Taşınabilir PlayStation 6'nın teknik detayları sızdı: PS5 seviyesine çıkacak

Tam Boyutta Gör Taşınabilir oyun konsolu pazarındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Steam Deck ile başlayan bu trend, bildiğiniz gibi ROG Ally ve Legion Go gibi modellerle daha geniş bir pazara ulaştı. Son olarak Sony'nin de taşınabilir PlayStation 6 modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, modelin teknik detayları sızdırıldı.

PS5 seviyesine çıkacak

Sızdırılan bilgilere göre taşınabilir PlayStation 6, TSMC’nin 3nm sürecinde üretilen Canis APU ile gelecek. Bu yonga, 4 adet Zen 6c çekirdeği ve işletim sistemi gibi düşük güç gerektiren görevler için 2 adet Zen 6 Low Power çekirdeği barındırıyor. Grafik tarafında ise 16 CU'lu RDNA 5 GPU bulunuyor. Bu GPU, taşınabilir modda yaklaşık 1.20 GHz’de, dock modunda ise 1.65 GHz’de çalışacak.

Ayrıca cihazın 192-bit LPDDR5X-8533 bellek denetleyicisiyle 48 GB'a kadar RAM desteği sunduğu belirtiliyor. Depolama tarafında microSD ve M.2 desteği sunulurken, dokunmatik ekran, çift mikrofon, haptik titreşim gibi özellikler de sistemde yer alacak. Geriye dönük uyumluluk kapsamında PS5 ve PS4 oyunlarının çalıştırılabilmesi ise cihazın en önemli avantajlarından biri olacak.

Tam Boyutta Gör Performans tarafında taşınabilir PlayStation 6, dock modunda rasterizasyon performansında PS5’in %55 ila %75’i seviyesinde kalacak. Ancak ışın izleme tarafında çarpıcı bir fark var. Yeni modelin bu alanda PS5'i %30 ila %160 oranında geride bırakabileceği ve PS5 Pro'ya yaklaşabileceği belirtiliyor. Ancak bunun özellikle FSR 4.0 ile sağlanacağını söyleyelim. Destek bulunmayan yapımlarda ise daha düşük performans sunacak.

PS Store'da "indirim fırsatları" başladı: İşte öne çıkan oyunlar 5 sa. önce eklendi

Taşınabilir Playstation modelinin 399–499 dolar aralığında piyasaya çıkması bkeleniyor. Ayrıca Sony’nin genellikle yeni konsollarda maliyetin altında fiyatlandırma yaptığı biliniyor. Çıkış tarihi ise analistlere göre 2027 yılını bulacak. Dolayısıyla daha önce Playstation 6 ve taşınabilir modelin benzer tarihlerde tanıtıldığını görebiliriz.

