Final Fantasy III, Ouya için geliyor

Haber Editörü
Kickstarter platformunda büyük başarı yakalayarak rekor bir bağış elde eden Android'li oyun konsolu Ouya projesinin ilk oyun desteği, eski Call of Duty yapımcısının geliştireceği Human Element ile gelmişti. Konsol için ikinci hamle Square Enix'den geldi.
Girişim, Kickstarter sayfası üzerinden Square Enix ile de bir ortaklık imzaladıklarını duyurdu. Square Enix, konsol son kullanıcıya ulaştığı dönemde, Final Fantasy III yapımını da Ouya için yayınlayacaklarını bildirdi. Ouya için Final Fantasy III ile, ilk kez Japonya dışındaki ülkelerde de televizyon üzerinden Final Fantasy III oynanabilecek.
Final Fantasy III, Tegra 3 işlemcisi için özel olarak optimize edilecek ve yüksek çözünürlüklü grafikler sunacak. Ouya, oyunun oynanabilir bir demosunu da kullanıcılara sunacaklarını açıkladı.
http://www.eurogamer.net/articles/2012-07-31-square-enix-supports-ouya-final-fantasy-3-at-launch Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adam Troll işte neden uzatıyorsunuz ki amacı bu. Böyle alakasız bir yorum mu olur.
çünkü bu ouya sadece oyun konsolu olmayacak. android sayesinde bir multimedia center'a dönüşebilecek. bootloader ı da açık olduğu için custom rom seçeneği çok olacak. kısacası android işte.
arkadaşa katılıyorum. Apple konsol piyasasına girmedikçe oyun oynamayacağım.
Adam epıl diyor beyler dağılın :D
Sadece bir oyun konsolu olmaktan çok öteye gidebilecek bir cihaz olacak sanırım, içindeki Android sayesinde :)
entry sana değil sanırım
Bi sıkıntı var bence;normalde hiç kaale alınmayacak yok sayılcak yani gereksiz görülecek bir entry ye ve dolayısıyla yazarına fazlaca cevap verilmiş ve prim yaptırılmış bu olmaması gereken bişey.
Bunu başkasından duymak biraz utandırabilir ama "Çıkış" yapmayı unutmuşsun. "DH Misafir"i olarak yazmamışsın. :)
Korkumuz mu var? [>:]