Taşınabilir PlayStation 6'nın teknik detayları sızdı: PS5 seviyesine çıkacak

PS5 seviyesine çıkacak
Sızdırılan bilgilere göre taşınabilir PlayStation 6, TSMC’nin 3nm sürecinde üretilen Canis APU ile gelecek. Bu yonga, 4 adet Zen 6c çekirdeği ve işletim sistemi gibi düşük güç gerektiren görevler için 2 adet Zen 6 Low Power çekirdeği barındırıyor. Grafik tarafında ise 16 CU'lu RDNA 5 GPU bulunuyor. Bu GPU, taşınabilir modda yaklaşık 1.20 GHz’de, dock modunda ise 1.65 GHz’de çalışacak.
Ayrıca cihazın 192-bit LPDDR5X-8533 bellek denetleyicisiyle 48 GB'a kadar RAM desteği sunduğu belirtiliyor. Depolama tarafında microSD ve M.2 desteği sunulurken, dokunmatik ekran, çift mikrofon, haptik titreşim gibi özellikler de sistemde yer alacak. Geriye dönük uyumluluk kapsamında PS5 ve PS4 oyunlarının çalıştırılabilmesi ise cihazın en önemli avantajlarından biri olacak.
Taşınabilir Playstation modelinin 399–499 dolar aralığında piyasaya çıkması bkeleniyor. Ayrıca Sony'nin genellikle yeni konsollarda maliyetin altında fiyatlandırma yaptığı biliniyor. Çıkış tarihi ise analistlere göre 2027 yılını bulacak. Dolayısıyla daha önce Playstation 6 ve taşınabilir modelin benzer tarihlerde tanıtıldığını görebiliriz.