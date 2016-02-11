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Far Cry Primal için harika bir kasa modu

Ubisoft'un merakla beklenen FPS oyunu Far Cry Primal için çılgın bir kasa modu yapıldı. Üstelik sadece görünüşü değil içeriği de harika olan bu kasa modu oyuncuların beğenisini kazanacaktır.
3 yıl
3,6b
1
9
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Ubisoft'un ilk olarak bu ay içinde Playstation 4 ve Xbox One için 1 Mart'ta ise PC için piyasaya çıkaracağı FPS oyunu Far Cry Primal için harika bir kasa modu yapıldı. Oz modz'tan Stephen Hoad tarafından hazırlanan kasa modu Asus'un ana kartını ve ekran kartını kullanıyor.

Kasada sadece Far Cry Primal çıkartmaları kullanmak gibi bir kolaycılığa kaçmayan mod yapımcısı mamut kafa tası ve dişi olduğunu düşündüğümüz süsleri de kasaya eklemiş. Bitkilerle kasaya yıllarca doğada kalmış izlenimi veren Stephen Hoad oldukça başarılı bir iş çıkarmış. Aşağıda kasanın temel sistem özelliklerini de görebilirsiniz. Bu sistem Far Cry Primal'ı çok akıcı bir şekilde oynatacaktır.

Kasa: Thermaltake Core X9 E-ATX Cube
Ana Kart: ASUS Sabertooth Z170 Mark 1
İşlemci: Intel Core i7 6700K
Ekran Kartı: ASUS GeForce GTX 970 Strix Sli
Güç Kaynağı: Corsair RM 850i
Ram: Corsair Vengeance DDR4 4x4GB
Hard disk: Western Digital 2tb Black HD
SSD: 2 x 240 GB Kingston Hyper X Savage SSD's
RGB: 6 x Thermaltake Ring 120mm
Fanlar: 2 x Standard


http://www.tweaktown.com/news/50302/asus-powered-custom-pc-based-around-far-cry-primal-looks-insane/index.html Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
kasa süper duruyor....
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2K 3 yıl
Kasa gayet güzel ama keşke hak eden bir oyuna yapsaymış bu kasayı.
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veteriner69 3 yıl
Haberi yazan Kılıç dişli kaplan'a (Sabertooth) Mamut demiş, cahillik etmiş.
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Rouvax 3 yıl
Mamut hangi hayvan zahmet edip bakın googledan
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The Rainmaker 3 yıl
Kasa epey güzel olmuş ama kasanın içindeki mamut kafatası gibi gelmedi bana.
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ShadowofDeath06 3 yıl
Müthiş kasa helal olsun yapana valla.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
Ihtiyardelikanli bunu beğendi
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eragon60 3 yıl
kasa guzel olmus :)
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Gray Code 3 yıl
Güzel kasa , kötü oyun.
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