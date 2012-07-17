Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Financial Times: Avrupalı operatörler nano-SIM kart siparişi vermeye başladı

6 yıl
5,5b
1
6
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Financial Times cephesinden gelen son haberlere göre Avrupa'nın önde gelen operatörleri, şimdiden nano-SIM kart siparişi vermeye, stok yapmaya başlamış. Gerekçe olarak yeni nesil iPhone'un nano-SIM kart desteği sunması gösteriliyor.
Biraz geçmişe dönmek gerekirse aralarında Motorola, Nokia, Research in Motion ve Apple'ın bulunduğu akıllı telefon üreticileri, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü'ne (ETSI) nano-SIM kart tasarımı tekliflerini sunmuşlardı ve bunun sonucunda Apple'ın tasarımı kabul edilmişti. Nano-SIM kartlar, micro-SIM kartlara kıyasla %40 oranında daha küçük olacak. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/40a2937e-cf4e-11e1-bfd9-00144feabdc0.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 6 yıl
Evet bu konu ile ilgili olarakda gelecek nesilin sinyallerini almaya başladım :) Nano sim kartlar boyut dezavantajını ortadan kaldırarak gelecek nesil telefonların ana kartlarının yada donanımlarının yapılandırılmasında büyük rol oynayacağını düşünüyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 6 yıl
adaptor patentini almali.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 6 yıl
Bu kez maket bıçağı işe yaramayacak sanırım, resimlere bakınca, nano sim ile micro sim metal bağlantı yerleri örtüşmüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkt 6 yıl
Biz gine maket bıçana talim :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TavaSapı 6 yıl
BiG_mAsTeR
Sadece kucuk olmasi hicbiseyi ifade etmiyor. Koca telefonda sim kart koyacak yer bulamiyorlarsa hic uretmesinler zaten.

Sim kart koyacak yeri buluncada güçlü donanım koyacak yeri bulamıyorlar.
Daha küçük sim kartın kimseye zararı yok bence.Yalnız Apple şimdi bütün sim kartlardan patent parası ister
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BiG_mAsTeR 6 yıl
Sadece kucuk olmasi hicbiseyi ifade etmiyor. Koca telefonda sim kart koyacak yer bulamiyorlarsa hic uretmesinler zaten.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl AMD Radeon HD 7970 GHz Edition Bios Modlama 6 yıl TG: Piranha No Traffic ile trafik bilgisi an an ekranınızda! video sohbet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim