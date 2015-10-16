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FIFA futbolda giyilebilir cihazların kullanımını yaygınlaştırmak istiyor

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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FIFA futbolda giyilebilir cihazların kullanımını yaygınlaştırmak istiyor
 Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), futboldaki teknoloji kullanımını önemli ölçüde arttıracak yeni bir proje için çalışmalara başladı. Tüm futbol takımları tarafından kullanılacak bir giyilebilir cihazlar standardı oluşturabilmek için görüşmelere başlayan FIFA, sporda kullanılan giyilebilir cihazların üreticilerinden teknolojilerini paylaşmalarını istedi.
 Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB)'nun bu yılın başında gerekli izinleri vermesinin ardından futbol takımları tarafından kullanılmaya başlanan giyilebilir cihazların takımlar arasında eşitsizlik doğurabilecek olması, FIFA'nın harekete geçmesine neden oldu. Böyle bir durumun önüne geçmek için futbolda bir giyilebilir cihazlar standardı oluşturmak isteyen FIFA, sporda kullanılan giyilebilir cihazlar üreten STATsports ve Catapult gibi firmalarla Kasım ayında masaya oturacak.
Mevcut kurallar futbol takımlarının elektronik performans ve takip sistemlerini (EPTS) maçlar sırasında kullanmasına izin vermiyor olsa da, giyilebilir cihazlar konusunda bir standardın oluşturulmasıyla birlikte bu sistemlerin maçlarda da kullanılabileceği belirtiliyor. EPTS'nin maçlarda kullanılması, hem kulübedeki teknik ekibin hem de televizyon başındaki izleyicilerin sahadaki futbolcuların performanslarını daha iyi analiz etmelerini mümkün hale getirecek.
 EPTS'nin futbol takımlarına sağlayacağı kolaylıklar azımsanamayacak kadar fazla olsa da, FIFA'nın futbolda teknoloji kullanımıyla ilgili geçmişi göz önüne alındığında bu konuda çok da umutlu olmamak gerek. FIFA'nın bu konudaki eksikliğinin en önemli örneklerinden biri kale çizgisi teknolojisi. FIFA kale çizgisi teknolojisinin kullanımına yıllar önce izin vermiş olsa da, bu teknoloji hala yaygın olarak kullanılmaya başlanmış değil.

http://www.sporttechie.com/2015/10/14/fifa-requests-player-tracking-tech-companies-present-wearable-systems-match-play-consideration/ Yorum Yaz
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emre1393 3 yıl en beğenilen
Ya bu Wimbledonda yıllardır şahin gözü teknolojisi var, el kadar top 200 km/saat hızla giderken bile takip edip çizgiye milimetrik temas edip etmediğini belirleyebiliyor. Futbolda hala kafam kadar topu takip edemiyorlar.
Ya bu Wimbledonda yıllardır şahin gözü teknolojisi var, el kadar top 200 km/saat hızla giderken bile takip edip çizgiye milimetrik temas edip etmediğini belirle...
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creeping 3 yıl
emre1393
Ya bu Wimbledonda yıllardır şahin gözü teknolojisi var, el kadar top 200 km/saat hızla giderken bile takip edip çizgiye milimetrik temas edip etmediğini belirleyebiliyor. Futbolda hala kafam kadar topu takip edemiyorlar.

Hocam Bu zamana kadar okuduğum en mantıklı yorumdu. katılıyorum
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津波 3 yıl
Ben hep diyorum yine diyeceğim, şikelerin uçuştuğu büyük başların başını ağrıtacak şeyleri öyle hemen hop diye getiremezsin. Bu teknolojilerin büyük başların başını ağrıtmayacak şekilde optimizasyonu gerekiyor öncelikle. Onu da tam anlamıyla yapamıyorlar ve böylelikle uzayıp gidiyor işte.

Ekleme: Ya da yan gelirler maçta kazanacaklarından daha öne geçer, kazanç dengesi sağlanır o zaman getirilir.
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Mr.ED 3 yıl
Futbola masa başı hakemleri getirilmeli. Derseniz ki her pozisyona bakılırsa maç sabaha kadar bitmez. Bunu engellemenin de kolay yolu var. Takımlara 3 itiraz hakkı tanırsın ve kritik kararlarda anında 15-20 sn gecikmeler ile karar verilir. Ama bu söylenince Futbolda hakem hataları olmasa tadı olmaz dedi Blatter. Sonuçta o kadar kişinin emek verdiği bir mücadelenin seyrini bir karar değiştirebiliyor. O kadar insanın kul hakkına giriliyor tabi böyle olursa Fransa elle gol atamaz. İspanya offside'dan gol atamaz.
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emre1393 3 yıl en beğenilen
Ya bu Wimbledonda yıllardır şahin gözü teknolojisi var, el kadar top 200 km/saat hızla giderken bile takip edip çizgiye milimetrik temas edip etmediğini belirleyebiliyor. Futbolda hala kafam kadar topu takip edemiyorlar.
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