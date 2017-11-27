Söz dizisinden farklı bir oyun

Yavaş yavaş ülkemizde de çok tutulan dizilerin resmi oyunlarını görmeye başladı. Söz dizisinin yapımcısı TİMS&B ve Oyun Stüdyosu bir araya gelerek önemli bir çalışmaya imza attı.

Söz mobil oyunu ne sunuyor?

Söz adıyla uygulama mağazalarında indirmeye sunulan Söz mobil oyunu, dizi senaryosuna bağlı kalarak hazırlanmış. Büyük kafalı ve minik bedenli özel tim ekibi, kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Bunlar rehine kurtarma, alan savunma, koruma, keşif, bilgi toplama, hedefleri yok etme gibi görevler. Özel tim ve düşmanları dizi karakterleri ile birebir aynı.

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Tıkla ve ilerle şeklinde oynanan oyunda madalyalar ve puanlar kazanarak ekibinizi geliştirebiliyorsunuz. İlerleyen bölümlerde çok zor görevler olduğu için ekibi geliştirmek çok önemli. Zaman zaman reklam izleyerek de karakter açabiliyorsunuz.

Emek verildiği anlaşılan grafiklerin yanında ses konusu biraz sınıfta kalmış görünüyor. Karakterler ses çıkarmıyor. Sadece konuşma balonları ile ne dedikleri anlaşılıyor. Belki bu noktada seslendirme oyunu çok daha iyi bir hale getirebilir. Oyun kısa sürede bir milyon indirme rakamını geçmiş durumda.



