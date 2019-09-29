Minecraft Earth Ekim ayında erken erişime açılacak

Minecaraft’ı gerçek dünya ile birleştirilen artırılmış gerçeklik tabanlı Minecraft Earth oyunu şimdilik beta aşamasında. Sadece birkaç şehirde kullanılabilen Minecraft Earth için müjdeli haber sonunda geldi. Oyunun resmi Twitter hesabından, Ekim ayında erken erişme açılacağı açıklandı.

“Belirli ülkelerde”

Hem Android hem de iOS telefonlardan oynanabilen Minecraft Earth maalesef sadece belirli ülkelerde erişime açılacak. Bu ülkelerin isimleri ise şimdilik belli değil. Minecraft Earth resmi sitesine girdiğimizde bizleri Türkçe bir sayfa karşılıyor. Bunu belkide şanslı ülkelerden biri olduğumuza yorabiliriz ama şimdilik yorum yapmak doğru değil. Ancak Ekim ayına az kaldığı için ülkelerin isimleri de yakında açıklanacaktır.

Minecraft Earth ile hem tek başınıza hem de arkadaşlarınızla, bildiğiniz Minecraft deneyimini gerçek dünyaya taşıyabileceksiniz. Ayrıca Minecraft yaratıkları ile dolu maceralara atılarak farklı görevler yapma imkanınız da var.

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Bu bağlantı üzerinden Minecraft Earth oyununun resmi sayfasına girebilir ve oyunu detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ayrıca sayfada oyun için erken erişim kaydı da yaptırılabiliyor. Tek şart Apple kullanıcıları için iOS 10 ve üzeri, Android kullanıcıları için Android 7 ve üzeri bir cihaza sahip olmak. Uygulama mağazası mailinizi de girerek oyunun size gönderilmesini bekleyebilirsiniz..

https://www.engadget.com/2019/09/28/minecraft-earth-launch-october/