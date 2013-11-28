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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fikir haritası çıkartma uygulaması MindNode, iOS 7 desteğine kavuştu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
335
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fikir haritası çıkartma uygulaması MindNode, iOS 7 desteğine kavuştu
IdeasOnCanvas adlı geliştirici tarafından iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak geliştirilen MindNode uygulaması, iOS 7 desteğine kavuştu.
Kişilerin akıllarında bulunan fikirleri haritalandırması ya da çizgiler ile şekillendirilmesi için geliştirilen verimlilik uygulamalarından MindNode, hazırlanan içerikleri iCloud üzerinden farklı cihazlar arasında entegre edebiliyor ve aynı zamanda PDF, OPML, PNG, FreeMind ya da metin dosyası olarak dışa aktarabiliyor. Yayınlanan 3. sürümüyle ise Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine destek vermeye başlayan ve tasarımsal olarak baştan aşağıya yenilenen MindNode, ayrıca doküman görüntüleme, internet tabanlı MyMindNode servisine her türlü tarayıcı üzerinden erişim, çapraz bağlantı, yenilenmiş metin tabanlı düzenleme gibi ana başlıklar altında birçok yeni özellik ile geliştirilmiş, yeni dil seçeneklerine, hata çözümlerine ve 64-bit işlemci desteklerine de kavuşmuş durumda.
17,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen MindNode uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 


https://itunes.apple.com/tr/app/id312220102?mt=8 Yorum Yaz
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