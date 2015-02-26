Feedly, 50 bin pro kullanıcıya ulaştı

Google Reader'ın kapanması sonrası popüler olan RSS okuma servisi Feedly, önemli bir kilometre taşını geride bırakarak 50 bin pro kullanıcıya ulaştı.

50 bin pro kullanıcı sayısı için resmi blog sitesinde özel bir sayfa hazırlayan ve tüm kullanıcılarına teşekkür eden Feedly, ayrıca kısa vadeli planlarından da bahsetti. Bu doğrultuda gün geçtikçe artan kullanıcı sayısına kararlı bir hizmet sunmak için yatırımlar yapmaya devam edeceğini açıklayan servis, ayrıca Android uygulamasını Material tasarım anlayışı kapsamında yenileyeceğini ve şimdilik beta aşamasında bulunan Feedly Collections adlı kendi sosyal entegrasyon ağını geliştirmeye devam edeceğini belirtti. 2015 hedefleri arasında bağımsız blog yazalarının keşfinin sağlanmasına da yer alan Feedly, son olarak özellikle servis içi arama motoru üzerinde ciddi çalışamlar içerisinde olacaklarını müjdeledi.

Ücretsiz olarak kullanılabilen Feedly RSS servisine buradan ulaşabilirsiniz.

http://blog.feedly.com/2015/02/25/milestone-50000-feedly-pro-users-thank-you/