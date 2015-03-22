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Fiberglas ile buzda kaymaya son

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Fiberglas ile buzda kaymaya son

Buzlanmış yollarda yürürken kayarak düşmek başımıza gelmesini istediğimiz en son şeydir. Genelde penguen gibi yürümek veya ayakkabı zinciri takmak gibi yöntemler sıkça tavsiye edilirken, araştırmacılar ilginç bir yöntem daha keşfetti.
Kanadalı araştırmacılar ayakkabının topuk kısmını fiberglas ve termoplastik poliüretan ile üreterek buz üzerinde kaymasını engelleyen bir yapı ortaya çıkarmış. Termoplastik poliüretan plakalar ve fiberglas plakalar sandviç tarzında birleştiriliyor ve daha sonra ekmek dilimler gibi kesiliyor. Ortaya çıkan bu katman topuk olarak kullanılıyor.
Plaka içerisinde cam parçacıkları mikro seviyede çivi şeklinde yükseldiği için kişi buz üzerinde yürürken çivili ayakkabı giymiş gibi oluyor. Böylece herhangi bir kayma ve düşme yaşanmıyor. 
Ekmek şeklinde dilimleme hacimli üretim için uygun bir yöntem değil. Bu bakımdan araştırmacılar otomatik üretime uygun bir prosedür geliştirerek yöntemi ticari hayata sunmak istiyor. Ayrıca topukların daha dayanıklı ve dirençli olması için de çalışmalar yapılıyor. Bu bakımdan yöntem ne zaman piyasaya çıkacak bilinmiyor.



http://www.gizmag.com/ice-gripping-rubber-boot-soles/36612/ Yorum Yaz
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infom@n 4 yıl en beğenilen
Lüks yat yapan bir firmada çalışıyorum.
Fiberglas denilen malzeme ince cam liflerinden örülmüş bir bezdir. (biz elyaf deriz)
Polyester ile ıslatılıp kat kat döşendiğinde çok sağlam ve esnek bir yapı elde edilir.
Bilirsiniz cam keskindir. Fiberglas'ın ince lifleri de keskin olduğundan çalışırken vücuda toz zerreleri gibi saplanır ve rahat iki gün geçmeyen bir kaşıntı alır başını gider :)
Burada elyafın uçları zemine yönlendirilmiş ve en zayıf yeri zemine değiyor. Çok uzun ömürlü olacağını sanmıyorum.
Lüks yat yapan bir firmada çalışıyorum.Fiberglas denilen malzeme ince cam liflerinden örülmüş bir bezdir. (biz elyaf deriz)Polyester ile ıslatılıp kat...
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peters 4 yıl
Karpatik gerisi yalan.
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infom@n 4 yıl en beğenilen
Lüks yat yapan bir firmada çalışıyorum.
Fiberglas denilen malzeme ince cam liflerinden örülmüş bir bezdir. (biz elyaf deriz)
Polyester ile ıslatılıp kat kat döşendiğinde çok sağlam ve esnek bir yapı elde edilir.
Bilirsiniz cam keskindir. Fiberglas'ın ince lifleri de keskin olduğundan çalışırken vücuda toz zerreleri gibi saplanır ve rahat iki gün geçmeyen bir kaşıntı alır başını gider :)
Burada elyafın uçları zemine yönlendirilmiş ve en zayıf yeri zemine değiyor. Çok uzun ömürlü olacağını sanmıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +4
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rorschach_ 4 yıl infom@n
infom@n

Lüks yat yapan bir firmada çalışıyorum.
Fiberglas denilen malzeme ince cam liflerinden örülmüş bir bezdir. (biz elyaf deriz)
Polyester ile ıslatılıp kat kat döşendiğinde çok sağlam ve esnek bir yapı elde edilir.
Bilirsiniz cam keskindir. Fiberglas'ın ince lifleri de keskin olduğundan çalışırken vücuda toz zerreleri gibi saplanır ve rahat iki gün geçmeyen bir kaşıntı alır başını gider :)

Burada elyafın uçları zemine yönlendirilmiş ve en zayıf yeri zemine değiyor. Çok uzun ömürlü olacağını sanmıyorum.

bu yazınızı görünce aklıma geldi :) zaten böyle zararlı bütün işleri bizim milletimize yaptırıyorlar. benim bildiğim fiberglas yat üretimi yapan firmalar bizim ülkemizde çoğunlukta, dünyanın dört bir yanından geliyorlar yat almaya. sırf bu zararından dolayı üretmiyor büyük ülkeler. fiberglası zımparalayan tek biz kalacağız bu gidişle.

habere gelince hacimli üretim yapılamayacaksa tırt. modern üretim yöntemleri ile bir şekilde halledebilirler belki. acaba ses çıkarmaz mı bu fiberglas ? ayrıca darbe emme konusunda nasıl olacak ? değişik bir deneme.
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