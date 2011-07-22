Firefox 5 sürümünden itibaren Google Toolbar uygulaması kaldırılıyor

Google daha büyük projelere doğru yol alırken artık zaman kaybettireceğini düşündüğü uygulamalara da son veriyor. Dün geliştiricilerin uygulamalarını deneme fırsatı buldukları ve şimdiye kadar Gmail ve Calendar uygulamalarının Android’e aktarılmasına katkısı olan Google Labs hizmeti daha büyük projelere odaklanma gerekçesiyle durdurulmuştu. Şimdi ise başka bir uygulama daha rafa kaldırılıyor.





Google özellikle Firefox sürümlerinden alışık olduğumuz Google Toolbar uygulamasına son verdiğini duyurdu. Google resmi blogundan yaptığı duyuruda tarayıcı pazarında yaşanan büyük gelişmeler nedeniyle modern tarayıcıların gitgide daha çok fonksiyona sahip olduklarını ve daha büyük projelere odaklanmak niyetinde oldukları için artık Google Toolbar’a gerek kalmadığını belirtti.





Firefox 5 sürümünden itibaren Google Toolbar kullanılmayacak. Ancak eski Firefox sürümlerinde kullanılan Google Toolbar’a destek devam edecek. Bunun yerine Google, araç çubuğuna halen gerek olduğunu düşünen kullanıcılara Google Toolbar fonksiyonlarını sunan Firefox eklentilerini tavsiye ediyor.





Google’ın bu son hareketi Chrome tarayıcısına daha çok odaklanmak istemesi şeklinde yorumlanıyor. Ancak Internet Explorer için Google Toolbar uygulaması kaldırılacak mı kesin bir bilgi yok.