ABD ve Çin gerginliğine RISC-V feda mı ediliyor?

RISC-V girişimi tehlikede
Mobil yonga çalışmalarına açık kaynak bir yaklaşım sunan RISC-V girişimi, şirket tarzındaki ARM mimarisinin aksine çok katılımlı bir çalışmayı benimsiyor. Kâr amacı gütmeyen girişim İsviçre merkezli yönetiliyor.
ARM tarafında yeniliklere erişimi kesilen Çin yönünü RISC-V alanına çevirmişti. Dünyanın ilk RISC-V AI yongasını geliştiren Çin ayrıca Huawei, Tencent, Alibaba gibi devlerle hızlı bir şekilde gelişim göstermişti. ABD’nin yonga ambargosunu aşmayı başaran Çin haliyle ABD yetkililerinin radarına girdi.
Bir süredir devam eden hukuk temsilcileri ile senato üyelerinin baskısı sonuç verdi ve ABD Ticaret Bakanlığı mevcut RISC-V gelişimini ve Çin’in bu gelişimdeki payını inceleme altına aldı. Hükümet olası dezavantajları da göz önüne alacak.
Gerilimin RISC-V tarafına sıçraması girişimi tehdit etmeye başladı. Android işletim sisteminde varsayılan RSC-V desteğinin kaldırılması, tasarımcılara ek bir yazılım yükü çıkaracak. Ayrıca muhtemel bir RISC-V yasağı sonrasında girişimde yer alan ABD ve müttefik ülkeler çekilmek zorunda kalacak. Bu da global tedarik zincirinin çökmesine sebebiyet verebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.