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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    FIFA 20'de Falcao, Gustavo ve Sturridge yok!

    FIFA 20 çıkışını sorunlu bir şekilde gerçekleştirdi. FIFA 20 kadroları güncel değil. Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen kadro güncellemesi yapılmadı. Ayrıca kariyer modunda bazı hatalar var.
    18 sa. (Son Güncelleme: 17 sa.)
    3,8b
    17
    13
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    FIFA 20'de Falcao, Gustavo ve Sturridge yok!
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    Futbolseverlerin merakla beklediği FIFA 20, geçtiğimiz hafta çıkışını gerçekleştirdi. Birtakım hatalar ve eksiklikler, FIFA 20’yi bekleyenlerin hevesini kursağında bıraktı.

    Her ne kadar isminde FIFA 20 yazsa da çıkan oyunu FIFA 19,5 olarak tanımlayabiliriz. Zira transfer dönemi 2 Eylül’e kadar devam etmesine rağmen oyunda 20 Ağustos’a kadarki transferler gerçekleştirilmiş. Bu da dört büyüklerin önemli transferlerinin kadrosuna eklenmediği anlamına geliyor.

    Galatasaray taraftarının belki de oyunu ön sipariş verme sebebi olan Falcao transferi henüz yapılmamış. Falcao, Monaco kadrosunda gözüküyor. Fenerbahçe’de Gustavo, Beşiktaş’ta Diaby transferleri kadroda değil. Trabzonspor'un yıldız forveti Sturridge ise oyunda hiç yok. Yani transfer düzenleme ekranından Sturridge'i Trabzonspor'a transfer etmek isteseniz bunu yapamayacaksınız. Sadece bu oyuncular değil, 20 Ağustos'tan sonra transfer olan dünyadaki tüm oyuncular için benzer durum söz konusu.

    FIFA 20'de Falcao, Gustavo ve Sturridge yok!
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    EA Sports, kadro güncellemesi yayınlamıştı ancak bu güncelleme oyunu bozduğu için geri çekmek zorunda kaldı. Kadro güncellemesi, hem konsollarda hem de PC’de oyununun kapanmasına neden oldu. Sorunlu güncellemenin üstünden 4 gün geçmesine rağmen bir çözüm bulunamadı.

    Kariyer modunda hatalar var

    FIFA 20’deki tek sorun kadroların eskiliği değil. Kariyer modunda yapay zeka Man City ve Liverpool’u yedek kadrolarıyla oynatıyor. Sene sonunda bu takımlar küme düşüyor. Benzer şekilde pek çok yapay zeka hatası mevcut. Bu durum oyunun gerçekçiliğini baltalıyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi grupları, geçen seneki gruplar ile aynı. FIFA 20'ye bu turnuvaların yeni sezonu eklenmemiş.

    Ayrıca Bkz. "Minecraft Earth Ekim ayında erken erişime açılacak"

    Oyuncular PES serisinin eski kadrolarla çıkmasına alışık ancak FIFA için bu durum uzun zamandır yaşanmıyordu. Bazı oyunseverler EA’in, kullanıcıları oyun içerisinden en çok para kazandığı mod olan Ultimate Team’e yönlendirmek için bilinçli yaptığını iddia ediyor. Twitter’daki tepkilere baktığımızda da pek çok kişi, kariyer moduna girmeyip Ultimate Team modunu oynamak zorunda kaldığını ifade ediyor. EA, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Oyunun kapanma sorununun nasıl çözeceğine dair bir tweeti RT’ledi.

    Oyuncular parasını geri istiyor

    PES ile rekabette arayı açan EA Sports, Bu sene Juventus ve EURO 2020’nin lisansını PES’e kaptırdı. Oyunda Juventus yerine Piemonte Calcio isminde bir takım ve farklı oyuncular var. FIFA 20’nin sorunlu çıkışı, serinin hayranları tarafından tepkiyle karşılandı. Ön sipariş verenler, ücret iadesi için girişimlerde bulunuyor.

