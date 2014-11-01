Fiber ağlar üzerinden 255Tbps veri aktarım hızlarına ulaşıldı





Dünya üzerinde kullandığımız internet altyapılarının daha hızlı ve daha güvenli olması için sürekli yeni çalışmalar yapılıyor ve test ortamlarında inanılmaz rakamlara ulaşılıyor. Son ulaşılan rakam fiber ağlar için bir rekor niteliğinde.





Hollandalı ve ABD'li araştırmacılardan oluşan bir ekip fiber altyapılar üzerinden 255Tbps veri aktarım hızlarına ulaşmayı başardı. Dünyadaki tüm internet trafiğinin en tepe noktalarında bile bu seviyeye ulaşılamadığı belirtiliyor. Bu hız ile 1TB boyutundaki veriyi 31 milisaniye içerisinde aktarmak mümkün hale geliyor.





Genelde tüm internet altyapısının omurgası sadece bir tek ışık modu taşıyabilen tek modlu cam ve plastik fiber kablolar kullanıyor. Bu sistemde en fazla 100Gbps deneysel hızlarına ulaşmak mümkün oldu.





Ancak ekip deneylerinde birden fazla taşıyıcı ışık kullanan çok modlu/çekirdekli fiber kablolar kullanmış. Ekip her biri 5.1 Tb taşıyan 50 adet taşıyıcıyı 7 adet çekirdeğe sığdırmış ve bu çekirdekleri bir altıgen şeklinde sıralamış. Deneyde kablo mesafesi ise 1 kilometre olarak belirlenmiş.





Normalde çok modlu fiber kablolar üretmek hem çok pahalı hem de çok zor bir süreç gerektiriyor. Ancak bu engellerin artık aşılmak üzere olduğu belirtiliyor.





Dünyadaki internet altyapısının tek modlu fiber kablolardan çok modlu fiber kablolara geçmesi için milyar dolarlar, yeni donanımlar, kilometrelerce uzunlukta kablolar ve yıllar gerekiyor. Zira hali hazırdaki tüm altyapının bu yüksek hızlardan faydalanması için değiştirilmesi şart. Ancak sürekli artan internet kullanıcısı ve veri kullanım boyutları nedeniyle çok modlu fiber kablolama bir ihtiyaç haline gelecek.

http://www.lightwaveonline.com/articles/2014/10/tu-e-creol-researchers-reach-255-tbps-over-multi-core-fiber.html