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Figment VR ile sanal gerçeklik daha portatif hale geliyor

Sanal gerçekliği akıllı telefonlara getirilmesi için çalışmalar artıyor ancak şimdi çözümler çok da taşınabilir gözükmüyor. Figment VR ise bu noktada çok akılcı bir tasarım kullanıyor.
3 yıl
2,4b
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3
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Figment VR ile sanal gerçeklik daha portatif hale geliyor
Sanal gerçeklik için özel başlıklar geliştiriliyor ancak bu konunun bir de akıllı telefon tarafı bulunuyor. Firmalar Samsung Gear VR ya da Google Cardboard gibi cihazlar ile sanal gerçekliği akıllı telefonlara getirmeye çalışırken, maalesef akıllı telefon gibi her zaman taşınabilecek bir çözüm ortaya koyamıyor. İşte bu sorunu Kickstarter üzerinde destek arayan Figment VR çözmek için geliyor.
Apple iPhone modelleri (iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6 Plus ve iPhone 6s Plus) için oldukça akılcı bir tasarımla hazırlanan ve temelinde bir telefon kılıfı olan Figment VR, arkasında doğru katlanabilen lens bölümüyle kişilerin ihtiyacı olduğunda hızlıca bir sanal gerçeklik başlığı haline gelebiliyor. iPhone'ların kamerasını kullanarak AR yani arttırılmış gerçeklik için de kullanılabilen ürün, çizilmeye dayanıklı optikleri ile yüksek çözünürlükteki telefon ekranını tam olarak karşınıza getiriyor.
Alüminyum ve plastik karşımı gövdesiyle sağlam bir çözüm oluşturan Figment VR, gün geçtikçe sayıları artan sanal gerçeklik uygulamaları ile zengin bir görsel izleme deneyimi sunabiliyor ve özellikle lens bölümünün açılma yapısına bakıldığı zaman gerçekten üzerinde uzun uzadıya uğraşılmış bir çözüm olarak ciddi miktarlarda bağış toplayacakmış gibi görünüyor.
Kickstarter'da 75 bin dolar toplamayı hedefleyen Figment VR, yapılacak en az 49$ bağış ile 2016 Mart ayında elde edilebiliyor. Açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Figment VR ile sanal gerçeklik daha portatif hale geliyor
 

https://www.kickstarter.com/projects/quantumbakery/figment-vr-virtual-reality-in-your-pocket Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bersgurs 3 yıl
80 dolar etmez bu alet
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kadirirdem 3 yıl
bence vr için düzgün bir alet yapsınlar telefonla olacak iş değil zaten şarjları gitmiyor....
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Patren 3 yıl
telefonlu vr olmaz arkadas adam gibi vr gozluk yapsinlar sifirdan
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