FIFA 20'de Falcao, Gustavo ve Sturridge yok!

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Futbolseverlerin merakla beklediği FIFA 20, geçtiğimiz hafta çıkışını gerçekleştirdi. Birtakım hatalar ve eksiklikler, FIFA 20’yi bekleyenlerin hevesini kursağında bıraktı.

Her ne kadar isminde FIFA 20 yazsa da çıkan oyunu FIFA 19,5 olarak tanımlayabiliriz. Zira transfer dönemi 2 Eylül’e kadar devam etmesine rağmen oyunda 20 Ağustos’a kadarki transferler gerçekleştirilmiş. Bu da dört büyüklerin önemli transferlerinin kadrosuna eklenmediği anlamına geliyor.

Galatasaray taraftarının belki de oyunu ön sipariş verme sebebi olan Falcao transferi henüz yapılmamış. Falcao, Monaco kadrosunda gözüküyor. Fenerbahçe’de Gustavo, Beşiktaş’ta Diaby transferleri kadroda değil. Trabzonspor'un yıldız forveti Sturridge ise oyunda hiç yok. Yani transfer düzenleme ekranından Sturridge'i Trabzonspor'a transfer etmek isteseniz bunu yapamayacaksınız. Sadece bu oyuncular değil, 20 Ağustos'tan sonra transfer olan dünyadaki tüm oyuncular için benzer durum söz konusu.

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EA Sports, kadro güncellemesi yayınlamıştı ancak bu güncelleme oyunu bozduğu için geri çekmek zorunda kaldı. Kadro güncellemesi, hem konsollarda hem de PC’de oyununun kapanmasına neden oldu. Sorunlu güncellemenin üstünden 4 gün geçmesine rağmen bir çözüm bulunamadı.

Kariyer modunda hatalar var

FIFA 20’deki tek sorun kadroların eskiliği değil. Kariyer modunda yapay zeka Man City ve Liverpool’u yedek kadrolarıyla oynatıyor. Sene sonunda bu takımlar küme düşüyor. Benzer şekilde pek çok yapay zeka hatası mevcut. Bu durum oyunun gerçekçiliğini baltalıyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi grupları, geçen seneki gruplar ile aynı. FIFA 20'ye bu turnuvaların yeni sezonu eklenmemiş.

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Oyuncular PES serisinin eski kadrolarla çıkmasına alışık ancak FIFA için bu durum uzun zamandır yaşanmıyordu. Bazı oyunseverler EA’in, kullanıcıları oyun içerisinden en çok para kazandığı mod olan Ultimate Team’e yönlendirmek için bilinçli yaptığını iddia ediyor. Twitter’daki tepkilere baktığımızda da pek çok kişi, kariyer moduna girmeyip Ultimate Team modunu oynamak zorunda kaldığını ifade ediyor. EA, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Oyunun kapanma sorununun nasıl çözeceğine dair bir tweeti RT’ledi.

Oyuncular parasını geri istiyor

PES ile rekabette arayı açan EA Sports, Bu sene Juventus ve EURO 2020’nin lisansını PES’e kaptırdı. Oyunda Juventus yerine Piemonte Calcio isminde bir takım ve farklı oyuncular var. FIFA 20’nin sorunlu çıkışı, serinin hayranları tarafından tepkiyle karşılandı. Ön sipariş verenler, ücret iadesi için girişimlerde bulunuyor.

FIFA 20 Xbox One fiyatları:

Standart Edition – 427.50 TL

Champions Edition – 558 TL

Ultimate Edition – 627 TL

FIFA 20 PS4 Fiyatları:

Standart Edition – 429 TL

Champions Edition – 559 TL

Ultimate Edition – 609 TL

FIFA 20 PC Fiyatları:

Standart Edition – 334TL

Champions Edition – 46 TL

Ultimate Edition – 609 TL