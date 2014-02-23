Farklı servisler üzerinde arama imkanı veren Mac uygulaması Phlo ücretsiz yapıldı

Cynapse adlı geliştirici tarafından OSX 10.9 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar modelleri için hazırlanan uygulamalardan Phlo, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Tek bir arama penceresi üzerinden hazır olarak gelen 30 farklı popüler internet sitesi (Google, Amazon, Ebay vb.) içerisinde arama yapılmasına imkan sağlayan Phlo, bulunan site adreslerini mesaj ya da sosyal medya kanalları yoluyla başka kişilere gönderebiliyor. Apple'ın Retina ekran desteği ve sade ara yüzü ile görsel olarak güzel görünen uygulama, aynı anda farklı siteler üzerinde tek bir arama da gerçekleştirebiliyor. iOS ve Mac sistemler arasında arama geçmişi konusunda senkronizasyon sağlayabilen Phlo Sync özelliği ve kronolojik olarak kayıt destekleri diğer detayları arasında yer alan uygulama, Apple'ın en son işletim sistemi OSX Mavericks'e de tasarımsal ve teknik olarak tam destek veriyor.





Daha önce 6,99 TL fiyat etiketiyle satılan Phlo uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id547094813?mt=12