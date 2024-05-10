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    ABD ve Çin gerginliğine RISC-V feda mı ediliyor?

    Açık kaynak RISC-V yonga girişiminden Çin’in önemli faydalar sağladığını düşünen ABD hükümeti olası ambargolar için inceleme başlattığını duyurdu. Bu hamle girişime darbe vurabilir. 
    RISC-V Tam Boyutta Gör
    Yonga dünyasının son yıllardaki en önemli projelerinden birisi kabul edilen RISC-V girişimi üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. ABD ve Çin arasında devam eden ambargo gerginliği RISC-V girişimine kabarık bir fatura çıkabilir.

    RISC-V girişimi tehlikede

    Mobil yonga çalışmalarına açık kaynak bir yaklaşım sunan RISC-V girişimi, şirket tarzındaki ARM mimarisinin aksine çok katılımlı bir çalışmayı benimsiyor. Kâr amacı gütmeyen girişim İsviçre merkezli yönetiliyor.

    ARM tarafında yeniliklere erişimi kesilen Çin yönünü RISC-V alanına çevirmişti. Dünyanın ilk RISC-V AI yongasını geliştiren Çin ayrıca Huawei, Tencent, Alibaba gibi devlerle hızlı bir şekilde gelişim göstermişti. ABD’nin yonga ambargosunu aşmayı başaran Çin haliyle ABD yetkililerinin radarına girdi.

    Bir süredir devam eden hukuk temsilcileri ile senato üyelerinin baskısı sonuç verdi ve ABD Ticaret Bakanlığı mevcut RISC-V gelişimini ve Çin’in bu gelişimdeki payını inceleme altına aldı. Hükümet olası dezavantajları da göz önüne alacak.

    Gerilimin RISC-V tarafına sıçraması girişimi tehdit etmeye başladı. Android işletim sisteminde varsayılan RSC-V desteğinin kaldırılması, tasarımcılara ek bir yazılım yükü çıkaracak. Ayrıca muhtemel bir RISC-V yasağı sonrasında girişimde yer alan ABD ve müttefik ülkeler çekilmek zorunda kalacak. Bu da global tedarik zincirinin çökmesine sebebiyet verebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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