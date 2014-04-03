Festo'nun hazırladığı rüzgar jeneratörü DualWingGenerator, alışılmışın dışında bir yapıyla geliyor

Endüstriyel kontrol ve otomasyon konusunda uzman firmalardan Festo, 2011 yılında hazırladığı robot martı modeli "SmartBirt" ile doğal uçuş sürecini taklit etmiş ve ortaya oldukça ilginç bir ürün koymuştu. Bu taklit sürecini ters şekilde yeni geliştirdiği rüzgar jeneratörü üzerine getiren firma, hem görsel hem de teknik olanak yine ilginç bir çözüm üretmeyi başarmış durumda.

DualWingGenerator ya da Türkçe karşılığıyla Çift Kanat Jeneratör olarak çevrilebilecek Festo rüzgar jeneratörü, kuşların doğal kanat çırpma prensibini ters şekilde uyguluyor ve iki kanadını ters yönlerde hareket ettirerek hava akışındaki kinetik enerjiyi toplayabiliyor. Bu enerjiyi entegre elektrik motoruyla elektrik enerjisi haline getiren ve rüzgarın gücüne göre kendisini otomatik olarak optimize ederek maksimum verim sağlayabilen DualWingGenerator, bu özel tasarım yapısıyla da piyasada yer alan diğer rüzgar jeneratörlerine göre ciddi oranda daha verimli çalışma gösterebiliyor. Özellikle saniyede 4 ile 8 metre arasındaki düşük rüzgar hızlarında ciddi bir performans ortaya koyabildiği söylenen ürün, nispeten ufak yapısıyla da her noktaya rahatlıkla konumlandırılabilecek bir seçenek oluşturuyor.

Satışa sunulup sunulmayacağı hakkında bilgi bulunmayan DualWingGenerator'ın çalışma yapısını anlatan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Konu içerisinde bahsi geçen SmartBirt'ün tanıtım videosu da aşağıda yer alıyor.





http://www.festo.com/cms/en_corp/13707.htm