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Fiber ağlar üzerinden 255Tbps veri aktarım hızlarına ulaşıldı

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Fiber ağlar üzerinden 255Tbps veri aktarım hızlarına ulaşıldı

Dünya üzerinde kullandığımız internet altyapılarının daha hızlı ve daha güvenli olması için sürekli yeni çalışmalar yapılıyor ve test ortamlarında inanılmaz rakamlara ulaşılıyor. Son ulaşılan rakam fiber ağlar için bir rekor niteliğinde. 

Hollandalı ve ABD'li araştırmacılardan oluşan bir ekip fiber altyapılar üzerinden 255Tbps veri aktarım hızlarına ulaşmayı başardı. Dünyadaki tüm internet trafiğinin en tepe noktalarında bile bu seviyeye ulaşılamadığı belirtiliyor. Bu hız ile 1TB boyutundaki veriyi 31 milisaniye içerisinde aktarmak mümkün hale geliyor. 

Genelde tüm internet altyapısının omurgası sadece bir tek ışık modu taşıyabilen tek modlu cam ve plastik fiber kablolar kullanıyor. Bu sistemde en fazla 100Gbps deneysel hızlarına ulaşmak mümkün oldu. 

Ancak ekip deneylerinde birden fazla taşıyıcı ışık kullanan çok modlu/çekirdekli fiber kablolar kullanmış. Ekip her biri 5.1 Tb taşıyan 50 adet taşıyıcıyı 7 adet çekirdeğe sığdırmış ve bu çekirdekleri bir altıgen şeklinde sıralamış. Deneyde kablo mesafesi ise 1 kilometre olarak belirlenmiş. 

Normalde çok modlu fiber kablolar üretmek hem çok pahalı hem de çok zor bir süreç gerektiriyor. Ancak bu engellerin artık aşılmak üzere olduğu belirtiliyor. 

Dünyadaki internet altyapısının tek modlu fiber kablolardan çok modlu fiber kablolara geçmesi için milyar dolarlar, yeni donanımlar, kilometrelerce uzunlukta kablolar ve yıllar gerekiyor. Zira hali hazırdaki tüm altyapının bu yüksek hızlardan faydalanması için değiştirilmesi şart. Ancak sürekli artan internet kullanıcısı ve veri kullanım boyutları nedeniyle çok modlu fiber kablolama bir ihtiyaç haline gelecek.  


Kaynak:http://www.lightwaveonline.com/articles/2014/10/tu-e-creol-researchers-reach-255-tbps-over-multi-core-fiber.html
http://www.lightwaveonline.com/articles/2014/10/tu-e-creol-researchers-reach-255-tbps-over-multi-core-fiber.html Yorum Yaz
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ALLAME.1 4 yıl
BUNU AÇARKEN BİLE KASTI
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ifrute 4 yıl
istanbulun göbeginde bile fiberinternet yok taşradakiler ne yapıyordur
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zx6r 4 yıl
Türkiye buna ağzı açık bakar. Bizde TTNET gibi şirketler olduğu sürece rüyamızda görürüz neti
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mcrew 4 yıl
youtube.com/...

Türkiye'de malesef yatırım yapılmak isteyip de önünde engel olunan tek alan bu

7:30 dan itibaren izleyebilirsiniz

İnternet pazarındaki durumumuzu neden pahalı internet kullandığımızı neden rekabet olmadığını

