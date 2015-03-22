Fiberglas ile buzda kaymaya son

Buzlanmış yollarda yürürken kayarak düşmek başımıza gelmesini istediğimiz en son şeydir. Genelde penguen gibi yürümek veya ayakkabı zinciri takmak gibi yöntemler sıkça tavsiye edilirken, araştırmacılar ilginç bir yöntem daha keşfetti.

Kanadalı araştırmacılar ayakkabının topuk kısmını fiberglas ve termoplastik poliüretan ile üreterek buz üzerinde kaymasını engelleyen bir yapı ortaya çıkarmış. Termoplastik poliüretan plakalar ve fiberglas plakalar sandviç tarzında birleştiriliyor ve daha sonra ekmek dilimler gibi kesiliyor. Ortaya çıkan bu katman topuk olarak kullanılıyor.

Plaka içerisinde cam parçacıkları mikro seviyede çivi şeklinde yükseldiği için kişi buz üzerinde yürürken çivili ayakkabı giymiş gibi oluyor. Böylece herhangi bir kayma ve düşme yaşanmıyor.

Ekmek şeklinde dilimleme hacimli üretim için uygun bir yöntem değil. Bu bakımdan araştırmacılar otomatik üretime uygun bir prosedür geliştirerek yöntemi ticari hayata sunmak istiyor. Ayrıca topukların daha dayanıklı ve dirençli olması için de çalışmalar yapılıyor. Bu bakımdan yöntem ne zaman piyasaya çıkacak bilinmiyor.









http://www.gizmag.com/ice-gripping-rubber-boot-soles/36612/