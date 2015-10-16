FIFA futbolda giyilebilir cihazların kullanımını yaygınlaştırmak istiyor

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), futboldaki teknoloji kullanımını önemli ölçüde arttıracak yeni bir proje için çalışmalara başladı. Tüm futbol takımları tarafından kullanılacak bir giyilebilir cihazlar standardı oluşturabilmek için görüşmelere başlayan FIFA, sporda kullanılan giyilebilir cihazların üreticilerinden teknolojilerini paylaşmalarını istedi.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB)'nun bu yılın başında gerekli izinleri vermesinin ardından futbol takımları tarafından kullanılmaya başlanan giyilebilir cihazların takımlar arasında eşitsizlik doğurabilecek olması, FIFA'nın harekete geçmesine neden oldu. Böyle bir durumun önüne geçmek için futbolda bir giyilebilir cihazlar standardı oluşturmak isteyen FIFA, sporda kullanılan giyilebilir cihazlar üreten STATsports ve Catapult gibi firmalarla Kasım ayında masaya oturacak.

Mevcut kurallar futbol takımlarının elektronik performans ve takip sistemlerini (EPTS) maçlar sırasında kullanmasına izin vermiyor olsa da, giyilebilir cihazlar konusunda bir standardın oluşturulmasıyla birlikte bu sistemlerin maçlarda da kullanılabileceği belirtiliyor. EPTS'nin maçlarda kullanılması, hem kulübedeki teknik ekibin hem de televizyon başındaki izleyicilerin sahadaki futbolcuların performanslarını daha iyi analiz etmelerini mümkün hale getirecek.

EPTS'nin futbol takımlarına sağlayacağı kolaylıklar azımsanamayacak kadar fazla olsa da, FIFA'nın futbolda teknoloji kullanımıyla ilgili geçmişi göz önüne alındığında bu konuda çok da umutlu olmamak gerek. FIFA'nın bu konudaki eksikliğinin en önemli örneklerinden biri kale çizgisi teknolojisi. FIFA kale çizgisi teknolojisinin kullanımına yıllar önce izin vermiş olsa da, bu teknoloji hala yaygın olarak kullanılmaya başlanmış değil.

http://www.sporttechie.com/2015/10/14/fifa-requests-player-tracking-tech-companies-present-wearable-systems-match-play-consideration/