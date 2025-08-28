PS Store'da yeni indirim fırsatları başladı: İşte öne çıkan oyunlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da kısa süreliğine devam edecek "Yerinizi Alın, Hazır Olun ve Başlayın" indirimleri başladı. Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2 ve Kingdom Come: Deliverance II dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik.

PlayStation Store'da başlatılan indirim döneminde, birden fazla oyunda %80'lera varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Cyberpunk 2077 2.799 TL'den 1.259 TL'ye düştü. Buna ek olarak Hogwarts Legacy, 3.149 TL yerine 629,80 TL, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 1.540 TL TL, Red Dead Redemption 2 ise 524,75 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.

PS Store "Gamescom" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar 1 hf. önce eklendi

PlayStation Store'da başlayan "Yerinizi Alın, Hazır Olun ve Başlayın" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %80'lere varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı F1 25 2.900 TL 2.320 TL -%20 Sea of Thieves 999 TL 499,50 TL -%50 STAR WARS Jedi: Survivor 2.900 TL 580 TL -%80 Kingdom Come: Deliverance II 2.499 TL 1.749,30 TL -%30 Red Dead Redemption 2 2.099 TL 524,75 TL -%75 Grand Theft Auto V: Premium Edition 1.199 TL 503,58 TL -%58 It Takes Two 1.499 TL 449,99 TL -%70 Indiana Jones and the Great Circle 2.299 TL 1.839,20 TL -%20 Mafia: Trilogy 374,00 TL 74,80 TL -%80 The Witcher 3: Wild Hunt 254,00 TL 50,80 TL -%80 Mortal Kombat™ 1 1.749,00 TL 577,17 TL -%67 Alan Wake 2 Deluxe Edition 1.499,00 TL 449,70 TL -%70 Warhammer 40,000: Space Marine 2 2.499 TL 1.249,50 TL -%50 No Man's Sky PS4 & PS5 1.249 TL 499,60 TL -%60 Assassin's Creed® Odyssey - GOLD EDITION 669,00 TL 100,35 TL -%85 Avatar: Frontiers of Pandora Lüks Sürüm 1.629,00 TL 407,25 TL -%75

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: