Yapay bitkiler rüzgar ve yağmuru elektriğe dönüştürebilir

Şu anda bu tür cihazlar çoğunlukla geleneksel elektrik şebekelerine veya lityum-iyon pillere dayanıyor. Pillerin eninde sonunda yeniden şarj edilmesi veya atılması gerekiyor, bu da çevreye zarar verebiliyor. Ayrıca, bireysel yenilenebilir enerji kaynakları sürekli değişen çevresel koşularına bağımlıdır. Rüzgar türbinleri sakin günlerde güç üretmez ve güneş panelleri geceleri çalışmaz. Çok kaynaklı bir hasat makinesi, yenilenebilir enerjiden yararlanma fırsatlarını arttırarak bir bataryayı yeniden şarj etme veya değiştirme ihtiyacını azaltabilecek.
Optimum koşullar altında, TENG kısa süreler için 252 volt ve DEG ise 113 volt üretebiliyor. Araştırmacılar cihazları doğal bir ortamda yapay bir bitkiye dahil ettiklerinde, kısa aralıklarla 10 LED ışığa güç verdi. Pratik kullanım için yeterli olmayabilir, ancak yöntem daha kapsamlı bir ağ için geliştirilebilir.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.