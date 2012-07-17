Financial Times: Avrupalı operatörler nano-SIM kart siparişi vermeye başladı

Financial Times cephesinden gelen son haberlere göre Avrupa'nın önde gelen operatörleri, şimdiden nano-SIM kart siparişi vermeye, stok yapmaya başlamış. Gerekçe olarak yeni nesil iPhone'un nano-SIM kart desteği sunması gösteriliyor.



Biraz geçmişe dönmek gerekirse aralarında Motorola, Nokia, Research in Motion ve Apple'ın bulunduğu akıllı telefon üreticileri, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü'ne (ETSI) nano-SIM kart tasarımı tekliflerini sunmuşlardı ve bunun sonucunda Apple'ın tasarımı kabul edilmişti. Nano-SIM kartlar, micro-SIM kartlara kıyasla %40 oranında daha küçük olacak.



http://www.ft.com/intl/cms/s/0/40a2937e-cf4e-11e1-bfd9-00144feabdc0.html