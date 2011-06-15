Final Cut Pro X gelecek hafta satışa sunulabilir; Thunderbolt destekli çevre birimler yakında

Hollywood'ın birçok ünlü yapımının altında imzası bulunan Final Cut Pro'nun bir süredir beklenen ve geçtiğimiz Nisan ayında lansmanı yapılan son sürümü X, gelecek hafta satışa sunulabilir.

Macotakar.jp'de yer alan habere göre profesyonel kullanıcıların beklediği Final Cut Pro X gelecek hafta içersinde Apple'ın lansmanda belirttiği gibi Mac App Store'dan 300 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Macotakara, ayrıca, Apple'ın bilgisayarlarında yer verdiği Thunderbolt arayüzünü destekleyen 3.parti aksesuarların da kısa zaman içersinde raflardaki yerini alacağını belirtti.