ABD ve Çin gerginliğine RISC-V feda mı ediliyor?

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Tam Boyutta Gör Yonga dünyasının son yıllardaki en önemli projelerinden birisi kabul edilen RISC-V girişimi üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. ABD ve Çin arasında devam eden ambargo gerginliği RISC-V girişimine kabarık bir fatura çıkabilir.

RISC-V girişimi tehlikede

Mobil yonga çalışmalarına açık kaynak bir yaklaşım sunan RISC-V girişimi, şirket tarzındaki ARM mimarisinin aksine çok katılımlı bir çalışmayı benimsiyor. Kâr amacı gütmeyen girişim İsviçre merkezli yönetiliyor.

ABD-Çin teknoloji savaşında yeni cephe: RISC-V 7 ay önce eklendi

ARM tarafında yeniliklere erişimi kesilen Çin yönünü RISC-V alanına çevirmişti. Dünyanın ilk RISC-V AI yongasını geliştiren Çin ayrıca Huawei, Tencent, Alibaba gibi devlerle hızlı bir şekilde gelişim göstermişti. ABD’nin yonga ambargosunu aşmayı başaran Çin haliyle ABD yetkililerinin radarına girdi.

Bir süredir devam eden hukuk temsilcileri ile senato üyelerinin baskısı sonuç verdi ve ABD Ticaret Bakanlığı mevcut RISC-V gelişimini ve Çin’in bu gelişimdeki payını inceleme altına aldı. Hükümet olası dezavantajları da göz önüne alacak.

Gerilimin RISC-V tarafına sıçraması girişimi tehdit etmeye başladı. Android işletim sisteminde varsayılan RSC-V desteğinin kaldırılması, tasarımcılara ek bir yazılım yükü çıkaracak. Ayrıca muhtemel bir RISC-V yasağı sonrasında girişimde yer alan ABD ve müttefik ülkeler çekilmek zorunda kalacak. Bu da global tedarik zincirinin çökmesine sebebiyet verebilir.

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RISC-V üzerinde kara bulutlar