PS Store'da yeni indirim fırsatları başladı: İşte öne çıkan oyunlar

PlayStation Store'da başlatılan indirim döneminde, birden fazla oyunda %80'lera varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Cyberpunk 2077 2.799 TL'den 1.259 TL'ye düştü. Buna ek olarak Hogwarts Legacy, 3.149 TL yerine 629,80 TL, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 1.540 TL TL, Red Dead Redemption 2 ise 524,75 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.
PlayStation Store'da başlayan "Yerinizi Alın, Hazır Olun ve Başlayın" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %80'lere varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|F1 25
|2.900 TL
|2.320 TL
|-%20
|Sea of Thieves
|999 TL
|499,50 TL
|-%50
|STAR WARS Jedi: Survivor
|2.900 TL
|580 TL
|-%80
|Kingdom Come: Deliverance II
|2.499 TL
|1.749,30 TL
|-%30
|Red Dead Redemption 2
|2.099 TL
|524,75 TL
|-%75
|Grand Theft Auto V: Premium Edition
|1.199 TL
|503,58 TL
|-%58
|It Takes Two
|1.499 TL
|449,99 TL
|-%70
|Indiana Jones and the Great Circle
|2.299 TL
|1.839,20 TL
|-%20
|Mafia: Trilogy
|374,00 TL
|74,80 TL
|-%80
|The Witcher 3: Wild Hunt
|254,00 TL
|50,80 TL
|-%80
|Mortal Kombat™ 1
|1.749,00 TL
|577,17 TL
|-%67
|Alan Wake 2 Deluxe Edition
|1.499,00 TL
|449,70 TL
|-%70
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|2.499 TL
|1.249,50 TL
|-%50
|No Man's Sky PS4 & PS5
|1.249 TL
|499,60 TL
|-%60
|Assassin's Creed® Odyssey - GOLD EDITION
|669,00 TL
|100,35 TL
|-%85
|Avatar: Frontiers of Pandora Lüks Sürüm
|1.629,00 TL
|407,25 TL
|-%75