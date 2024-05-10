Galaxy S23 Ultra kilit ekranında problem rapor ediliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy S24 serisi ile sunduğu Galaxy AI yapay zekâ paketini diğer modellere de getiren OneUI 6.1 güncellemesi zaman zaman sorunlara neden oluyor. Bu kez Galaxy S23 Ultra ekranında bir problem yaşandı.

Galaxy S23 Ultra ekran sorunu

OneUI 6.1 güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar kilit ekranındaki saat ögesinde zaman zaman yer, tarz ve fontların resetlendiğini görmeye başladı. Bazı internet yayınlarının da teyit ettiği sorunun sık sık ortaya çıktığı belirtiliyor.

Galaxy AI paketi 2021 ve öncesine yok 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan saat ikonunun kontrolsüz hareketi nedeniyle gelen bildirimler kilit ekranında genişlemek yerine bildirim panelini açıyor. Şimdilik saat ikonunun yerini değiştirmek sorunu çözüyor. Henüz Samsung’dan sorunlar ile ilgili açıklama gelmedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.