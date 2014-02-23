Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Farklı servisler üzerinde arama imkanı veren Mac uygulaması Phlo ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,7b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Farklı servisler üzerinde arama imkanı veren Mac uygulaması Phlo ücretsiz yapıldı
Cynapse adlı geliştirici tarafından OSX 10.9 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar modelleri için hazırlanan uygulamalardan Phlo, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
Tek bir arama penceresi üzerinden hazır olarak gelen 30 farklı popüler internet sitesi (Google, Amazon, Ebay vb.) içerisinde arama yapılmasına imkan sağlayan Phlo, bulunan site adreslerini mesaj ya da sosyal medya kanalları yoluyla başka kişilere gönderebiliyor. Apple'ın Retina ekran desteği ve sade ara yüzü ile görsel olarak güzel görünen uygulama, aynı anda farklı siteler üzerinde tek bir arama da gerçekleştirebiliyor. iOS ve Mac sistemler arasında arama geçmişi konusunda senkronizasyon sağlayabilen Phlo Sync özelliği ve kronolojik olarak kayıt destekleri diğer detayları arasında yer alan uygulama, Apple'ın en son işletim sistemi OSX Mavericks'e de tasarımsal ve teknik olarak tam destek veriyor.

Daha önce 6,99 TL fiyat etiketiyle satılan Phlo uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id547094813?mt=12 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Facebook'un Whatsapp'ı alması, Nokia Lumia 1320, LG G2 Mini ve bol teknoloji sohbeti... 5 yıl DH+ karşınızda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtım
DonanımHaber
Xiaomi ve Meitu ortak yapımı Mi CC9'un
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
VFŞL 2019 Yaz Mevsimi 2. Hafta Birinci
Bölüm Sonu Canavarı
The Last of Us Part II Şubat 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım, seçim çalışmalarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim