Fiber ağlar üzerinden 255Tbps veri aktarım hızlarına ulaşıldı

Haber Editörü
Dünya üzerinde kullandığımız internet altyapılarının daha hızlı ve daha güvenli olması için sürekli yeni çalışmalar yapılıyor ve test ortamlarında inanılmaz rakamlara ulaşılıyor. Son ulaşılan rakam fiber ağlar için bir rekor niteliğinde.
Hollandalı ve ABD'li araştırmacılardan oluşan bir ekip fiber altyapılar üzerinden 255Tbps veri aktarım hızlarına ulaşmayı başardı. Dünyadaki tüm internet trafiğinin en tepe noktalarında bile bu seviyeye ulaşılamadığı belirtiliyor. Bu hız ile 1TB boyutundaki veriyi 31 milisaniye içerisinde aktarmak mümkün hale geliyor.
Genelde tüm internet altyapısının omurgası sadece bir tek ışık modu taşıyabilen tek modlu cam ve plastik fiber kablolar kullanıyor. Bu sistemde en fazla 100Gbps deneysel hızlarına ulaşmak mümkün oldu.
Ancak ekip deneylerinde birden fazla taşıyıcı ışık kullanan çok modlu/çekirdekli fiber kablolar kullanmış. Ekip her biri 5.1 Tb taşıyan 50 adet taşıyıcıyı 7 adet çekirdeğe sığdırmış ve bu çekirdekleri bir altıgen şeklinde sıralamış. Deneyde kablo mesafesi ise 1 kilometre olarak belirlenmiş.
Normalde çok modlu fiber kablolar üretmek hem çok pahalı hem de çok zor bir süreç gerektiriyor. Ancak bu engellerin artık aşılmak üzere olduğu belirtiliyor.
Dünyadaki internet altyapısının tek modlu fiber kablolardan çok modlu fiber kablolara geçmesi için milyar dolarlar, yeni donanımlar, kilometrelerce uzunlukta kablolar ve yıllar gerekiyor. Zira hali hazırdaki tüm altyapının bu yüksek hızlardan faydalanması için değiştirilmesi şart. Ancak sürekli artan internet kullanıcısı ve veri kullanım boyutları nedeniyle çok modlu fiber kablolama bir ihtiyaç haline gelecek.
Kaynak:http://www.lightwaveonline.com/articles/2014/10/tu-e-creol-researchers-reach-255-tbps-over-multi-core-fiber.html
http://www.lightwaveonline.com/articles/2014/10/tu-e-creol-researchers-reach-255-tbps-over-multi-core-fiber.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Türkiye'de malesef yatırım yapılmak isteyip de önünde engel olunan tek alan bu
7:30 dan itibaren izleyebilirsiniz
İnternet pazarındaki durumumuzu neden pahalı internet kullandığımızı neden rekabet olmadığını
bu da ttnet in başarısı
Zamanında bir fiber hizmeti sunan firmanın bölge müdürü ile görüşmüştüm(sitem maillerimden sonra bana dönmüşlerdi), söyledikleri çoğu bölgede belediyelerin kazı izni vermemesi, bu sebeple site şeklindeki yerleşim yerlerini tercih ettikleriydi.
Yani Türk telekom dışında şu an kimse altyapı döşeyemiyor istese de, dolayısıyla el birliği ile telekom tekel yapılmış oluyor bir nevi. Ortada sandığımızdan çok daha fazla çıkar ilişkisi dönüyor gibi...
Zaten ulkeyı gectım sadece Istanbulu fıber yapamadıgına gore mantıken 7-8 mbıt hızın ustune cıkman zaten olanaksız,daha hızı band genıslıgını ucretlerı dusurmeyı dusunmeden A.K.K yı dusunuyor cakallar..
Illa olacaksa 100gb olsun,ve kotayı doldurduktan sonrada mısal verıyorum 4 gb tan asagı dusmesın hız.Yanı nasıl mantıktır arkadas,tamam sen ınternetı oldukca hızla kullandın,ama sana bu kadar yeter sımdı 1 gb da dus,en yuksek ucretıde verıyor olsan dusen gerek kota var,kafaya bak.
Benım ulkemın yuzde 70den fazlasını fıbere gecırebılıp,16 mb hızı aylık 25 dolardan asagı veremıyorsan bızden ne koy olur olur ne kasaba,anca korenın,ısvecın,japonyanın 8-10 yıl gerısınden takıp ederız ınternet baglantı hızlarını.
16 mbps , 25 mbps mi dünya ortalamasına göre iyi?
Hangi firmanın çalışanıysan bir yürü git ya!
Akk yerine alt yapı geliştirsinler. Göt büyüten personel yerine işini seven adamı alsınlar.
O personellerin hepsi birer maaş yiyici! Adamlar ezbere iş yapıyor. Araplara satıldı ama zihniyet oldu sana kapitalist.
Göz var nizam var. Saçmalamayın artık yeter ya!
Bırakta artsın bi zahmet o kadar vergi alıyorlar aynımı kalacak kim ne derse desin çok çok gerideyiz hala biz her manada kimse bunu inkar edemez bizim mahallede hala fiber yok mesela Eyüp gibi merkez bir mahallede ne zaman gelir Allah bilir onuda