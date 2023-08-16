Tek bir rüzgar türbiniyle üretilen elektrikte dünya rekoru kırıldı

Tam Boyutta Gör Rüzgar enerjisi alanında birbirinden önemli başarılar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Danimarkalı rüzgar enerjisi devi Vestas'ın V236-15.0 MW prototipi 24 saatlik bir süre içinde ürettiği elektrik ile bir dünya rekoru kırmayı başardı.

Tek türbinde dünya rekoru

En güçlü rüzgar türbinleri alanında özellikle Çin ve Avrupa arasında yoğun bir rekabet bulunuyor. Avrupalı üretici Vestas, bu yılın başlarında dünyanın en büyük ve en güçlü rüzgar türbini olan V236-15.0 MW prototipini kurarak ilk elektriğin üretildiğini duyurmuştu. Bunun üstünden çok geçmeden Çin, bu rekoru 18 MW’lık konseptlerini duyurarak geçmiş ve geçtiğimiz haftalarda Çinli Three Gorges Energy şirketi 16 MW kapasiteli dünyanın en büyük açık deniz rüzgar türbini MingYang Smart Energy MySE 16-260'ı devreye sokmuştu. Şimdi ise Vestas V236-15.0 MW prototipinin 24 saatlik bir süre içinde 363 megawatt-saat gücünde enerji ürettiği açıklandı.

Çin, dünyanın en büyük rüzgar türbinini devreye soktu 3 hf. önce eklendi

Bu değer tek bir günde sadece bir türbinden elde edilen enerjide bir rekoru temsil ediyor. Bununla birlikte Vestas, 15 megavatlık (MW) açık deniz rüzgar türbinini Aralık 2022'de Danimarka'ya kurmuş ve burada türbinin kapsamlı bir şekilde testlerine başlanmıştı. Prototip türbin ilk olarak nisan ayında 15 MW’lık tam kapasiteye ulaşmayı da başardı.

Vestas V236-15.0 MW, 236 metre rotor çapı, 115,5 metre kanatları ve 280 metre yüksekliğiyle kendi alanın en büyüklerinden birisi. Tek bir V236-15.0 MW yılda 80 GWh üretim kapasitesi sunabiliyor. Bu büyük kapasite sayesinde 20.000 haneye enerji sağlanabilir ve 38.000 tondan fazla karbondioksit tasarrufu (25 bin otomobilin yollardan kaldırılmasına eşdeğer) elde edilebilir. Vestas’ın bu çözümü önümüzdeki yıllarda faaliyete geçmesi beklenen ABD’nin açık deniz çiftliklerinde kullanılacak.

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Tek rüzgar türbiniyle elde edilen elektrikte rekor!