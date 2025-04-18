Microsoft Copilot artık Edge'de ne yaptığınızı görebiliyor

Microsoft, yapay zeka destekli asistanı Copilot’un en yeni özelliği olan Copilot Vision’ı (Copilot Görüş) Edge tarayıcısında ücretsiz olarak kullanıma sundu. Microsoft AI CEO’su Mustafa Suleyman tarafından Bluesky üzerinden duyurulan bu özellik, kullanıcıya ekranında ne olduğunu "görerek" yardımcı olabiliyor.
Copilot gerçek asistana dönüşüyor
Copilot Vision, Microsoft’un "konuşmaya dayalı deneyim" olarak tanımladığı bir yapı sunuyor. Özelliği etkinleştiren kullanıcılar, sadece mikrofon ikonuna tıklayarak sesli komutlar verebiliyor. Copilot da ekran üzerindeki içerikleri yorumlayarak sorulara cevap veriyor veya yönlendirmelerde bulunuyor.
Örneğin, bir yemek tarifine göz atarken Copilot’tan adım adım rehberlik istemek ya da bir iş ilanının içeriğini analiz edip kişiselleştirilmiş mülakat hazırlıkları yapmak mümkün. Ancak Microsoft, kullanıcıların özgeçmiş gibi kritik belgeleri doğrudan yapay zekaya hazırlatmalarını tavsiye etmiyor.
Şu an için Copilot Vision’ın tam sistem entegrasyonu sadece Copilot Pro abonelerine sunuluyor. Abonelik sahibi kullanıcılar, Vision’ı yalnızca Edge tarayıcısında değil, aynı zamanda Photoshop, video düzenleme yazılımları veya Minecraft gibi oyunlarda da kullanabiliyor.
Nasıl kullanılır?
Bu arada Microsoft, süreç sırasında yalnızca Copilot’un verdiği yanıtların kaydedildiğini; kullanıcıların ekran görüntüsü, içerik veya sesli komutlarının toplanmadığını belirtiyor. Özellikten çıkmak için ya oturumu manuel olarak sonlandırmak ya da tarayıcıyı kapatmak yeterli. Bununla birlikte yeni özellik tüm web sitelerinde devreye girmeyebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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