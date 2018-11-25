Felçli hastalar "düşünce gücüyle" tablet kullanabilecek

Zihin köprüsü daha sonra, hastaların ellerini oynatmak istediğine dair zihinlerinde oluşan talebi, kablosuz bilgisayar faresi görevi gören bir bluetooth arayüze aktarmış. Sanal bir fare olarak algılanan arayüz bir tablet ile eşleştirilmiş. Tüm bu işlemlerden sonra hastalar, sağ ellerini sıkmak suretiyle tablet ekranındaki fare imlecini hareket ettirip fareye tıklama komutu vermeyi başarmışlar.

"Zihinle kontrol edilen robotik kol ilk kez laboratuvar dışında test edilecek"

Hastalar, arayüzün sezgisel yolla çok kolay bir şekilde öğrenilebildiğini ifade ediyorlar. Hastalardan biri bu şekilde tablet kullanmanın kendisine çok kolay geldiğini ve bu yöntemin normal fare kullanımından bile daha basit olduğunu belirtiyor.

Hastalar, zihin köprüsü sayesinde; internetten alış veriş yapmak, popüler video sitelerinde video aramak ve aileleriyle mesajlaşmak gibi faaliyetleri gerçekleştirebilmiş.

Araştırma sonucunda ayrıca arayüzün, içinde bulunduğumuz yıl aramızdan ayrılan ünlü fizikçi Stephan HAWKING’i de etkileyen Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) mağduru hastaların hayatlarını kolaylaştırabileceği de vurgulanıyor.

Aşağıda, klinik çalışmalara katılan hastaların deneyimlerini gösteren videoyu izleyebilirsiniz.