bu da ttnet in başarısı

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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MuscleTower 4 yıl
Başarılı ama gereksiz
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yumameda 4 yıl
Herkes sanki Amerika'da bir adamın evinde 255Tbps internet varmış gibi konuşuyor. Adamlar 1 km uzunluğunda bir kabloyla deney yapmışlar.
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perikentli 4 yıl
he bu hızla ttnet kesin akk yapardı :D:D
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blizzard3 4 yıl
bazi arkadaslar fiber inte gelmedi daha yazmis sen normal Internet in gucunu gorebiliyomusunki mesela kablolu inernet 100 megabite kadar cikabiliyor ayrica fiyatlar ucuk fiber neyi degistiricek onu gectim 50 gb tan sonra adil kullanim rezaleti ortaya cikiyor onu gectim su hiza ulasildi diyor su hizin gucune yetisicek pc suan gunumuzde mevcut deyil sata 3 u birakin ssd leri raid yapsaniz bile bu hiza ulasamaz zaten sdd kullananlar nerdeyse yok denecek kadar az bana 16 megabit olsun sinirsiz olsun fazlasiyla yeter ilerde 1 terabit internete ihtiyac duyalabilir yakinda ultra hd videolari oynatmak ama suan onlari oynatacak sistemde yok
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Captain_Ivy 4 yıl
Yakında ışınlanma bulunursa eğer bu kablolarla ışınlanacağımız kesin
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okanner48 4 yıl
Mecburen Adsl mecburiyetten. Yillardir yeni altyapi gececek diye oyaliyorlar. Sadece eve kablo cektirebilmek icin birsuru mucadele veriyoruz. Hiz da neymis ben internete baglaniyorum internete be.
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Umutcan 4 yıl
İstanbul'da merkezi yerlerde bile birçok yer halen 8mbps sınırını aşamıyor. Altyapımız berbat, fakat bunda asıl sebep rant sebebiyle alternatif telekom firmalarına kazı ve altyapı döşeme izni vermeyen belediyelerdir.
Zamanında bir fiber hizmeti sunan firmanın bölge müdürü ile görüşmüştüm(sitem maillerimden sonra bana dönmüşlerdi), söyledikleri çoğu bölgede belediyelerin kazı izni vermemesi, bu sebeple site şeklindeki yerleşim yerlerini tercih ettikleriydi.
Yani Türk telekom dışında şu an kimse altyapı döşeyemiyor istese de, dolayısıyla el birliği ile telekom tekel yapılmış oluyor bir nevi. Ortada sandığımızdan çok daha fazla çıkar ilişkisi dönüyor gibi...
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stevejones 4 yıl
Ya bırde eller aya bız yaya denılırken sımdıkı hale methıye duzen zıhnıyette varya daha ne dıyeyım,dunyanın en pahalı ınternetını kullanıorsun,ınternet kullanan hane saysının %50 den fazlası 1mb hız kullanıyor.Turkıyenın en gelısmıs sehrındeyım ve hala cok cok buyuk bır kısmı fıbere sahıp degıl.
Zaten ulkeyı gectım sadece Istanbulu fıber yapamadıgına gore mantıken 7-8 mbıt hızın ustune cıkman zaten olanaksız,daha hızı band genıslıgını ucretlerı dusurmeyı dusunmeden A.K.K yı dusunuyor cakallar..
Illa olacaksa 100gb olsun,ve kotayı doldurduktan sonrada mısal verıyorum 4 gb tan asagı dusmesın hız.Yanı nasıl mantıktır arkadas,tamam sen ınternetı oldukca hızla kullandın,ama sana bu kadar yeter sımdı 1 gb da dus,en yuksek ucretıde verıyor olsan dusen gerek kota var,kafaya bak.
Benım ulkemın yuzde 70den fazlasını fıbere gecırebılıp,16 mb hızı aylık 25 dolardan asagı veremıyorsan bızden ne koy olur olur ne kasaba,anca korenın,ısvecın,japonyanın 8-10 yıl gerısınden takıp ederız ınternet baglantı hızlarını.
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RushEpicsTR 4 yıl
100 mbs internet alıyorsunuz bir tane oyun indiriyorsunuz akk geliyor ve 3.5 mbs hıza düşüyor. Şuan ki tarifeler o kadar düşüyormu bilmiyorum ama bizde vaziyet aynen böyle :) Bu hız deneysel ancak şuan çok vahim durumlardayız elin gavuru para basacak diye cebimiz bayılıyor, hemde hiç pahasına. Devletin bu işe acil el atması lazım denetleyen yok adeta.
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1BilimAdamı 4 yıl
Beyler deneysel yazıyor,siz burayı ağlama duvarına çevirmişsiiz.Ülkemizde hızlar 3-4 yıl öncesine göre kat kat arttı,ve şuan dünya ortalamasına görede fena değil.Tek sıkıntı AKK.Olmasın demiyorum, olsun ama biraz daha esnek olsun.
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umut_baris 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

Beyler deneysel yazıyor,siz burayı ağlama duvarına çevirmişsiiz.Ülkemizde hızlar 3-4 yıl öncesine göre kat kat arttı,ve şuan dünya ortalamasına görede fena değil.Tek sıkıntı AKK.Olmasın demiyorum, olsun ama biraz daha esnek olsun.

16 mbps , 25 mbps mi dünya ortalamasına göre iyi?

Hangi firmanın çalışanıysan bir yürü git ya!

Akk yerine alt yapı geliştirsinler. Göt büyüten personel yerine işini seven adamı alsınlar.

O personellerin hepsi birer maaş yiyici! Adamlar ezbere iş yapıyor. Araplara satıldı ama zihniyet oldu sana kapitalist.

Göz var nizam var. Saçmalamayın artık yeter ya!
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Glorfindel1907 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

Beyler deneysel yazıyor,siz burayı ağlama duvarına çevirmişsiiz.Ülkemizde hızlar 3-4 yıl öncesine göre kat kat arttı,ve şuan dünya ortalamasına görede fena değil.Tek sıkıntı AKK.Olmasın demiyorum, olsun ama biraz daha esnek olsun.

Bırakta artsın bi zahmet o kadar vergi alıyorlar aynımı kalacak kim ne derse desin çok çok gerideyiz hala biz her manada kimse bunu inkar edemez bizim mahallede hala fiber yok mesela Eyüp gibi merkez bir mahallede ne zaman gelir Allah bilir onuda
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Ferucci 4 yıl
bu hızları ülkemizde torunlarımız ancak görür biz çoktan ölmüş oluruz bunlar gelene kadar
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