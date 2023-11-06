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    Rüzgar türbinleri yeni tip malzemesiyle daha fazla enerji üretecek

    Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç, membran malzeme kullanarak tasarlanan türbin kanatları sayesinde laboratuvar ortamında normal kanada göre rüzgardan %20 daha fazla elektrik elde ettiklerini açıkladı.

    Rüzgar türbinleri yeni malzemesiyle daha fazla enerji üretecek Tam Boyutta Gör

    Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç, membran malzeme kullanarak tasarlanan türbin kanatları sayesinde laboratuvar ortamında normal kanada göre rüzgardan yüzde 20 daha fazla elektrik elde ettiklerini açıkladı.

    Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Mühendisliği Bölümü Yenilenebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç, yarasa kanatları gibi esnek olan membran (bir tür yalıtım malzemesi) malzemeleri, rüzgar akışını iyileştirmek amacıyla rüzgar türbininde kullanarak bir deney yaptığını söyledi. Bu deney sonrası Prof. Dr. Genç, rüzgardan yüzde 20 daha fazla elektrik elde ettiğini söyledi.

    Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç konuyla alakalı “Normal bir rüzgar türbini kanadının üzerinde özel tasarımımız var. Üst kısmını boşaltıyoruz ve bu sayede biraz da hafifletiyoruz. Daha sonra esnek malzemeyi boş kalan yerin üzerine yapıştırarak burada akış kaynaklı titreşimler oluşmasını sağlayıp içerideki bu kanadın yüzeyindeki bozulmaları, bu akış kaynaklı titreşimlerle biraz sönümlüyoruz. Bu sönümlemenin sonucunda da rüzgar türbinlerinin kanadı, performansı, stabilitesi arttığı için de daha fazla dönüş sağlıyor. Daha fazla dönüş demek jeneratörün daha fazla elektrik üretmesi demek.” dedi.

    Prof. Dr. Genç projenin lisansının Erciyes Üniversitesi olarak alındığını söyledi.

    Bir firmayla anlaştıklarını ve Avrupa Birliği projesi hazırladıklarını anlatan Genç, güneş santrallerinin olduğu yerlerde ve çatılarda, bu türbinleri kullanarak elektrikli araçlar için şarj istasyonlarına elektrik verecek şekilde bir uygulama yapacaklarını aktardı.

    Prof. Dr. Genç, “Gerçek saha koşullarını simüle ettiğimiz rüzgar tünelinde, membran uyguladığımız türbinin normal kanatlara sahip türbine göre yüzde 20 daha fazla elektrik ürettiğini gördük. Aldığımız voltaj değerlerini, elektrik değerlerini ölçtüğümüzde yüzde 20 daha fazla elektrik ürettiğimizi görüyoruz.” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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