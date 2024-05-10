DRAM mucidi Robert Dennard hayatını kaybetti

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Tam Boyutta Gör Bugün elimizin altında olan her modern bilişim cihazında onun imzası var. Modern bilişimin bugünlere gelmesindeki en büyük rollerden birine sahip olan DRAM teknolojisinin mucidi Robert H. Dennard hayata gözlerini yumdu.

Robert Dennard kimdir?

Texas eyaletinde 1932 yılında doğan Robert “Bob” Dennard, Carnegie Mellon Üniversitesi’nden mezun oldu ve elektrik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Daha sonra IBM’in Ar-Ge bölümüne katıldı.

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Dönemindeki manyetik çekirdek RAM teknolojisini çok büyük ve enerji canavarı olarak gören Dennard, kafasındaki planları hayata geçirmek için kolları sıvadı. Ekibiyle her veri biti başına 6 MOS transistör kullanan ilk RAM denemesi başarısız oldu.

Bilişim dünyasını değiştiren buluşu ise her bir veri biti için bir ince transistör kullanması ile ortaya çıktı. 1968 yılında patenti alınan DRAM teknolojisi bilgisayar dünyasında dönüşü olmayan bir değişim başlattı. Dennard ayrıca transistörlerin küçüldükçe enerji tüketiminin azaldığını ve performansın arttığını kanıtladığı Dennard Ölçeklemesi ile de biliniyor. 23 Nisan tarihinde vefat eden Robert Dennard 91 yaşındaydı.

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