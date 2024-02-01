Yapay bitkiler rüzgar ve yağmuru elektriğe dönüştürebilir

Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerjinin başlıca dezavantajlarından biri, birincil kaynaklarından bazılarının sürekli olarak mevcut olmamasıdır. Güneş enerjisi için ihtiyaç olan güneşin gece olmaması gibi. Araştırmacılar kısa süre önce, iki doğal güçten, rüzgar ve yağmurdan aynı anda elektrik elde ederek bu sorunu kısmen çözmek için bir kavram kanıtı önerdiler. Bu yöntem, daha fazla geliştirildikten sonra belirli cihazlar için daha esnek ve daha uzun ömürlü güç kaynaklarına yol açabilir.

Yapay bitkiler enerji üretimi yapabilir

Tam Boyutta Gör Amerikan Kimya Derneği'nden (ACS) araştırmacılar kısa bir süre önce rüzgâr ve yağmurdan enerji elde edebilen yapay bir bitki için detaylı bir makale yayınladı. İki temiz güç yönteminin tek bir cihazda birleştirilmesi, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma çabalarını kolaylaştırabilir. Çok kaynaklı enerji hasat makinesi öncelikle IoT ürünleri, akıllı binalar için bileşenler veya sensör dizileri gibi küçük cihazlara fayda sağlayabilir.

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Şu anda bu tür cihazlar çoğunlukla geleneksel elektrik şebekelerine veya lityum-iyon pillere dayanıyor. Pillerin eninde sonunda yeniden şarj edilmesi veya atılması gerekiyor, bu da çevreye zarar verebiliyor. Ayrıca, bireysel yenilenebilir enerji kaynakları sürekli değişen çevresel koşularına bağımlıdır. Rüzgar türbinleri sakin günlerde güç üretmez ve güneş panelleri geceleri çalışmaz. Çok kaynaklı bir hasat makinesi, yenilenebilir enerjiden yararlanma fırsatlarını arttırarak bir bataryayı yeniden şarj etme veya değiştirme ihtiyacını azaltabilecek.

Tam Boyutta Gör ACS'nin aparatı iki cihazı yaprağa benzeyen bir şekilde birleştiriyor. TENG adı verilen nanojeneratör üzgârdan kinetik enerji toplarken, üstüne yerleştirilen damlacık tabanlı elektrik jeneratörü DEG ise düşen yağmur damlacıklarından güç alıyor. Optimum koşullar altında, TENG kısa süreler için 252 volt ve DEG 113 volt üretebiliyor.

Optimum koşullar altında, TENG kısa süreler için 252 volt ve DEG ise 113 volt üretebiliyor. Araştırmacılar cihazları doğal bir ortamda yapay bir bitkiye dahil ettiklerinde, kısa aralıklarla 10 LED ışığa güç verdi. Pratik kullanım için yeterli olmayabilir, ancak yöntem daha kapsamlı bir ağ için geliştirilebilir.

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