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    Yapay bitkiler rüzgar ve yağmuru elektriğe dönüştürebilir

    Araştırmacılar yenilenebilir enerjisinin süreklilik sorununu çözmek için yapay bitkilerin rüzgar ve yağmuru elektriğe dönüştürebileceğini göstererek sorununun çözümüne ışık tuttu.
    Yapay bitkiler rüzgar ve yağmuru elektriğe dönüştürebilir Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerjinin başlıca dezavantajlarından biri, birincil kaynaklarından bazılarının sürekli olarak mevcut olmamasıdır. Güneş enerjisi için ihtiyaç olan güneşin gece olmaması gibi. Araştırmacılar kısa süre önce, iki doğal güçten, rüzgar ve yağmurdan aynı anda elektrik elde ederek bu sorunu kısmen çözmek için bir kavram kanıtı önerdiler. Bu yöntem, daha fazla geliştirildikten sonra belirli cihazlar için daha esnek ve daha uzun ömürlü güç kaynaklarına yol açabilir.

    Yapay bitkiler enerji üretimi yapabilir

    Yapay bitkiler rüzgar ve yağmuru elektriğe dönüştürebilir Tam Boyutta Gör
    Amerikan Kimya Derneği'nden (ACS) araştırmacılar kısa bir süre önce rüzgâr ve yağmurdan enerji elde edebilen yapay bir bitki için detaylı bir makale yayınladı. İki temiz güç yönteminin tek bir cihazda birleştirilmesi, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma çabalarını kolaylaştırabilir. Çok kaynaklı enerji hasat makinesi öncelikle IoT ürünleri, akıllı binalar için bileşenler veya sensör dizileri gibi küçük cihazlara fayda sağlayabilir.

    Şu anda bu tür cihazlar çoğunlukla geleneksel elektrik şebekelerine veya lityum-iyon pillere dayanıyor. Pillerin eninde sonunda yeniden şarj edilmesi veya atılması gerekiyor, bu da çevreye zarar verebiliyor. Ayrıca, bireysel yenilenebilir enerji kaynakları sürekli değişen çevresel koşularına bağımlıdır. Rüzgar türbinleri sakin günlerde güç üretmez ve güneş panelleri geceleri çalışmaz. Çok kaynaklı bir hasat makinesi, yenilenebilir enerjiden yararlanma fırsatlarını arttırarak bir bataryayı yeniden şarj etme veya değiştirme ihtiyacını azaltabilecek.

    Yapay bitkiler rüzgar ve yağmuru elektriğe dönüştürebilir Tam Boyutta Gör
    ACS'nin aparatı iki cihazı yaprağa benzeyen bir şekilde birleştiriyor. TENG adı verilen nanojeneratör üzgârdan kinetik enerji toplarken, üstüne yerleştirilen damlacık tabanlı elektrik jeneratörü DEG ise düşen yağmur damlacıklarından güç alıyor. Optimum koşullar altında, TENG kısa süreler için 252 volt ve DEG 113 volt üretebiliyor.

    Optimum koşullar altında, TENG kısa süreler için 252 volt ve DEG ise 113 volt üretebiliyor. Araştırmacılar cihazları doğal bir ortamda yapay bir bitkiye dahil ettiklerinde, kısa aralıklarla 10 LED ışığa güç verdi. Pratik kullanım için yeterli olmayabilir, ancak yöntem daha kapsamlı bir ağ için geliştirilebilir.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/101702-artificial-plants-can-convert-wind-rain-electricity.html https://www.acs.org/pressroom/presspacs/2024/january/artificial-power-plants-harness-energy-from-wind-and-rain.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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