    FIFA 20 Xbox One fiyatları:

    • Standart Edition – 427.50 TL
    • Champions Edition – 558 TL
    • Ultimate Edition – 627 TL

    FIFA 20 PS4 Fiyatları:

    • Standart Edition – 429 TL
    • Champions Edition – 559 TL
    • Ultimate Edition – 609 TL

    FIFA 20 PC Fiyatları:

    • Standart Edition – 334TL
    • Champions Edition – 46 TL
    • Ultimate Edition – 609 TL


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    Turin Turambar. 17 sa. en beğenilen
    falcao gerçekte de yok zaten
    4 Yanıt Yanıtla +39
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    Spider_hip 17 sa. Jedi Mind Tricks
    Harbi he, futboldan çıktı tamamen kart oyunu oldu. Eskiden youtube da falan fifa aratınca maç videoları çıkardı, şimdi 10 dk kart açma videoları çıkıyor :D Kartlardan birileri çıkıyor, seviniyorlar falan. Bakıyorum onbinlercede izlenmiş. Futbol izlemek yerine kart açma izliyorlar :D
    Bu sene pes parayı götürür.
    Harbi he, futboldan çıktı tamamen kart oyunu oldu. Eskiden youtube da falan fifa aratınca maç videoları çıkardı, şimdi 10 dk kart açma videoları çıkıyor :D Kart...
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    Yanıtla +11
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    Jedi Mind Tricks 17 sa.
    Pes 13 ten sonra fifaya geçtim ancak şu geldiği son durumda fifa tam bir kart açma oyunu oldu sürekli para ver oyuncu aç. Bana hitap etmiyor. Ea çok aç gözlü. 2020 de pese dönmeyi düşünüyorum.
    Pes 13 ten sonra fifaya geçtim ancak şu geldiği son durumda fifa tam bir kart açma oyunu oldu sürekli para ver oyuncu aç. Bana hitap etmiyor. Ea çok aç gözlü. ...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    UltioPasha 20 dk.
    Fati bile yok. Çoğu oyuncunun yüzleri yok. Ve bu rezillik 400 tl. Her sene çalışan düzgün fonksiyonlar bile bozulmuş. Ne desek az.
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    orkodesouza 1 sa.
    emin olamamakla birlikte sanki bu sene yapılan seçkin modu geçen seneye nazaran biraz daha basit oynuyor.
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    Daniel Faraday 14 sa.
    nasıl yok bende oyun çıktığından beri falcao gustavo sturridge hepsi var sizde bir sıkıntı olabilir mi ?
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    Persona_Non_Grata 14 sa.
    Gustavo yu ekleseler yeter, ötekiler gerçekte de yok zaten
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    ssbrutality 15 sa.
    çok lazımdı, ve tek derdimiz buydu.
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    oksobiss 16 sa.
    1 günde çözerler dedim 5. güne doğru gidiyoruz hala patch gelmedi, yakışmadı Ea..
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    Jedi Mind Tricks 17 sa.
    Pes 13 ten sonra fifaya geçtim ancak şu geldiği son durumda fifa tam bir kart açma oyunu oldu sürekli para ver oyuncu aç. Bana hitap etmiyor. Ea çok aç gözlü. 2020 de pese dönmeyi düşünüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Spider_hip 17 sa. Jedi Mind Tricks
    Harbi he, futboldan çıktı tamamen kart oyunu oldu. Eskiden youtube da falan fifa aratınca maç videoları çıkardı, şimdi 10 dk kart açma videoları çıkıyor :D Kartlardan birileri çıkıyor, seviniyorlar falan. Bakıyorum onbinlercede izlenmiş. Futbol izlemek yerine kart açma izliyorlar :D
    Bu sene pes parayı götürür.
    Yanıtla +11
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    Turin Turambar. 17 sa. en beğenilen
    falcao gerçekte de yok zaten
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    AİGUN 12 sa. Turin Turambar.
    Bir Vedat değil be. Vedat Messiqi>Falcao
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    fifa 20, kadro güncellemesi ve
    4 etiket daha fifa 20 kadroları güncel değil Oyunlar Yazılım Yusuf Akbaş
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