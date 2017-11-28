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Fernando Alonso eSpor takımı kurdu, Cem Bölükbaşı’nı kadroya kattı

F1 yarışları tarihinde ilk kez bir pilot eSpor takımı kurdu ve yönetimine geçti. McLaren Honda pilotu Fernando Alonso, FA Racing G2 Logitech G ile başarı kovalayacak.
1 yıl
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İki kez F1 şampiyonu olma başarısını gösteren efsane McLaren Honda pilotu Fernando Alonso, alanında ilk olacak bir hamleye imza attı. Bir eSpor takımı kuran Alonso ünlü bir ismi de kadrosuna kattı.

eSpora ilgi büyüyor

Hali hazırda McLaren Honda sponsoru olan Logitech ile iş birliği yapan Alonso, FA Racing G2 Logitech G adında bir eSpor takımı kurdu. Takıma da ülkemizin gururu ve F1 eSports finalisti Cem Bölükbaşı’nı kattı.

Aslında Alonso’nun G2 Sports adındaki takımı devraldığını söylemek daha doğru olur. Cem Bölükbaşı bir süre önce G2 Sports ile transfer anlaşması yapmıştı. Böylece Alonso’nun yönetimine girmiş oldu. Alonso takımın lideri ve yöneticisi olacak. Takım üst düzey F1 simülasyon serilerinde ve diğer yarış kategorilerinde mücadele edecek.

Ayrıca Bkz. "Söz dizisinden farklı bir oyun"

Son dönemde bağımsız hale gelen ve kendi ekosistemini kuran eSpor alanı giderek daha da büyüyor. Daha önce futbol veya beyzbol takımlarının eSpor alanına girdiğini görmüştük. Alonso ise eSpor alanına giren ilk F1 pilotu oldu.

Alonso yaptığı açıklamada eSpor alanına ilginin giderek büyüdüğünü, motor sporlarında yarışma imkanı olmayan gençlerin sanal simülasyonlar ile yeni kapılar açabileceğini ifade etti. McLaren Honda ayrıca Rudy van Buren’i resmi simülasyon sürücüsü olarak göreve getirdi. Yine McLaren eSpor direktörüne sahip ilk yarış ekibi durumunda. 

 

https://www.engadget.com/2017/11/25/fernando-alonso-launches-esports-teamnches-his-own-esports-team/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Molla Gurhani 1 yıl
Millet spor yapsın, sosyalleşsin diye beklenir, sporu bile elektronik ortama taşıyarak obez sporcular oluşturma yolunda emin adımlarla ilerleniyor Maşallah...
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gidi 1 yıl
işin içinde bahis kumar varsa yanlış
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Tugrul_512bit 1 yıl
Sporda o kadar şike - doping olayı olunca millet eSpora yöneldi.
Dotacılara şike yaptırmaya çalışırsan direk belli olur.
Dotada doping yok.
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BeAr 1 yıl Tugrul_512bit
Keşke dediğin gibi olsa esporda hile işi almış başını gitmiş durumda. youtube.com/...
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Sazankiller 1 yıl
E oyun bu spor la ne alakası var bilmiyorum.
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