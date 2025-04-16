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    Google Chrome'da artık adres çubuğu alta alınabiliyor

    Android'teki Google Chrome uygulamasında artık adres çubuğu alt kısma alınabilecek. İlk olarak geçtiğimiz Ekim ayında testlerine başlanan özellik, kararlı sürüme verilmeye başlandı.
    Google Chrome'da artık adres çubuğu alta alınabiliyor Tam Boyutta Gör
    Android'teki Google Chrome uygulamasında artık adres çubuğu alt kısma alınabilecek. İlk olarak geçtiğimiz Ekim ayında testlerine başlanan özellik, kararlı sürüme verilmeye başlandı.

    "Adres çubuğu" menüsünden değiştirilebiliyor

    Bazı kullanıcılara "Adres çubuğunu alta taşımak için dokunup basılı tutabilirsiniz" şeklinde uyarılar geldiği belirtiliyor.  Ayrıca Ayarlar'a eklenen yeni "Adres çubuğu" menüsüyle de çubuğun konumunu değiştirmek mümkün.

    Google Chrome'da artık adres çubuğu alta alınabiliyor Tam Boyutta Gör

    Üç noktaya tıklanıldığında açılan menüde yer alan Yer İmleri, Yeni Sekme ve Geçmiş gibi seçenekler ise hala üstte bulunuyor. Erişilebilirlik açısından bunların da aşağı alınması daha iyi olabilirdi.

    Bu alt adres çubuğu seçeneği şu anda Chrome 135 çalıştıran bazı cihazlarda görülüyor. Henüz yaygın olarak kullanıma sunulmasa da yakın zamanda bütün cihazlara gelecektir.

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    P
    pskillercheto 4 saat önce

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