Fikir haritaları için yeni Mac uygulaması: Oh! My Mind Mapping

New Technologies adlı geliştirici tarafından OSX 10.9 ve üzeri sistemler için hazırlanan uygulamalardan Oh! My Mind Mapping, Apple App Store üzerindeki yerini aldı.

Oldukça modern bir arayüz ile karşımıza çıkan Oh! My Mind Mapping, temel olarak kişilerin fikir haritaları oluşturmasına imkan tanıyor. Bu noktada renk ve şekilleri aktif olarak kullanabilen uygulama, oklar yardımıyla birleşimler gerçekleştiriyor ve bütün oluşturulan içeriklerin arayüzünün sol tarafında gözler önüne serebiliyor. Fikir haritalarını kolayca başkaları ile paylaşabilen Oh! My Mind Mapping, iTunes'dan ses aktarımı da gerçekleştirebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Oh! My Mind Mapping uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.