.0, HDMI, portlarına ve SD kart okuyucuya da sahip. Ses tarafında Beats Audio desteğiyle gelen hibrit bilgisayar, oldukça ince gövde yapısıyla rahatlıkla taşınabiliyor.

HP tarafından tanıtılan Haswell işlemcili hibrit dizüstü bilgisayar HP Spectre 13 x2, Ekim ayında 1,100$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://liliputing.com/2013/09/hands-on-hp-spectre-13-x2.html