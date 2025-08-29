Giriş
    Xbox’ta oynama geçmişi artık tüm cihazlarda senkronize

    Xbox, oynama geçmişini tüm cihazlarda senkronize ediyor. Konsol, PC veya taşınabilir cihaz fark etmeksizin son oynadığınız oyunlar tek listede görüntülenebiliyor.

    Xbox’ta oynama geçmişi artık tüm cihazlarda senkronize Tam Boyutta Gör
    Xbox, oyuncuların oyun deneyimini platformlar arasında daha akıcı hâle getirecek önemli bir güncellemeyi duyurdu. Artık Xbox konsollar, PC ve Ally gibi taşınabilir cihazlar üzerinde oynadığınız oyunlar, tüm cihazlarda senkronize şekilde görüntülenecek. Bu sayede hangi cihazda olursanız olun son oynadığınız oyuna kaldığınız yerden devam etmek artık çok daha kolay.

    Bulut oyunları için de geçerli

    Yeni özellik, geçen ay Insider kullanıcılarıyla test edilmeye başlanmıştı. Üzerinden çok geçmeden şimdi tüm oyuncular için yaygın olarak kullanıma sunulmuş durumda. Bu arada ilgili güncelleme, bulut üzerinden oynanabilen oyunları da oynama geçmişine ekliyor.

    Xbox’ın blog yazısında belirtildiği üzere, “Bu, orijinal Xbox klasikleri ve Xbox Series X|S'e özel oyunlar dahil olmak üzere bulutta oynanabilen tüm oyunların, sahip olduğunuz veya Xbox Game Pass ile oynadığınız oyunlar da dahil olmak üzere artık tek bir yerde olacağı anlamına geliyor.”

    Xbox konsollarında oynama geçmişine, ana sayfadaki “Play history” (Oynama geçmişi) kutucuğundan ulaşmak mümkün. Aynı liste, Xbox PC uygulamasında “Play history” sekmesinde ve kütüphanenizde de görüntüleniyor.

