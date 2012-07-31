Final Fantasy III, Ouya için geliyor





Kickstarter platformunda büyük başarı yakalayarak rekor bir bağış elde eden Android'li oyun konsolu Ouya projesinin ilk oyun desteği, eski Call of Duty yapımcısının geliştireceği Human Element ile gelmişti. Konsol için ikinci hamle Square Enix'den geldi.





Girişim, Kickstarter sayfası üzerinden Square Enix ile de bir ortaklık imzaladıklarını duyurdu. Square Enix, konsol son kullanıcıya ulaştığı dönemde, Final Fantasy III yapımını da Ouya için yayınlayacaklarını bildirdi. Ouya için Final Fantasy III ile, ilk kez Japonya dışındaki ülkelerde de televizyon üzerinden Final Fantasy III oynanabilecek.





Final Fantasy III, Tegra 3 işlemcisi için özel olarak optimize edilecek ve yüksek çözünürlüklü grafikler sunacak. Ouya, oyunun oynanabilir bir demosunu da kullanıcılara sunacaklarını açıkladı.





http://www.eurogamer.net/articles/2012-07-31-square-enix-supports-ouya-final-fantasy-3-at-launch