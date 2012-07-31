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Final Fantasy III, Ouya için geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kickstarter platformunda büyük başarı yakalayarak rekor bir bağış elde eden Android'li oyun konsolu Ouya projesinin ilk oyun desteği, eski Call of Duty yapımcısının geliştireceği Human Element ile gelmişti. Konsol için ikinci hamle Square Enix'den geldi.

Girişim, Kickstarter sayfası üzerinden Square Enix ile de bir ortaklık imzaladıklarını duyurdu. Square Enix, konsol son kullanıcıya ulaştığı dönemde, Final Fantasy III yapımını da Ouya için yayınlayacaklarını bildirdi. Ouya için Final Fantasy III ile, ilk kez Japonya dışındaki ülkelerde de televizyon üzerinden Final Fantasy III oynanabilecek.

Final Fantasy III, Tegra 3 işlemcisi için özel olarak optimize edilecek ve yüksek çözünürlüklü grafikler sunacak. Ouya, oyunun oynanabilir bir demosunu da kullanıcılara sunacaklarını açıkladı.


http://www.eurogamer.net/articles/2012-07-31-square-enix-supports-ouya-final-fantasy-3-at-launch Yorum Yaz
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JoeyBane 7 yıl
Fiyatıyla kral olacak gibi görünüyor.
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XPerience 7 yıl
Cineman
Final Fantasy gelebilir ama yine de kim ne derse desin Apple.

Adam Troll işte neden uzatıyorsunuz ki amacı bu. Böyle alakasız bir yorum mu olur.
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chatlaxs 7 yıl
Once kaya gelse daha guzel olacak
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huseyindotpw 7 yıl
THESTER
Playstation yada xBox varken neden bi insan gidipte arm tabanlı telefonlarda kullanılan bir işletim sisteminin bulunduğu konsolu alsın ki. Çok anlamsız

çünkü bu ouya sadece oyun konsolu olmayacak. android sayesinde bir multimedia center'a dönüşebilecek. bootloader ı da açık olduğu için custom rom seçeneği çok olacak. kısacası android işte.
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DH Misafiri  7 yıl
Cineman

Final Fantasy gelebilir ama yine de kim ne derse desin Apple.


arkadaşa katılıyorum. Apple konsol piyasasına girmedikçe oyun oynamayacağım.
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3qzotix 7 yıl
Trollu beslemeyin...
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THESTER 7 yıl
Cineman
artenis
Cineman Final Fantasy gelebilir ama yine de kim ne derse desin Apple.
apple konsol yapsında ona final Fantasy mı gelsın ???
İster gelsin ister gelmesin, yine de Apple diyorum.

Adam epıl diyor beyler dağılın :D
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THESTER 7 yıl
Playstation yada xBox varken neden bi insan gidipte arm tabanlı telefonlarda kullanılan bir işletim sisteminin bulunduğu konsolu alsın ki. Çok anlamsız
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fuckulteli 7 yıl
Şu $99'lık Ouya ülkemizde 200-220 lira aralığından satılırsa, ne pc'den ne oyun konsolundan oyun oynamayan beni belki biraz olsun oyun oynayan biri yapabilir diye bir ümidim var :)
Sadece bir oyun konsolu olmaktan çok öteye gidebilecek bir cihaz olacak sanırım, içindeki Android sayesinde :)
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allking 7 yıl
bana dediysen neyin kafasını yaşıyorsun bilmem ama profilimden vs bulabileceğin gibi 16 yaşındayım. o önemli değil kafa yapısı olarak zaten kıyaslanamayız da konuya geleyim: -elmanın daha çıkmış veya çıkacak bir konsolu yok -daha doğmamış bebeğe don dikmek bunun yanında hiç kalır sırf yani -ne denilebilir buna bilemiyorum- inat -diyelim- olsun diye gitmiş oraya android konsolunu -kendi aklınca- küçük düşürerek olmayan elma konsolunu yüceltmiş. -neyin kafasındasınız bu elmaseverler anlamıyorum. ben anti elma ya da androidfan değilim. bu gibi insanlar(!) yüzünden daha android telefona kavuşamadan iOS dan soğuyanlardanım. Konu daha uzamasın ben yazacağımı yazdım ne derseniz deyin artık. zaten görüldüğü gibi millet artık cevap bile vermiyor bu insanlara - verip geçiyor. olumbakgit saçmalığı gibi bu da çürüdü artık. bırakın elmaseverler, android kavgasına neden giriyorsunuz anlamıyorum. segmentler -bence- pek birbirini tutmuyor bile. biri yarı açık kaynak kodu, biri açık kaynak kodu. arada bence büyük fark yaratıyor bu. her neyse .

entry sana değil sanırım
Bi sıkıntı var bence;normalde hiç kaale alınmayacak yok sayılcak yani gereksiz görülecek bir entry ye ve dolayısıyla yazarına fazlaca cevap verilmiş ve prim yaptırılmış bu olmaması gereken bişey.

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Kitmaker 7 yıl
Cineman
Final Fantasy gelebilir ama yine de kim ne derse desin Apple.

Bunu başkasından duymak biraz utandırabilir ama "Çıkış" yapmayı unutmuşsun. "DH Misafir"i olarak yazmamışsın. :)
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Cineman 7 yıl Kitmaker
Kitmaker

Cineman

Final Fantasy gelebilir ama yine de kim ne derse desin Apple.


Bunu başkasından duymak biraz utandırabilir ama "Çıkış" yapmayı unutmuşsun. "DH Misafir"i olarak yazmamışsın. :)

Korkumuz mu var? [>:]
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IceRulez 7 yıl
ne olacak tegra 3 ün grafiklerinden yahu
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