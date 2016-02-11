Ubisoft'un ilk olarak bu ay içinde Playstation 4 ve Xbox One için 1 Mart'ta ise PC için piyasaya çıkaracağı FPS oyunu Far Cry Primal için harika bir kasa modu yapıldı. Oz modz'tan Stephen Hoad tarafından hazırlanan kasa modu Asus'un ana kartını ve ekran kartını kullanıyor.







Kasada sadece Far Cry Primal çıkartmaları kullanmak gibi bir kolaycılığa kaçmayan mod yapımcısı mamut kafa tası ve dişi olduğunu düşündüğümüz süsleri de kasaya eklemiş. Bitkilerle kasaya yıllarca doğada kalmış izlenimi veren Stephen Hoad oldukça başarılı bir iş çıkarmış. Aşağıda kasanın temel sistem özelliklerini de görebilirsiniz. Bu sistem Far Cry Primal'ı çok akıcı bir şekilde oynatacaktır.



Kasa: Thermaltake Core X9 E-ATX Cube

Ana Kart: ASUS Sabertooth Z170 Mark 1

İşlemci: Intel Core i7 6700K

Ekran Kartı: ASUS GeForce GTX 970 Strix Sli

Güç Kaynağı: Corsair RM 850i

Ram: Corsair Vengeance DDR4 4x4GB

Hard disk: Western Digital 2tb Black HD

SSD: 2 x 240 GB Kingston Hyper X Savage SSD's

RGB: 6 x Thermaltake Ring 120mm

Fanlar: 2 x Standard





http://www.tweaktown.com/news/50302/asus-powered-custom-pc-based-around-far-cry-primal-looks-insane/index.html