Felçli hastalar "düşünce gücüyle" tablet kullanabilecek

Zihin köprüsü olarak da anılan arayüzün klinik çalışmaları 3 hasta üzerinde yapılmış. Zihin köprüsünün temel çalışma prensibi; hastaların zihinsel faaliyetlerini bir bilgisayarın anlayabileceği komutlar haline dönüştürmek. Bunu gerçekleştirmek için de bilim insanları öncelikle beynin el hareketlerini kontrol eden bölümüne bir dizi mikroelektrotlar yerleştirmiş
Zihin köprüsü daha sonra, hastaların ellerini oynatmak istediğine dair zihinlerinde oluşan talebi, kablosuz bilgisayar faresi görevi gören bir bluetooth arayüze aktarmış. Sanal bir fare olarak algılanan arayüz bir tablet ile eşleştirilmiş. Tüm bu işlemlerden sonra hastalar, sağ ellerini sıkmak suretiyle tablet ekranındaki fare imlecini hareket ettirip fareye tıklama komutu vermeyi başarmışlar.
Kullanmak çocuk oyuncağı
Hastalar, arayüzün sezgisel yolla çok kolay bir şekilde öğrenilebildiğini ifade ediyorlar. Hastalardan biri bu şekilde tablet kullanmanın kendisine çok kolay geldiğini ve bu yöntemin normal fare kullanımından bile daha basit olduğunu belirtiyor.
Hastalar, zihin köprüsü sayesinde; internetten alış veriş yapmak, popüler video sitelerinde video aramak ve aileleriyle mesajlaşmak gibi faaliyetleri gerçekleştirebilmiş.
Araştırma sonucunda ayrıca arayüzün, içinde bulunduğumuz yıl aramızdan ayrılan ünlü fizikçi Stephan HAWKING’i de etkileyen Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) mağduru hastaların hayatlarını kolaylaştırabileceği de vurgulanıyor.
http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2018/11/21/brain-computer-interface-lets-paralyzed-people-control-tablet-devices/#.W_aBqOgzaUk Yorum Yaz Paylaş Tweetle