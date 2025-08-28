Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Taşınabilir PlayStation 6'nın teknik detayları sızdı: PS5 seviyesine çıkacak

    Taşınabilir PlayStation 6'nın teknik özellikleri sızdırıldı. Yeni modelin, ROG Ally X’in yanı sıra belirli senaryolarda temel PlayStation 5'i dahi geçebileceği belirtiliyor.

    Taşınabilir PlayStation 6'nın teknik özellikleri sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir oyun konsolu pazarındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Steam Deck ile başlayan bu trend, bildiğiniz gibi ROG Ally ve Legion Go gibi modellerle daha geniş bir pazara ulaştı. Son olarak Sony'nin de taşınabilir PlayStation 6 modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, modelin teknik detayları sızdırıldı.

    PS5 seviyesine çıkacak

    Sızdırılan bilgilere göre taşınabilir PlayStation 6, TSMC’nin 3nm sürecinde üretilen Canis APU ile gelecek. Bu yonga, 4 adet Zen 6c çekirdeği ve işletim sistemi gibi düşük güç gerektiren görevler için 2 adet Zen 6 Low Power çekirdeği barındırıyor. Grafik tarafında ise 16 CU'lu RDNA 5 GPU bulunuyor. Bu GPU, taşınabilir modda yaklaşık 1.20 GHz’de, dock modunda ise 1.65 GHz’de çalışacak.

    Ayrıca cihazın 192-bit LPDDR5X-8533 bellek denetleyicisiyle 48 GB'a kadar RAM desteği sunduğu belirtiliyor. Depolama tarafında microSD ve M.2 desteği sunulurken, dokunmatik ekran, çift mikrofon, haptik titreşim gibi özellikler de sistemde yer alacak. Geriye dönük uyumluluk kapsamında PS5 ve PS4 oyunlarının çalıştırılabilmesi ise cihazın en önemli avantajlarından biri olacak.

    Taşınabilir PlayStation 6'nın teknik özellikleri sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Performans tarafında taşınabilir PlayStation 6, dock modunda rasterizasyon performansında PS5’in %55 ila %75’i seviyesinde kalacak. Ancak ışın izleme tarafında çarpıcı bir fark var. Yeni modelin bu alanda PS5'i %30 ila %160 oranında geride bırakabileceği ve PS5 Pro'ya yaklaşabileceği belirtiliyor. Ancak bunun özellikle FSR 4.0 ile sağlanacağını söyleyelim. Destek bulunmayan yapımlarda ise daha düşük performans sunacak.

    Taşınabilir Playstation modelinin 399–499 dolar aralığında piyasaya çıkması bkeleniyor. Ayrıca Sony’nin genellikle yeni konsollarda maliyetin altında fiyatlandırma yaptığı biliniyor. Çıkış tarihi ise analistlere göre 2027 yılını bulacak. Dolayısıyla daha önce Playstation 6 ve taşınabilir modelin benzer tarihlerde tanıtıldığını görebiliriz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    microsoft visual c++ nedir hacettepe iktisat okunur mu 2026 msü dacia logan 7 kişilik klima dış ünite su akıtmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 255 G8
    HP 255 G8
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum