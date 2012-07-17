Financial Times: Avrupalı operatörler nano-SIM kart siparişi vermeye başladı

Haber Editörü
Financial Times cephesinden gelen son haberlere göre Avrupa'nın önde gelen operatörleri, şimdiden nano-SIM kart siparişi vermeye, stok yapmaya başlamış. Gerekçe olarak yeni nesil iPhone'un nano-SIM kart desteği sunması gösteriliyor.
Biraz geçmişe dönmek gerekirse aralarında Motorola, Nokia, Research in Motion ve Apple'ın bulunduğu akıllı telefon üreticileri, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü'ne (ETSI) nano-SIM kart tasarımı tekliflerini sunmuşlardı ve bunun sonucunda Apple'ın tasarımı kabul edilmişti. Nano-SIM kartlar, micro-SIM kartlara kıyasla %40 oranında daha küçük olacak.
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/40a2937e-cf4e-11e1-bfd9-00144feabdc0.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sim kart koyacak yeri buluncada güçlü donanım koyacak yeri bulamıyorlar.
Daha küçük sim kartın kimseye zararı yok bence.Yalnız Apple şimdi bütün sim kartlardan patent parası ister