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Felçli hastaların yürümesini sağlayan robotik iskelet

Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'den araştırmacılar, belden aşağısı felçli hastaların yürümesine imkan sağlayacak robotik iskelet ürettiler. 12,25 kg ağırlığındaki iskeletin fiyatı ise 40 bin dolar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Felçli hastaların yürümesini sağlayan robotik iskelet
ABD'li araştırmacılar, belden aşağısı felçli olan hastaların yürümesini sağlayabilecek biyomekanik iskelet ürettiler. Satışa neredeyse hazır olan Phoenix iskelet tam 40,000 dolar değerinde.

Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'den bir grup bilim insanının geliştirdiği 12,25 kilogram ağırlığındaki Phoenix, mümkün olabildiğince hafif ve ucuz üretilebilmek için uzun mühendislik süreçlerinden geçmiş. Saatte 1,8 km yol gidebilen robotik iskelet, hastanın bir futbol oyununa katılmasına dahi imkan sağlıyor.

Phoenix'in 40,000 dolarlık ücreti biraz fazla görünüyor olsa da, aslında rakiplerine oranla epey ucuz. Zira piyasadaki benzer robotik iskeletler, 100,000 doların üzerinde fiyat etiketlerine sahipler.

11 yıl önce bir bisiklet kazasında yürüme kabiliyetini kaybeden Steven Sanchez, Phoenix'i düzenli olarak kullanıyor. Phoenix ile beraber günlük aktivitelerinin neredeyse hepsini başarıyla yapabildiğini belirten Steven Sanchez, diğer robotik iskeletlerin aksine Phoenix'in gerçekten yürüyormuşsunuz hissini verdiğini belirtti.

Robot geliştiricilerinden Michael Mckinley, Steve Sanchez ve Daniel Fukuchi'nin geliştirme sürecindeki katkılarının çok önemli olduğundan bahsediyor:"Sürekli beraber çalışıyoruz. Neredeyse bir takımın iki parçası gibiyiz. Biz işin bilimsel tarafını yapıyoruz, onlarsa bizlere deneyimlerini sunuyor ve işin iç yüzünü anlamamızı sağlıyorlar."
Berkeley geliştiricilerinin lideri Dr Homayoon Kazerooni ise 40,000 dolarlık ücretin hala çok fazla olduğunu düşünüyor. Önümüzdeki iki üç yıl içerisinde bu fiyatı aşağılara çekmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Kazerooni, felçli hastalarin mümkün olabildiğince bağımsız bir hayat yaşamaları için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. 


http://www.fastcoexist.com/3056096/the-paralyzed-can-walk-again-with-this-super-light-robotic-exoskeleton Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
teknolojini bu yönde gelişimi seviyorum :)
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AdiqeCaLe 3 yıl
40.000 dolar değeri bizi geçtim diğer ülkeler için bile pahalı.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Hafifletilir ve bastonsuz kullanma imkani saglanirsa devrim yaratan bir cihaz olur. Ayrica ucuzlamasida lazim.
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