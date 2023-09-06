Dünyanın en büyük rüzgar türbini fırtına sırasında üretim rekoru kırdı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük açık deniz rüzgar türbini, 24 saatlik bir süre içinde tek bir rüzgar türbini tarafından elektrik üretimi konusunda yeni bir dünya rekoru kırdı. Geçtiğimiz haftalarda kaydedilen rekor da böylece kısa sürede kırılmış oldu. Bu arada yeni rekorun bir tayfun sırasında elde edildiğinin de altını çizelim.

Yeni düna rekoru Goldwind'e geçti

Goldwind tarafından üretilen GWH252-16MW akıllı rüzgar türbini basit bir şekilde devasa bir boyuta sahip. Türbinin rotor çapı 252 metre ve yaklaşık olarak 50.000 metrekarelik bir süpürme alanına sahip. Bu alan yedi futbol sahasına tekabül ediyor. Türbinin göbeği ise 146 metre yükseklikte, yani yaklaşık 50 katlı bir bina kadar.

16 MW'lık rüzgar türbini haziran ayında Çin’in güneydoğusunda bulunan Zhangpu Liuao Faz 2 açık deniz rüzgar çiftliğine kuruldu ve 19 Temmuz'da faaliyete geçti. Bu çiftliğin gelişimi ise devlete ait enerji şirketi China Three Gorges (CTG) tarafından yürütülüyor. CTG'ye göre, 1 Eylül'de 16 MW'lık rüzgar türbini, Haikui Tayfunu karşısında yaklaşık 85 km/sa ve saniyede 23,56 metre tepe rüzgar hızıyla karşılaştı.

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Normalde rüzgar türbinleri rüzgar hızı saniyede 25 metreyi aştığında aşırı yüklenmeyi önlemek için kanatlarını otomatik olarak kilitliyor ve fırtına sırasında üretimi kesiyor. Ancak Goldwind’in akılı ünitesi kanatlarını gerçek zamanlı olarak ayarlayarak elektrik üretmeye devam edebiliyor. Böylece türbin, sadece 24 saat içinde 384,1 megawatt-saat elektrik üretimi gerçekleştirdi. Bu miktar 170.000 eve güç sağlamak için yeterli. Bu aynı zamanda tek bir rüzgar türbini tarafından bir günlük süre içinde elektrik üretim rekoru anlamına geliyor.

Yaklaşık iki hafta önce ise bu dünya rekoru Danimarkalı rüzgar devi Vestas’a aitti. Vestas'ın V236-15.0 MW prototipi 24 saat içinde 363 megawatt-saat güç üretmişti.

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Dünyanın en büyük rüzgar türbini yeni bir rekor kırdı