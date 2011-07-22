Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Firefox 5 sürümünden itibaren Google Toolbar uygulaması kaldırılıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,6b
1
16
Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google daha büyük projelere doğru yol alırken artık zaman kaybettireceğini düşündüğü uygulamalara da son veriyor. Dün geliştiricilerin uygulamalarını deneme fırsatı buldukları ve şimdiye kadar Gmail ve Calendar uygulamalarının Android’e aktarılmasına katkısı olan Google Labs hizmeti daha büyük projelere odaklanma gerekçesiyle durdurulmuştu. Şimdi ise başka bir uygulama daha rafa kaldırılıyor.

Google özellikle Firefox sürümlerinden alışık olduğumuz Google Toolbar uygulamasına son verdiğini duyurdu. Google resmi blogundan yaptığı duyuruda tarayıcı pazarında yaşanan büyük gelişmeler nedeniyle modern tarayıcıların gitgide daha çok fonksiyona sahip olduklarını ve daha büyük projelere odaklanmak niyetinde oldukları için artık Google Toolbar’a gerek kalmadığını belirtti.

Firefox 5 sürümünden itibaren Google Toolbar kullanılmayacak. Ancak eski Firefox sürümlerinde kullanılan Google Toolbar’a destek devam edecek. Bunun yerine Google, araç çubuğuna halen gerek olduğunu düşünen kullanıcılara Google Toolbar fonksiyonlarını sunan Firefox eklentilerini tavsiye ediyor. 

Google’ın bu son hareketi Chrome tarayıcısına daha çok odaklanmak istemesi şeklinde yorumlanıyor. Ancak Internet Explorer için Google Toolbar uygulaması kaldırılacak mı kesin bir bilgi yok.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
çeviri hizmeti vardı o çok iyiydi..gtbardan başka mouse pointing ile çeviri yapan yazılım varmı bilemiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Scott. 8 yıl
Kim kullanıyorki o toolbar ı zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HMY 8 yıl
zaten şu an tarayıcı diyince akla ilk gelen ve en çok kullandığım tarayıcı google chrome hızlı,basit,güncel bunlar benim için yeterli .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 8 yıl
Doğru bir karar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
northernlights 8 yıl
Chrome a ağırlık versin iyi olur iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 8 yıl
Şu adres satırının yanında duran şeyi mi kaldıracakmış. :D Ben en fazla 2-3 kez kullandım, zaten her yeni sekme Google ile açılıyor ya da doğrudan adres satırandan aratıyorum ilk sonuca doğrudan ulaşıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogameci 8 yıl
install'da daha iptal ediyordum zaten

üzülmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 8 yıl
zaten tarayıcının adres çubuğuna bişeyi yazınca google da arıyor firefoxta google yerinde bir karar almış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShafakCool 8 yıl
Eagle Claw
VolkanikYanardağ
Eagle Claw Googlea herkes kapısını kapatıyor.Ya Googleda aynı şeyi yaparsa?
Googlea kim kapısını kapatmış?
Facebook kapatmış,yetmezmi ?

Allah aşkına Facebook kapısını Google'a kapatsa nolur kaptmasa nolur? Facebook Google gibi geniş çaplı bir şirket değil ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miasmus 8 yıl
Eagle Claw
Googlea herkes kapısını kapatıyor.Ya Googleda aynı şeyi yaparsa?

google a kimse kapısını kapatmamış, google artık toolbar yapmayacakmış.
Zaten toolbar kullanan kaç kişi kaldı, yeni tarayıcılar da pek çok şey entegre olarak geliyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VolkanikYanardağ 8 yıl
Eagle Claw
Googlea herkes kapısını kapatıyor.Ya Googleda aynı şeyi yaparsa?

Google'a kim kapısını kapatmış?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 8 yıl VolkanikYanardağ
VolkanikYanardağ

Eagle Claw

Googlea herkes kapısını kapatıyor.Ya Googleda aynı şeyi yaparsa?


Google'a kim kapısını kapatmış?


Facebook kapatmış,yetmezmi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M1A2Abrams 8 yıl
koskoca yazılım firması milyar dolarlık şirket bunun ayak bağı olacağını düşünüyorsa vay halimize :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3594 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Tarayıcılar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl 1e1:Haber "5. Bölüm" Yepyeni Teknoloji Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim