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Felçli hastalar "düşünce gücüyle" tablet kullanabilecek

Tıp tarihinde ilk defa el ve ayak felci mağduru hastalar, beyin ile bilgisayarı birbirine bağlayan bir arayüz (beyin-bilgisayar arayüzü) sayesinde tablet kullanabilir hale geldiler.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Tıp tarihinde ilk defa el ve ayak felci (Tetrapleji veya kuadripleji) hastaları, beyin ile bilgisayarı birbirine bağlayan bir arayüz (beyin-bilgisayar arayüzü) ile tablet kullanabilme imkânına sahip oldular.

Zihin köprüsü olarak da anılan arayüzün klinik çalışmaları 3 hasta üzerinde yapılmış. Zihin köprüsünün temel çalışma prensibi; hastaların zihinsel faaliyetlerini bir bilgisayarın anlayabileceği komutlar haline dönüştürmek. Bunu gerçekleştirmek için de bilim insanları öncelikle beynin el hareketlerini kontrol eden bölümüne bir dizi mikroelektrotlar yerleştirmiş

Zihin köprüsü daha sonra, hastaların ellerini oynatmak istediğine dair zihinlerinde oluşan talebi, kablosuz bilgisayar faresi görevi gören bir bluetooth arayüze aktarmış. Sanal bir fare olarak algılanan arayüz bir tablet ile eşleştirilmiş. Tüm bu işlemlerden sonra hastalar, sağ ellerini sıkmak suretiyle tablet ekranındaki fare imlecini hareket ettirip fareye tıklama komutu vermeyi başarmışlar.

 Kullanmak çocuk oyuncağı

Hastalar, arayüzün sezgisel yolla çok kolay bir şekilde öğrenilebildiğini ifade ediyorlar. Hastalardan biri bu şekilde tablet kullanmanın kendisine çok kolay geldiğini ve bu yöntemin normal fare kullanımından bile daha basit olduğunu belirtiyor.

Hastalar, zihin köprüsü sayesinde; internetten alış veriş yapmak, popüler video sitelerinde video aramak ve aileleriyle mesajlaşmak gibi faaliyetleri gerçekleştirebilmiş.

Araştırma sonucunda ayrıca arayüzün, içinde bulunduğumuz yıl aramızdan ayrılan ünlü fizikçi Stephan HAWKING’i de etkileyen Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) mağduru hastaların hayatlarını kolaylaştırabileceği de vurgulanıyor.

Aşağıda, klinik çalışmalara katılan hastaların deneyimlerini gösteren videoyu izleyebilirsiniz.
 
 
 

http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2018/11/21/brain-computer-interface-lets-paralyzed-people-control-tablet-devices/#.W_aBqOgzaUk Yorum Yaz
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Gr8Kebabini 5 ay
Her zamanki gibi yurt dışından.
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tugares 5 ay
İnşallah, bir umut olur ve dahada geliştirilir. Belki yakın gelecekte sinirleri bu şekilde tekrardan aktif hale getirerek bu hastalığa yakalanan insanların tekrardan aktif yaşama katılmalarını sağlarlar. Çok mutlu oldum bu gelişme için 😊
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Cute Hentai 5 ay
Ülkemizde pek gerekmeyen özellik olsaydı bile çoğu kesim doğuştan beyinden kırık, arızalı. Bir günü diğer günü ile zıt o kadar kişi varken sistem çöker. Yurtdışı için gerekli bir tıbbi gelişme. Sevindim.
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Rouvax 5 ay Cute Hentai
Bu şekilde engelli bir yakınınız olsaydı böyle konuşmazdınız.
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Omisis046 5 ay
Beyindeki el hareketlerini kontol eden bölümü analiz etmek çok önemli. Gelecekte Deus Ex'teki gibi augmentli kol ve bacaklar çıkabilir.
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