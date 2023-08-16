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    Tek bir rüzgar türbiniyle üretilen elektrikte dünya rekoru kırıldı

    Dünyanın en güçlü rüzgar türbinlerinden birisi olan Vestas'ın V236-15.0 MW prototipi, sadece 24 saat içinde ürettiği elektrikle birlikte bir dünya rekoru kırmayı başardı.
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    Vestas V236-15.0 MW Tam Boyutta Gör
    Rüzgar enerjisi alanında birbirinden önemli başarılar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Danimarkalı rüzgar enerjisi devi Vestas'ın V236-15.0 MW prototipi 24 saatlik bir süre içinde ürettiği elektrik ile bir dünya rekoru kırmayı başardı.

    Tek türbinde dünya rekoru

    En güçlü rüzgar türbinleri alanında özellikle Çin ve Avrupa arasında yoğun bir rekabet bulunuyor. Avrupalı üretici Vestas, bu yılın başlarında dünyanın en büyük ve en güçlü rüzgar türbini olan V236-15.0 MW prototipini kurarak ilk elektriğin üretildiğini duyurmuştu. Bunun üstünden çok geçmeden Çin, bu rekoru 18 MW’lık konseptlerini duyurarak geçmiş ve geçtiğimiz haftalarda Çinli Three Gorges Energy şirketi 16 MW kapasiteli dünyanın en büyük açık deniz rüzgar türbini MingYang Smart Energy MySE 16-260'ı devreye sokmuştu. Şimdi ise Vestas V236-15.0 MW prototipinin 24 saatlik bir süre içinde 363 megawatt-saat gücünde enerji ürettiği açıklandı.

    Bu değer tek bir günde sadece bir türbinden elde edilen enerjide bir rekoru temsil ediyor. Bununla birlikte Vestas, 15 megavatlık (MW) açık deniz rüzgar türbinini Aralık 2022'de Danimarka'ya kurmuş ve burada türbinin kapsamlı bir şekilde testlerine başlanmıştı. Prototip türbin ilk olarak nisan ayında 15 MW’lık tam kapasiteye ulaşmayı da başardı.

    Vestas V236-15.0 MW, 236 metre rotor çapı, 115,5 metre kanatları ve 280 metre yüksekliğiyle kendi alanın en büyüklerinden birisi. Tek bir V236-15.0 MW yılda 80 GWh üretim kapasitesi sunabiliyor. Bu büyük kapasite sayesinde 20.000 haneye enerji sağlanabilir ve 38.000 tondan fazla karbondioksit tasarrufu (25 bin otomobilin yollardan kaldırılmasına eşdeğer) elde edilebilir. Vestas’ın bu çözümü önümüzdeki yıllarda faaliyete geçmesi beklenen ABD’nin açık deniz çiftliklerinde kullanılacak.

    Kaynakça https://electrek.co/2023/08/15/worlds-most-powerful-wind-turbine-vestas-3/ https://www.linkedin.com/posts/vestas_the-v236-150-mw-sets-the-world-record-for-activity-7095324200411832322-tHG5/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rhodope Thrax 1 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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