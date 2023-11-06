Rüzgar türbinleri yeni tip malzemesiyle daha fazla enerji üretecek

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Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç, membran malzeme kullanarak tasarlanan türbin kanatları sayesinde laboratuvar ortamında normal kanada göre rüzgardan yüzde 20 daha fazla elektrik elde ettiklerini açıkladı.

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Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Mühendisliği Bölümü Yenilenebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç, yarasa kanatları gibi esnek olan membran (bir tür yalıtım malzemesi) malzemeleri, rüzgar akışını iyileştirmek amacıyla rüzgar türbininde kullanarak bir deney yaptığını söyledi. Bu deney sonrası Prof. Dr. Genç, rüzgardan yüzde 20 daha fazla elektrik elde ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç konuyla alakalı “Normal bir rüzgar türbini kanadının üzerinde özel tasarımımız var. Üst kısmını boşaltıyoruz ve bu sayede biraz da hafifletiyoruz. Daha sonra esnek malzemeyi boş kalan yerin üzerine yapıştırarak burada akış kaynaklı titreşimler oluşmasını sağlayıp içerideki bu kanadın yüzeyindeki bozulmaları, bu akış kaynaklı titreşimlerle biraz sönümlüyoruz. Bu sönümlemenin sonucunda da rüzgar türbinlerinin kanadı, performansı, stabilitesi arttığı için de daha fazla dönüş sağlıyor. Daha fazla dönüş demek jeneratörün daha fazla elektrik üretmesi demek.” dedi.

Prof. Dr. Genç projenin lisansının Erciyes Üniversitesi olarak alındığını söyledi.

Bir firmayla anlaştıklarını ve Avrupa Birliği projesi hazırladıklarını anlatan Genç, güneş santrallerinin olduğu yerlerde ve çatılarda, bu türbinleri kullanarak elektrikli araçlar için şarj istasyonlarına elektrik verecek şekilde bir uygulama yapacaklarını aktardı.

Prof. Dr. Genç, “Gerçek saha koşullarını simüle ettiğimiz rüzgar tünelinde, membran uyguladığımız türbinin normal kanatlara sahip türbine göre yüzde 20 daha fazla elektrik ürettiğini gördük. Aldığımız voltaj değerlerini, elektrik değerlerini ölçtüğümüzde yüzde 20 daha fazla elektrik ürettiğimizi görüyoruz.” dedi.

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