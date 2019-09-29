Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Minecraft Earth Ekim ayında erken erişime açılacak

    Artırılmış gerçeklik tabanlı Minecraft oyunu sonunda beta aşamasından çıkıyor. Ekim ayı itibariyle belirli ülkelerde erken erişime açılacak. Ancak bu ülkelerin isimleri belli değil.
    2 gün
    1,9b
    2
    1
    Mobil Oyunlar
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Minecraft Earth Ekim ayında erken erişime açılacak
    Tam Boyutta Gör
    Minecaraft’ı gerçek dünya ile birleştirilen artırılmış gerçeklik tabanlı Minecraft Earth oyunu şimdilik beta aşamasında. Sadece birkaç şehirde kullanılabilen Minecraft Earth için müjdeli haber sonunda geldi. Oyunun resmi Twitter hesabından, Ekim ayında erken erişme açılacağı açıklandı.

    “Belirli ülkelerde”

    Hem Android hem de iOS telefonlardan oynanabilen Minecraft Earth maalesef sadece belirli ülkelerde erişime açılacak. Bu ülkelerin isimleri ise şimdilik belli değil. Minecraft Earth resmi sitesine girdiğimizde bizleri Türkçe bir sayfa karşılıyor. Bunu belkide şanslı ülkelerden biri olduğumuza yorabiliriz ama şimdilik yorum yapmak doğru değil. Ancak Ekim ayına az kaldığı için ülkelerin isimleri de yakında açıklanacaktır.

    Minecraft Earth ile hem tek başınıza hem de arkadaşlarınızla, bildiğiniz Minecraft deneyimini gerçek dünyaya taşıyabileceksiniz. Ayrıca Minecraft yaratıkları ile dolu maceralara atılarak farklı görevler yapma imkanınız da var.

    Ayrıca Bkz. "Uncharted filminin yeni yönetmeni belli oldu"

    Bu bağlantı üzerinden Minecraft Earth oyununun resmi sayfasına girebilir ve oyunu detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ayrıca sayfada oyun için erken erişim kaydı da yaptırılabiliyor. Tek şart Apple kullanıcıları için iOS 10 ve üzeri, Android kullanıcıları için Android 7 ve üzeri bir cihaza sahip olmak. Uygulama mağazası mailinizi de girerek oyunun size gönderilmesini bekleyebilirsiniz..



    https://www.engadget.com/2019/09/28/minecraft-earth-launch-october/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Bay Robot 2 gün
    Xbox kinect tarzı bir şeyle eğlenceli olurdu...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Dying Light 2, 100 saati aşkın içeriğe sahip olacak 1 gün Elon Musk, Starship prototip roketini ilk kez ortaya çıkardı 1 gün Rus saldırı İHA’sı, Su-57 savaş uçağı ile birlikte ilk müşterek uçuşunu gerçekleştirdi 1 gün GSM operatörleri deprem gibi durumlar için ortak hat kuracak! 1 gün Honor V30'un çift kamera deliğine sahip ön kamera kurulumu sızdırıldı 1 gün Yeni HP Chromebook modelleri evrensel kalem standardını destekliyor 1 gün Tuzlukların üzerine uyarı etiketi yazılması planlanıyor 1 gün Bu kasa her şeyi yapar "DH-A4 incelemesi" 1 gün Huawei'nin kurucusu: 6G çalışmalarına başladık 1 gün Realme'den Snapdragon 855'li telefon geliyor 1 gün Xiaomi Mi Mix Alpha modelinin resmi kutu açılış videosu yayınlandı 1 gün Yılın ilk yarısında ülkemizde 11,8 milyar liralık akıllı telefon satışı gerçekleştirildi 1 gün Dünyanın ilk şarj edilebilir karbondioksit bataryası geliştirildi 1 gün Tesla otomobillere Spotify, Netflix ve YouTube desteği geldi 1 gün Depremdeki kesinti nedeniyle 2 kişiden 1’i operatörünü değiştirmeyi düşünüyor 2 gün BenQ dünyanın ilk DCI-P3 kısa mesafe projeksiyon cihazını duyurdu 2 gün Rome: Total War – Alexander uyumlu mobil cihazlar açıklandı 2 gün Yeşil perdeniz Nvidia’dan 2 gün Obi-Wan dizisinin yönetmeni belli oldu 2 gün Sony, Snapdragon 865’li amiral gemisi hazırlığında 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Minecraft Earth Ekim ayında erken erişime açılacak Sonraki Yeni bir SIM kart güvenlik açığı daha ortaya çıktı 2 gün Uncharted filminin yeni yönetmeni belli oldu 2 gün Çarpışma rotasında olan devasa boyutlarda üçlü kara delik sistemi keşfedildi 2 gün DTS Sound Unbound, Microsoft Mağazasında yayınlandı 2 gün İnsan dokusuna uyumlu lazer geliştirildi 2 gün Half-Life 2 NPC’leri artık yeniden göz kırpabiliyor 2 gün OPPO K5 Geekbench'te görüntülendi 2 gün Huawei Mate 30/Pro üç saat içerisinde 1 milyon adet satıldı 2 gün 2si1 | DEPREM ve Sonrası 2 gün Yeni grip aşısı on binlerce hayatı kurtarabilir 2 gün Microsoft, 2000'li yılların klavyesini geri getiriyor 2 gün Xiaomi Mi 9 Pro 5G'nin ilk partisi 2 dakikada satıldı 2 gün Katlanabilir Motorola RAZR için geri sayım başladı 2 gün Oppo, 420 doların üzerindeki tüm telefonlarında 5G desteği sunacağını açıkladı 2 gün Xiaomi kullanıcıları sebepsiz şekilde Pokemon Go'da banlanıyorlar 2 gün Android 10'un varsayılan müzik çaları Google Play Müzik yerine YouTube Music oldu 2 gün Facebook beğeni sayılarını gizlemeyi test ediyor 2 gün Roku uygulama ailesine Tidal da eklendi 3 gün Hem oyuncular hem yayıncılar için Corsair Virtuoso RGB Wireless SE kablosuz kulaklık 3 gün Mario Kart Tour indirmeye sunuldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Huawei'nin kurucusu: 6G çalışmalarına başladık
    DonanımHaber
    GSM operatörleri deprem gibi durumlar için ortak hat kuracak!
    DonanımHaber
    Half-Life 2 NPC’leri artık yeniden göz kırpabiliyor
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gelecek İstanbul depremi hakkında edindiğim bilgiler
    DH Forum
    Marmara'da olacak deprem ve istanbul'a etkisi
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim